Chemnitz

Die Brille, die Frédéric Bußmann am Donnerstag, den 10. März, trägt, ist nicht ganz billig. Er hat sie vor zwei Jahren im Leipziger Kolonnadenviertel gekauft. Ein feines, handgefertigtes Modell aus Kunststoff, für rund 600 Euro.

Am Ende des Tages ist die Brille kaputt. Sie ist in viele Teile zerbrochen, durch Faustschläge von Neonazis. Bußmann hat die Splitter von der Straße gelesen und mit nach Hause genommen. Er sei, sagt er, schließlich ein Sammler.

Frédéric Bußmann sitzt auf einem roten Sessel in seinem Büro in den Kunstsammlungen Chemnitz. Seit bald vier Jahren ist er hier Generaldirektor. Und er ist hier heimisch geworden. Aber am Donnerstag erlebte er „einen besonders herausfordernder Tag“, sagt er. „Da haben sich mir die zwei Seiten dieser Stadt ganz deutlich gezeigt.“

Zwei Frauen, 15 und 20 Jahre jung – und drei Männer

Es war ein Tag, der eigentlich gut für Bußmann losging, nämlich mit einem neuen Bild. Seit anderthalb Jahren hatte Bußmann hart dafür gearbeitet, dass seine Kunstsammlungen das Werk eines hier gebürtigen Malers ankaufen – von Karl Schmidt, Künstlername Rottluff, benannt nach dem Chemnitzer Stadtteil.

Am Morgen wurde das Gemälde „Junger Mann mit Pfeife“, als Leihgabe schon in den Kunstsammlungen, dann feierlich übergeben. Einen sechsstelligen Betrag kostete es. Und Bußmann war gut drauf. „Schmidt-Rottluff ist der wichtigste Chemnitzer Künstler“, sagt er. „Die Übergabe war ein wunderbarer Moment.“

Gegen Abend spazierte Bußmann nach Hause. Er wohnt rund eine halbe Stunde entfernt, sein Weg führt am Schlossteich vorbei, dann durch den Konkordia Park. Da hörte Bußmann schon ein Grölen, was ihn aber weniger störte. „Ich bin nicht der Typ, der dauernd Leute maßregelt“, sagt er.

Als er den Verursachern näher kommt, ändert er seine Meinung. Im Polizeibericht wird später von fünf „teils erheblich alkoholisierten Jugendlichen und Heranwachsenden“ die Rede sein. Zwei Frauen, 15 und 20 Jahre jung. Und drei Männer, zweimal 17 und einmal 18.

Es scheint, als würden die Angreifer weiterziehen

Die jungen Leute grölen und pöbeln nicht nur, das bemerkt Bußmann bald, sie rufen rechte Parolen. Sie rufen „Sieg Heil“, wird Bußmann später bei der Polizei aussagen. Und sie zeigen den Hitlergruß, immer wieder. Bußmann, so erzählt er es, geht doch zu ihnen rüber. Er sagt, dass sie aufhören sollen. Und, dass das, was sie tun, strafbar sei.

Bußmann lehnt sich in seinem roten Sessel zurück. Warum ging er rüber? Vielleicht, weil er dachte, er könne mit ihnen reden. Vielleicht, weil sie ihn wütend machen und die Wut irgendwo hinmusste. So genau weiß er das heute nicht mehr.

Ziemlich bald bekommt Bußmann eine Faust ins Gesicht, dann noch eine. Und Tritte. Die betrunkenen Jugendlichen prügeln auf ihn ein, dann lassen sie für einen Moment von ihm ab. Es scheint, als hätten sie genug, als würden sie weiterziehen.

2018, als in Chemnitz Hunderte Neonazis aufmarschierten, war Bußmann gerade in Prag. Aber er erinnert sich, dass die Stadt, in die er damals zurückkam, eine andere war. Eine, die sich plötzlich bewusst war, dass sie ein Problem hat.

„Die zwei Seiten dieser Stadt?“

„Es gibt das Problem in Chemnitz, dass die Mitte der Gesellschaft zu leise ist und sich zurückzieht“, sagt Bußmann. Aber diese Mitte sei damals „aktiviert“ gewesen. Und sie könne, glaubt Bußmann, auch noch mehr, noch lauter, noch aktiver werden. Und er, das realisierte er damals, wolle daran mitwirken.

Am Donnerstag änderte sich das beinahe. Und das liegt daran, dass die Jugendlichen noch einmal umdrehen und abermals auf Bußmann einschlagen. Einer der Männer läuft ihm hinterher, tritt immer wieder auf ihn ein und hört erst auf, als die anderen ihn zurückrufen.

Erst Stunden nach dem Angriff ist Bußmann wieder zu Hause, seine Frau hat ihn mit dem Auto abgeholt. Die Polizei konnte die Täter fassen, sie hatte keine große Mühe. „Die sind einfach so weitergeschlendert“, sagt Bußmann. „Da schien es gar kein Unrechtsbewusstsein zu geben.“

Kurz vor Mitternacht stellt Bußmann ein Foto seiner zerbrochenen Brille ins Internet, auf Twitter. Dazu schreibt er: „Morgens im Glück, (…) abends am Boden zerstört, weil jugendliche Neonazis mich verprügelt haben. Die zwei Seiten dieser Stadt?“

„Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen“

Er habe viel darüber nachgedacht, ob er die Tat öffentlich machen soll, sagt Bußmann. Denn so werde ja nur wieder über das geredet, was ohnehin schon viele über Chemnitz wissen: Dass es dort eine Menge Neonazis gibt.

So kam es nun auch. Zeitungen aus der gesamten Republik rufen bei Bußmann an. „Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen“, sagt Bußmann in einem Interview kämpferisch. „Dass nun allein über den Angriff geredet wird, ist auch frustrierend“, sagt er heute.

Andererseits – und deshalb machte er das Foto von der Brille öffentlich – sei eine Debatte über das rechte Problem in seinen Augen eben dringend notwendig. Rechtsradikale Gewalt bei Jugendlichen, glaubt er, sei auch „eine Folge von Verfehlungen der Politik in Sachsen der letzten 30 Jahre.“ Es müsse mehr für Schulen, für Bildung, für Jugendprogramme getan werden.

Das, sagt Bußmann, sehe er schon an seinem Sohn, der alle zwei Wochen zwei Stunden Geschichtsunterricht habe. Bußmann findet: zu wenig.

Wöller und Kretschmer riefen bei ihm an

Nach dem Angriff riefen aber nicht nur Journalisten, sondern auch Leute aus der Politik bei Bußmann an. Der Oberbürgermeister, der Innenminister Wöller, sogar Ministerpräsident Michael Kretschmer. Sie sagten ihm, dass es ihnen leidtat, was ihm passiert sei. Und dankten ihm – für seine Zivilcourage.

Die sächsische Politik, die auch zumindest mit schuld sei, bedankte sich also? Nun ja, sagt Bußmann. Er habe sich dann auch für die Anruf bedankt. Aber er habe auch seine Meinung kundgetan: zur sächsischen Bildungspolitik.

Eine neue Brille, sagt Bußmann, will er sich erst demnächst kaufen. Derzeit tut es noch die alte, ebenfalls aus Leipzig. Das nächste Modell soll dann aber aus Chemnitz sein. Denn, sagt Bußmann, das sei ja genau das Problem: „Dass alle denken, sie müssten nach Leipzig oder Dresden fahren.“

Von Josa Mania-Schlegel