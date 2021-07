Rackwitz

Da glaubte Sigurd Hanke seinen Augen nicht zu trauen, als er morgens auf dem Weg zur Arbeit Krabben auf der Rackwitzer Hauptstraße krabbeln sah. „Es waren eindeutig Krabben, eine war auf dem Gully gegenüber vom Teich, zwei weitere waren unterwegs in Richtung Dönerladen an der Ecke“, sagte der Rackwitzer. Er zückte sein Handy und fotografierte das eine Tier auf dem Gully. „Ich habe mich schon geärgert, dass ich die anderen beiden nicht auch fotografiert habe, aber ich hatte es eilig“ so der Chefarzt des Krankenhauses Delitzsch. Wie sich herausstellte, lagen diese beiden Exemplare später überfahren auf der Straße. Hanke hat recherchiert: „Vermutlich handelt es sich um Wollhandkrabben“. Und in der Tat, da besteht Ähnlichkeit.

Kuriose Entdeckung

Auf jeden Fall ist die Entdeckung kurios, wie auch ein Mitarbeiter des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie bestätigte. Und auch wieder nicht, denn Rackwitz bedeutet übersetzt „Ort am Fluss in dem Krebse leben“.

Wappen Rackwitz. Quelle: Gemeinde Rackwitz

Darum hat die Gemeinde auch einen Krebs im Wappen und auch ein Krebsbachstübchen im Ort, das ist das Lokal am Sportplatz. Der Fluss (Lober) ist ebenfalls im Wappen verewigt.

Diese Wollhandkrabbe wurde am Donnerstagabend (22. Juli) gegen 21.30 Uhr auf der Hauptstraße in Teichnähe entdeckt. Quelle: Sigurd Hanke

Wie sich dann am Donnerstag herausstellen sollte, waren die drei Krabbler auf der Hauptstraße keine Einzelkrabbler. Das nächste Exemplar war unterwegs. Sigurd Hanke konnte abends, gegen 21.30 Uhr, erneut eine Wollhandkrabbe fotografieren und auch filmen. Entdeckt hat er das Tier erneut auf der Hauptstraße, am Wegeingang neben dem Teich. „Ich habe den Müll runtergetragen und dabei die Krabbe entdeckt. Natürlich hatte ich schon einen besonders scharfen Blick auf die Straße gehabt“, so der Rackwitzer. Damit sind ihm inzwischen schon vier Chinesische Wollhandkrabben vor die Augen gekommen.

Invasive Art

Das Landesamt für Umwelt hat auf LVZ-Anfrage bestätigt, dass es sich um Wollhandkrabben handelt. Die Heimat der Chinesischen Wollhandkrabbe ist ursprünglich Nordost-China. Dort besiedelt sie alle großen Ströme. Zu Beginn des 20. Jahrhundert wurde die Wollhandkrabbe vermutlich im Ballastwasser von Handelsschiffen nach Europa eingeschleppt. 1912 wurde sie erstmalig in Deutschland in der Aller in Niedersachsen nachgewiesen. Erste Nachweise in Sachsen gelangen in der Elbe 1930 bei Strehla und 1931 bei Meißen. Die Wollhandkrabbe hat sich schnell in Europa verbreitet und gilt heute als invasive Art.

Die Karte zeigt die Verbreitung der Wollhandkrabbe in Sachsen. Quelle: Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Für den Menschen nicht gefährlich

Die Wollhandkrabbe besiedelt inzwischen den gesamten Verlauf der sächsischen Elbe. Frühere Nachweise aus der Vereinigten Mulde und der Großen Röder basieren auf Einzelfunden. Die Bestandsentwicklungen der Wollhandkrabbe unterliegen zum Teil starken Schwankungen. Die Krabben gelten als nicht für Menschen gefährlich.

Sichtungen und Fänge bitte melden

Da die Wollhandkrabbe mit den heute üblichen Monitoringmethoden kaum nachgewiesen werden kann und eine Berufsfischerei auf der sächsischen Elbe aktuell nicht stattfindet, bittet die sächsische Fischereibehörde die Öffentlichkeit, Sichtungen und Fänge der Wollhandkrabbe zu melden: https://www.landwirtschaft.sachsen.de/download/Wollhandkrabbe_Meldung_von_Beobachtungen.pdf

Von Frank Pfütze