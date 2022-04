Chemnitz

Irgendwie muss man sich dem großen blauen Container mit Ehrfurcht nähern. Drinnen im Dunkel erwartet einen scheinbar wie ein Geist die virtuelle 2300 Jahre alte Mumie eines Reiterkriegers, die bis auf ihr Gesicht so aussieht als sei sie nur eben mal kurz eingeschlummert. Lange geflochtene, blonde Haare, Tätowierungen am Körper des 25-Jährigen. Wie Ötzi, die Gletschermumie aus dem Südtiroler Archäologiemuseum? „Besser als Ötzi“, flüstert ehrfürchtig und zugleich lächelnd eine der beiden Kuratorinnen, Yvonne Schmuhl, im Halbdunkel.

Dass es nicht das Original, sondern eine computeranimierte Kopie ist, die da im Staatlichen Museum für Archäologie Chemnitz in der neuen Schau „Chic! Schmuck. Macht. Leute.“ gezeigt wird, ist kein Aprilscherz, sondern bittere Realität. Nach dem Überfall auf die Ukraine und der Reaktion Westeuropas darauf, durften weder die skythische Mumie des Reiterkriegers noch ein 35.000 Jahre alter Armring Russland in Richtung Kulturhauptstadt 2025 verlassen. Immerhin fertigten die russischen Kolleginnen und Kollegen ein 3-D-Scan der Mumie an und sendeten eine freundliche Videobotschaft.

Schmücken als Grundbedürfnis

Das Chemnitzer Ausstellungskonzept (eine Idee der Agentur Bok+Gärtner, Münster) erinnert an ein Kaufhaus und beginnt folgerichtig mit einem Schaufensterbummel. Diese Idee der Aussteller wird nicht nur der Schau, sondern auch dem Haus, dem einstigen Kaufhaus Schocken auf eine sehr originelle Weise gerecht. Um Schmuck und ums Schmücken geht es – einst wie jetzt. „Kann man sich auch nicht schmücken?“, fragt Schmuhl und antwortet gleich selbst. „Ich glaube kaum. Das war in der Vergangenheit nicht anders als heute.“ Seit es Menschen gibt, schmückten sie sich auch. „Es ist schlichtweg ein Grundbedürfnis.“

Doch was ist Schmuck? Woraus besteht er? Warum schmücken wir uns? Wieso gibt es sogar bunte Corona-Schutzmasken? All diesen Fragen gehen unterschiedliche Themenbereiche nach, die immer wieder zeigen, wie wenig sich an diesem Grundbedürfnis geändert hat. Tatsächlich sieht der tätowierte und gepiercte Dämon mit den Löchern auf dem etruskischen Henkelbecher (400 v. Chr.) fast so aus, als sei er aus dem Hier und Heute entsprungen. „Dieser Becher ist eines meiner Lieblingsstücke“, gesteht Schmuhl.

Wer schön sein will, muss leiden

Römische Büsten zeigen Frisurentrends, Intimschmuck ganz spezielle Vorlieben und kleine Schuhe aus China brutal schmerzvolle Schönheitspraktiken. Im Bereich Mode und Accessoires fehlt nicht die Verbeugung vor der Chemnitzer Unterwäschefirma Bruno Banani oder vor dem Modedesigner Lars Witkowski. Die römische Toga eines Kindes und Festkleider aus dem 18. Jahrhundert können bestaunt werden – Steinzeitfelle oder Designermode sogar in Umkleidekabinen anprobiert werden.

Vom einst in Sachsen herrschenden Brauch, unverheirateten Frauen Hochzeitskronen mit ins Grab zu geben, erzählt eine weitere Vitrine. „Solche Kronen wurden beispielsweise auch in der Gruft der Frauenkirche gefunden“, sagt Schmuhl. Und schließlich gibt es auch noch eine Schatzkammer, die von Diamanten, Gold, Abenteuern und Verbrechen erzählt. Erstmalig wird dort der keltische Bernsteinschmuck gezeigt, der 2018 zufällig bei Grabungen nahe Riesa gefunden wurde.

Schätze aus der Asservatenkammer

Wie im alten Rom ein Diebstahl angezeigt und bestraft wurde, erfahren die staunenden Besucher auch. Wurde der Dieb aber nicht erwischt, sendete man ihm zumindest böse Flüche auf zusammengerollten Bleitafeln hinterher, die in Heiligtümern der Götter deponiert wurden. Im Fall des Raubes bei einer Juwelierin in Frankfurt/Main hätten aber auch Bleitafeln nicht geholfen. Die Ermittlungen der Polizei führten zwar nicht zum Täter, wohl aber zur Beschlagnahme weiterer Schmuckschätze im Juweliergeschäft, deren Herkunft ungeklärt war, weil sie womöglich aus bürgerkriegsgeplagten Syrien stammen. Nun fristen sie ihr reguläres Dasein in der Asservatenkammer.

Die Chemnitzer Ausstellung ist noch bis zum 28. August zu sehen und wird von einem schmucken Katalog begleitet. Netter Gag am Rande: Im Foyer ist eine Nachbildung der ältesten erhaltenen Hose der Welt zu sehen. Das gute Stück gehörte einem Chinesen, der vor 3000 Jahren bestattet wurde. Nähme man das vielfach geflickte Relikt aber aus der Vitrine und würde es im Edel-Modehaus um die Ecke ins Schaufenster stellen, würde so manch einer wohl von „Kult“ sprechen ...

Von Roland Herold