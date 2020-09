Chemnitz

“Schau doch mal: McDonalds, Burger King, Edeka – alles da!“ Heribert K. aus Frankfurt/M. ist mit Filius Sebastian extra nach Chemnitz gekommen, weil der junge Mann irgendwann Wirtschaftswissenschaften studieren will. Und für Chemnitz sprächen nun mal die niedrigen Lebenshaltungskosten, argumentiert der Vater. Sebastian scheint noch nicht ganz überzeugt und zieht eine Fleppe. Vielleicht mag er auch einfach nur keine Burger.

Dass OB-Wahl ist, bei der Chemnitzer Standortvorteile durchaus eine Rolle spielen, hat Familie K. (“Meinen Familiennamen schreiben Sie aber nicht in Ihre Zeitung rein!“) vorher nicht gewusst. Im Großen Foyer der Stadthalle steigt am Sonntagabend derweil das Wahlfieber. Schon am frühen Nachmittag ist klar, dass die Wahlbeteiligung höher als vor sieben Jahren ausfallen wird.

18 Uhr macht sich dann aber erst mal Ratlosigkeit unter der Menge aus Bürgern, Politikern und Journalisten breit. Zum einen, weil es schwierig ist, mit Schutzmaske zu kommunizieren. Zum anderen, weil keiner weiß, wann das ominöse erste Drittel der rund 75 000 Stimmen ausgezählt sein ist, wonach die Stadtverwaltung Ergebnisse versprochen hat. Grünen-Kandidat Volkmar Zschocke wird gesichtet und sofort mit Beschlag belegt.

OB-Wahl in Chemnitz 2013 Vor sieben Jahren verfehlte die spätere Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig ( SPD) die absolute Mehrheit im ersten Wahlgang mit 46,56 Stimmen nur knapp. Im zweiten Wahlgang – 14 Tage später – zogen dann Linke und Grüne (damals Volkmar Zschocke mit 9,53 Prozent im ersten Wahlgang) zurück und Ludwig triumphierte mit 63,84 Prozent über Ralph Burghart (26,65 Prozent) von der CDU. Martin Kohlmann für die rechtsgerichtete Initiative Pro Chemnitz war damals auch schon dabei. Er holte allerdings im zweiten Wahlgang als dritter Bewerber nach Ludwig und Burghart nur 5,46 Prozent. 2013 lag die Wahlbeteiligung im ersten Wahlgang bei 40,68 und im zweiten bei 31,75 Prozent.

Parteiloser Kandidat Faßmann überrascht

Kurz vor 19 Uhr ist es dann aber och soweit: Ein Raunen geht durch den Raum. Die Hochrechnungen für die Wahl des neuen Stadtoberhauptes sehen nach Auszählung von 120 Stimmbezirken das erwartete Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem SPD-Kandidaten, Stadtkämmerer Sven Schulze, und der CDU-Kandidatin, der Anwältin Almut Patt. Eine repräsentative Umfrage der in Chemnitz erscheinenden „Freien Presse“ war noch von 28 Prozent für Patt und 24 Prozent für Schulze ausgegangen.

Die Kandidaten der AfD, Ulrich Oehme, der Linken, Susanne Schaper, und der Grünen, Volkmar Zschocke, liegen im Bereich des Erwarteten. Wobei Schaper an Oehme vorbeizieht. Dagegen kann der parteilose Unternehmer Lars Faßmann seine Werte fast verdoppeln. Möglicherweise hat er beim Wählerforum vor zwei Wochen viele noch von sich und seinen Ideen überzeugen können. Der Kandidat der rechtsgerichteten Initiative „Pro Chemnitz“, Martin Kohlmann, bleibt unter 5 Prozent.

Ludwig geht Ende Oktober

Obwohl eigentlich schon vorher klar war, dass es knapp werden könnte, haben alle Lager bis zum Schluss auf einen Irrtum der Demoskopen zu eigenen Gunsten gehofft und auf eine Mobilisierung sympathisierender Wähler. Doch bereits früh am Abend wird deutlich, dass es – wie 2013 – auf einen zweiten Wahlgang am 11. Oktober hinauslaufen wird.

Für den Nachfolger oder die Nachfolgerin von Barbara Ludwig ( SPD) bedeutet das weiteres Ungemach. Er oder sie würden dann mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen. Ludwig hatte in der vergangenen Woche erklärt, nach Ende Oktober nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Die Übergangszeit würde sich damit drastisch verkürzen. Der Tod eines Deutsch-Kubaners im August 2018, die folgenden scharfen Anfeindungen und die Bundespolitik, die sich danach vor allem mit sich selbst beschäftigte, setzten ihr so zu, dass sie schließlich einen Hörsturz erlitt.

Viele offene Fragen bleiben

Nach und nach trudeln die Ergebnisse aus 143 Wahlbezirken ein. SPD-Kandidat Schulze wird kurz gesehen, bevor er wieder in der Menge untertaucht. Almut Patt, darf erst im zweiten Versuch an den Ordnungskräften vorbei in die Stadthalle, weil dort schon die 200 erlaubten Zuschauer sind. Paul Thomas Vogel, Kandidat der Partei, fällt weniger durch Stimmgewinne, denn durch schräges Gestikulieren auf.

An den Stehtischen diskutiert man derweil die Ergebnisse und ihre Folgen. Schafft CDU-Kandidatin Patt nicht im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit, sei das Rennen wohl für sie verloren, meinen einige. Denn SPD-Kandidat Schulze dürfte im zweiten Wahlgang wahrscheinlich auf die Stimmen von Grünen und Linken hoffen, falls deren Kandidaten zurückzögen. Doch was macht Lars Faßmann? Kommen noch neue Kandidaten dazu? Alles Spekulation. Sicher ist nur eines: Abgerechnet wird am 11. Oktober. Bis dahin hat sich vielleicht auch Sebastian aus Frankfurt/M. vom Studienort Chemnitz überzeugen lassen.

Von Roland Herold