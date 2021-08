Chipmangel bremst BMW in Leipzig und VW in Zwickau erneut aus

Leipzig/Zwickau

Der Chipmangel hat erneut die sächsischen Autobauer erreicht. Betroffen sind das BMW-Werk in Leipzig sowie VW in Zwickau und Dresden. „Die anhaltend eingeschränkte Liefersituation bei Halbleitern sorgt weiter herstellerübergreifend für erhebliche Störungen in der weltweiten Fahrzeug-Produktion“, heißt es bei Volkswagen. Davon betroffen seien erneut auch die Werke in Zwickau und Dresden. Es müssten Anpassungen in den Produktionsabläufen vorgenommen werden, wie ein Sprecher auf Nachfrage der LVZ sagte.

VW produziert derzeit keine E-Fahrzeuge in Sachsen

Die Fertigung in der MEB-Produktion in Zwickau werde deshalb am Donnerstag, Freitag und Montag für drei Tage unterbrochen. „Volkswagen Sachsen hat daher für einen Teil der Beschäftigten Kurzarbeit bei der Agentur für Arbeit angezeigt.“ Wie viel genau betroffen seien, teilte VW nicht mit.

MEB steht für Modulare E-Antriebs-Baukasten. Dabei handelt es sich um ein Baukastensystem für Elektroautos. VW Zwickau ist das erste Werk von VW, das komplett auf die Produktion von Elektroautos umgestellt hat. „Wir bauen in Zwickau derzeit arbeitstäglich rund 1000 vollelektrische Fahrzeuge. Es handelt sich dabei um Volkswagen ID.3 und ID.4 sowie Audi Q4 e-tron und Audi Q4 Sportback e-tron“, so Sprecher Carsten Krebs. In Dresden würden am Tag 35 ID.3 gefertigt.

Die Produktion in der Karosseriefertigung für Bentley und Lamborghini sowie in allen anderen Bereichen werde hingegen ohne Unterbrechung fortgeführt. Auch der Umbau des Standorts Zwickau werde ohne Unterbrechung weiter fortgeführt. „Weitere Anpassungen der Produktionsabläufe sind derzeit nicht geplant.“

Bei VW geht man davon, dass in Zwickau und Dresden am kommenden Dienstag die Produktion normal starten kann.

Chipmangel trifft Produktion von BMW 1er und 2er

Auch BMW in Leipzig produziert seit Dienstag eingeschränkt. „Derzeit fertigen wir keine 1er und 2er BMW“, sagte ein Sprecher. Für die betreffenden Beschäftigten habe man vorsorglich bis Ende der Woche Kurzarbeit beantragt. Beim BMW-Elektrofahrzeug i3 zeichne sich hingegen kein Engpass bei Halbleitern ab. Die Fertigung des E-Mobils und auch von Batteriemodulen laufe im Leipziger Werk uneingeschränkt weiter. Normalerweise werden im Leipziger Werk pro Tag rund 1100 Fahrzeuge gebaut. BMW produziert in Leipzig die Modelle 1er, BMW 2er und das Elektroauto i3.

Wegen fehlender Chips war bereits im Juli in den sächsischen Werken bei BMW und VW die Produktions vorübergehend unterbrochen worden. Die Branche kämpft seit einiger Zeit mit Lieferschwierigkeiten. Nach Experteneinschätzung wird sich die Halbleiterknappheit noch weit ins kommende Jahr hinziehen. In manchen Bereichen wie etwa Speicherchips dürfte sich die Lage erst mit der Inbetriebnahme neuer Werke beziehungsweise Werkserweiterungen in den Jahren 2023 bis 2024 entspannen. In Deutschland werden viele Elektroautos sowie Fahrzeuge im Premiumsegment produziert, für die überdurchschnittlich viele Halbleiter notwendig sind.

Von Andreas Dunte