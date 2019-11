Christiane Schenderlein wird mit 95 Prozent zur nordsächsischen CDU-Chefin gewählt

Schildau

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Mitglieder der CDU Nordsachsen haben am Freitagabend bei ihrer turnusmäßigen Vorstandswahl Christiane Schenderlein (38) mit 95 Prozent der Stimmen zu ihrer neuen Vorsitzenden gewählt. Dabei sah die Situation vor gut einem Jahr noch ganz anders aus. Im November 2018 unterlag Christiane Schenderlein in einer Kampfabstimmung um das CDU-Direktmandat für die Landtagswahl ihrem Mitwettbewerber Bernd Merbitz. Doch seitdem ging es für die promovierte Politikerin steil bergauf. Erst verlor Merbitz Anfang September das Torgau-Oschatzer Direktmandat und Schenderlein rutsche über die Landesliste ins Parlament. Jetzt besetzt sie auch noch mit einem Traumergebnis den nordsächsischen CDU-Parteivorsitz.Gemeinsam mit ihren Stellvertretern Rayk Bergner, Marian Wendt, Florian Stehl und Thomas Hartmann will sie die nordsächsische Union neu aufstellen. Dazu gehört unter anderem für die kommenden Jahre einen anvisierter Mitgliederzuwachs von zehn Prozent.

Von Hagen Rösner