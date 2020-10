Chemnitz wird Europäische Kulturhauptstadt 2025

Berlin

Chemnitz soll Deutschland als Europäische Kulturhauptstadt 2025 vertreten. Eine entsprechende Empfehlung für die sächsische Stadt verkündete die europäische Auswahljury am Mittwoch in Berlin. Damit haben die weiteren Bewerber Hannover, Hildesheim, Magdeburg und Nürnberg das Nachsehen.

Kretschmer: „Unglaubliche Chance für Chemnitz“

„Ich freue mich riesig für diese wunderbare Stadt und die hier lebenden Menschen. Ich bin mir sicher: Die Macher-Mentalität der Chemnitzer war mitentscheidend dafür, dass es am Ende geklappt hat“, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) in einer ersten Reaktion. „Mein Dank gilt allen, die dafür mit viel Herz und bewundernswertem Engagement gearbeitet haben. Die Entscheidung der europäischen Auswahljury ist eine unglaubliche Chance für Chemnitz, in Europa und in der Welt nun noch deutlich sichtbarer zu werden.“

Die Entscheidung bedeutet ein großes Konjunkturprogramm für Stadt und Region: Der Freistaat will bis 2025 insgesamt 20 Millionen Euro zur Verfügung stellen.

Deutschland stellte zuletzt 2010 die Kulturhauptstadt

Die Europäische Union vergibt den Titel seit 1985 immer zeitgleich an zwei Länder. Die zweite Kulturhauptstadt soll 2025 Slowenien stellen. Zuletzt war Deutschland 2010 mit Essen und dem Ruhrgebiet vertreten. Die diesjährigen Kulturhauptstädte sind Rijeka in Kroatien und Galway in Irland.

