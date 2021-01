Leipzig

Bei vielen Händlern in Sachsen liegen die Nerven in der Corona-Krise blank. „Uns erreichen täglich dramatische und hoch emotionale Hilferufe von eigentlich gesunden, solide wirtschaftenden Einzelhandelsunternehmen, die zusehen müssen, wie ihr Lebenswerk völlig unverschuldet verloren geht“, schildert René Glaser, Hauptgeschäftsführer vom Handelsverband ( HDE) Sachsen die Situation im Lockdown. „Die Reserven der Unternehmen sind längst aufgebraucht, verschiedene Unternehmen mussten sogar bereits ihre Altersvorsorge einbringen.“.

Völlig unverständlich sei deshalb der Sonderweg Sachsens, den Abholservice Click&Collect nicht zuzulassen. In allen anderen Bundesländern ist er erlaubt. „So würde man den Unternehmen wenigstens die Möglichkeit geben, zumindest einen kleinen Teil der Kosten zu kompensieren und ein wenig Liquidität zu schaffen“, meint Glaser.

„Es liegen sichere kontaktlose Konzepte vor“

Der Verband habe sich hierzu bereits mehrfach an die zuständigen Minister gewandt. „Es liegen sehr sichere und vor allem völlig kontaktlose Konzepte vor.“ Dazu zählten Terminvergabe mit genauer Abholzeit, kontaktlose Übergabe außerhalb des Verkaufsbereichs oder an Abholschaltern, Einhaltung der Abstandsregelungen vor der Warenausgabe, bargeldlose Bezahlung.

Dass sich Sachsen gegen Click&Collect sperre, sei nur der Gipfel des Eisbergs, sagt Ronny Rühle, Inhaber von vier Modegeschäften in den sächsischen Städten Großenhain, Meißen und Riesa mit insgesamt 14 Mitarbeiterinnen. In einem aufrüttelnden und sehr persönlichen Brief an Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) schildert er seine Situation und die vieler anderer Einzelhändler. Seit Jahren betreibe er einen Onlineshop, aber das könne nicht die weggebrochenen Umsätze in den Geschäften ersetzen. Hilfe vom Staat erhalte er nicht. Sämtliche Ersparnisse und die Altersvorsorge seien bereits aufgebraucht.

Minister Dulig : „Zulassung des Abholsystems wäre unverantwortlich“

Trotz der Verzweiflung der Händler wird sich in Sachsen am Click&Collect-Verbot vorerst nichts ändern. Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) hatte im LVZ-Interview gesagt, er sehe in der Methode zwar eine gute Lösung für neue Wege im Handel. Zugleich stellte er aber klar: „Nichtsdestotrotz können wir in Sachsen momentan kein Click&Collect gestatten. Selbst wenn ich die Idee unterstütze, kann die Möglichkeit zur Abholung erst zugelassen werden, wenn die Infektionszahlen deutlich gesunken sind.“ Die Situation sei mit dem Frühjahr, wo das Abholsystem auch in Sachsen erlaubt war, aufgrund der hohen Inzidenzzahl nicht zu vergleichen. „Es wäre unverantwortlich, das Abholsystem heute zuzulassen: Damit würden Einkaufstouren, nur eben vor der Ladentür, wieder ermöglicht – obwohl die Mobilität der Menschen noch viel stärker reduziert werden muss“, so Dulig.

Innenstadt lebt vom Bummel durch die Läden

In Leipzigs Nachbarstadt Halle kann der Einzelhandel dagegen Click&Collect nutzen. Das werde auch praktiziert, sagt Wolfgang Fleischer von der Händlergemeinschaft in Halle. „Aber ehrlich gesagt, ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein.“ Die Geschäfte in der City würden von der Laufkundschaft leben, „vom Bummel durch die Läden, dem Stöbern in den Regalen“.

Deshalb sei die Stimmung bei den Händlern in Halle dennoch äußerst angespannt. Viele hätten im großen Stil für das Weihnachtsgeschäft eingekauft, mussten dann aber schließen. „Während sie auf Bergen von Spielwaren, Elektronik, Sportsachen oder Sportgeräten sitzen, dürfen die Discounter am Rande der Stadt neben Lebensmitteln und Getränken genau das alles verkaufen. Ein Unding“, empört sich Fleischer.

Hilfen reichen nicht zur Existenzsicherung

Gut jeder zweite vom Lockdown betroffene Händler befürchtet nach einer Umfrage des Handelsverbandes Deutschland ( HDE), ohne weitere staatliche Hilfen das laufende Jahr nicht zu überstehen. „Besonders pessimistisch sind die Händler in den Innenstädten, sagt HDE-Sprecher Stefan Hertel. Rund 80 Prozent der Händler gehen der Umfrage zufolge davon aus, dass die derzeitigen Hilfsmaßnahmen nicht zur Existenzsicherung reichen. Der HDE drängt deshalb auf Nachbesserungen der Politik.

Immer mehr Händler würden auf alternative Vertriebswege wie Online-Marktplätze, Lieferservices oder Click&Collect-Angebote setzen, um zu überleben. Allerdings könne dies den Ausfall des regulären Geschäftsbetriebs nicht wettmachen, so Hertel. Profiteur der Krise sei eindeutig Amazon.

Von Andreas Dunte