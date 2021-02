Dresden

Innerhalb von vier Jahren hat es Tino Chrupalla vom überraschenden Wahlsieger aus Görlitz zum AfD-Bundesvorsitzenden gebracht – jetzt wird der 45-Jährige die Partei in den Bundestagswahlkampf führen. Chrupalla wurde am Sonnabend vom sächsischen Landesparteitag auf Platz 1 gewählt. Das Ergebnis ist angesichts der Auseinandersetzungen in der Partei eine klare Aussage: 77,5 Prozent stimmten für den amtierenden Vize-Fraktionschef im Bundestag.

Chrupalla: Beobachtung erinnert an DDR-Methoden

Chrupalla hatte bei der Bundestagswahl 2017 einen Überraschungscoup gelandet: Der weithin unbekannte Malermeister hatte in Görlitz den damaligen CDU-Generalsekretär Michael Kretschmer geschlagen, der danach Ministerpräsident in Sachsen wurde. Danach machte Chrupalla in der Bundespolitik eine steile Karriere. In seiner Bewerbungsrede prangerte er unter großem Beifall die Beobachtung durch den Verfassungsschutz an: „Das erinnert viele im Osten am Zustände in der DDR. Dafür sind die Menschen 1989 nicht auf die Straße gegangen.“

Seit Kurzem gilt die sächsische AfD als rechtsextremistischer Verdachtsfall. Der Bundesregierung warf Chrupalla vor, sich von den Menschen entfernt zu haben und rief den mehr als 700 Anwesenden zu: „Wir sind stolze Sachsen.“

Machtkämpfe zwischen Radikalen und Gemäßigten

Das aktuelle Ergebnis für den sächsischen AfD-Spitzenmann kann als klare Rückenstärkung gewertet werden. Denn in der Partei rumort es seit einiger Zeit. Der Konflikt war zuletzt beim Bundesparteitag vor sechs Wochen offen ausgebrochen. Chrupalla gilt mittlerweile als Widerpart seines Co-Vorsitzenden Jörg Meuthen, der in den Flügelkämpfen auf dem Bundesparteitag nur knapp die Oberhand behalten hatte. Hintergrund ist der Konflikt zwischen der noch als gemäßigt geltenden Meuthen-Fraktion und den im Osten häufig dominierenden radikalen Ex-„Flügel“-Vertretern.

Die interne Gruppierung, die inzwischen offiziell aufgelöst werden musste, wird vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft. In Sachsen gilt eine Mehrheit von etwa zwei Drittel der Mitglieder als „Flügel“-Anhänger. Der ehemalige „Flügel“-Obmann in Sachsen und Bundestagsabgeordnete Jens Maier sagte auf dem Parteitag nicht ohne Stolz: „Wer in diesen Zeiten nicht als Rechtsextremist bezeichnet wird, macht irgendwas verkehrt.“ Für ihn gehöre der geschasste frühere AfD-Landeschef von Brandenburg, Andreas Kalbitz, „immer noch zur Partei“, erklärte Maier unter lauten Beifallsbekundungen.

Gauland bezeichnet Verfassungsschutz als Plage

Zum Auftakt des Landesparteitages hatte der AfD-Ehrenvorsitzende und Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland den Verfassungsschutz – unter Jubel – als „Plage“ gegeißelt und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) selbst Verfassungsfeindlichkeit vorgeworfen.

„Wer Deutsch bleiben will, ist ein Fall für den Verfassungsschutz“, rief Gauland in den Saal und bezeichnete den „demokratischen Widerstand“ als oberste Bürgerpflicht. Chrupalla ging auch auf die internen Auseinandersetzung innerhalb der AfD ein und redete dem Parteitag ins Gewissen: „Wer Alexander Gauland angreift, greift auch mich und die gesamte AfD an.“ Dieses Zeichen ist bei den Mitgliedern offensichtlich angekommen.

Urban gibt „über 30 Prozent“ als Wahlziel aus

Sachsens AfD-Chef Jörg Urban begrüßte die 711 Mitglieder auf der Messe Dresden in der „Hauptstadt des Widerstands“. Auch er ging auf die stärkere Beobachtung durch den Verfassungsschutz ein - und warnte die Partei, dass vom Geheimdienst nun „offiziell Spitzel und Provokateure installiert“ werden könnten.

Urban gab als Marschroute einen strikten Oppositionskurs aus: Man müsse sich nicht bei der CDU anbiedern, ein Politikwechsel könne auch jenseits der Regierungsbänke erreicht werden. Als Ziel für die Bundestagswahl nannte Urban „über 30 Prozent“.

Sachsen-AfD hat aktuell acht Bundestagsabgeordnete

Vor vier Jahren hatte die AfD in Sachsen zum ersten Mal die Union geschlagen, wenn auch nur mit 0,1 Prozentpunkten. Laut der aktuellen LVZ-Umfrage bleibt die AfD mit stabilen 26 Prozent die zweitstärkste Partei im Freistaat, während die CDU mit 34 Prozent vorn liegt. „Natürlich wollen wir bei der Bundestagswahl wieder stärkste Kraft in Sachsen werden“, machte Urban klar. Auf dem Landesparteitag teilte er auch gegen die ehemalige Vorsitzende Frauke Petry aus: Sie habe durch ihren Austritt – gemeinsam mit anderen in den Bundestag Gewählten – die Partei verraten.

Landesparteitag will 20 Listenplätze vergeben

Durch die Austritte von Frauke Petry, Verena Hartmann und Lars Herrmann sitzen aktuell noch acht sächsische AfD-Abgeordnete im Bundestag. Vor vier Jahren hatte die Partei neben drei Direktkandidaten, die in ihren Wahlkreisen gewonnen hatten, auch acht Listenplatzierte in den Bundestag gebracht. Aufgrund der Umfrageergebnisse könnte im September eine ähnliche Größenordnung erreicht werden. Deshalb wird mit einem heftigen Gerangel um die aussichtsreichsten Positionen gerechnet. Der Parteitag will 20 Listenplätze nominieren.

Kritik an Massen-Zusammenkunft in Corona-Zeiten

Die AfD hat für die Aufstellungsversammlung zwei Tage angesetzt. Die Zusammenkunft war im Vorfeld kritisiert worden: In Zeiten der Corona-Krise sollten sich nicht Hunderte Menschen versammeln, hieß es. Allerdings gestatten sowohl die sächsische Corona-Schutzverordnung als auch die neue Rechtsverordnung aus dem Bundesinnenministerium eine solche Veranstaltung.

Die AfD hat betont, sich strikt an die Hygienevorschriften zu halten. Der Parteitag wurde auch von Kontrollen des Dresdner Gesundheitsamtes begleitet. Die Veranstaltung kostete laut offiziellen Parteiangaben 120.000 Euro.

