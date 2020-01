Chemnitz

Unbekannte Täter haben in Chemnitz insgesamt 36 Autos mit gold-bronzener Farbe beprüht. Der Sachschaden betrage ersten Schätzungen zufolge mindestens mehrere Tausend Euro, teilte die Polizei am Montag mit. Der oder die Schmierer hätten die Farbe am Wochenende offenbar im Vorbeigehen auf den Autos sowie einigen Steinsäulen hinterlassen. Es seien beschädigte Fahrzeuge in mehreren Straßen in den Ortsteilen Altendorf und Grüne gemeldet worden.

Von RND/dpa