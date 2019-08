Colditz

Was nütze es, wenn das eigene Konterfei an jeder zweiten Straßenlaterne baumele, Wahlprogramme eh nur im Papierkorb landeten oder auf Wahlforen nur drei Hanseln erschienen: „Nichts“, sagte sich irgendwann Matthias Schmiedel. Der Colditzer Direktkandidat für die Freien Wähler Sachsen wollte etwas machen, was wirklich auffällt. Lange fahndete er nach der zündenden Idee, wie er seine Botschaften am besten unter die Leute bringt. Bis er eines schönen Tages im Fernsehen einen Rapper sah. Sofort stand für ihn fest: „Das ist es!“

Singen könne er zwar nicht. Aber Sprechgesang – das traute er sich noch zu. Schmiedel, 62-jähriger Ex-Bürgermeister und glücklicher Pensionär, schrieb möglichst schnörkellose, nahezu abgehackte Liedzeilen und fragte seine politischen Mitstreiter, was die davon hielten. „Du bist verrückt“, platzten die prompt heraus. Genau das sei es gewesen, was der umtriebige Colditzer hören wollte: „Heutzutage musst du was Außergewöhnliches machen, sonst fällst du nicht auf.“

Matthias Schmiedel untermalt seinen Sprechgesang mit klaren Gesten. Quelle: LVZ-Screenshot

YouTube-Video vor Colditzer Kulisse gedreht

Gesagt, getan. Er ging zum Kumpel ins Studio und nahm mit ihm den Song auf. „Klang gar nicht schlecht“, befand der Kandidat. Am Ziel seiner Träume wähnte er sich deshalb aber noch lange nicht: „Jetzt müssen wir noch ein Video drehen.“ Also scharte er jede Menge Statisten um sich und ließ von Vormittag 11 bis abends halb neun filmen. Ob an Heimatturm, Kindergarten, Bushaltestelle und – am „Platz der grauen Wölfe“ – überall hieß es: Kamera ab!

Platz der was? Schmiedel kann sich ein Lachen nicht ganz verkneifen. Vor 15 Jahren habe man in Zollwitz eine Straße neu gebaut. Dazu gehörte ein kleiner Platz mit Bänken, Informationstafel und Brunnen. Weil sich die Männer der örtlichen Bowlingrunde bereit erklärten, den Platz zu pflegen, benannte ihn die Kommune kurzerhand nach den Keglern. „Ein Großteil dieser grauen Wölfe hat beim Dreh mitgemacht“, sagt Schmiedel.

Die Kegler der „grauen Wölfe“ haben den Landtagskandidaten beim Videodreh unterstützt. Quelle: LVZ-Screenshot

Nach 28 Jahren als Bürgermeister soll es nun in den Landtag gehen

Er brauchte die rührigen Senioren vor allem als Kulisse bei jener Passage seines Hits, in der es um gleiche Renten in Ost und West geht. Die Mädels vom Faschingsclub seiner Schwiegertochter Steffi tanzen dagegen an der Stelle, als Kandidat Schmiedel skandiert: „Kostenfreie Kitas sind unser Ziel, auch der Bus zur Schule kostet zu viel.“ Dazu immer wieder der Refrain: „Hey Sachse, komm’ sei helle, mach’ deine Kreuze an der richtigen Stelle.“

Eigentlich wollte er sich nach 28 Jahren als Bürgermeister zur Ruhe setzen, sagt der Hobby-Rapper. Sympathisanten hätten ihn aber überzeugt, den Hut noch einmal in den Ring zu werfen. Vor allem, nachdem die Gleichgesinnten in Bayern ihre Stimmenzahl steigern konnten, nun sogar Teil der Landesregierung sind. Schmiedel hat eine ganz persönliche Motivation: Sein Großvater sei damals in Stalingrad gefallen: „Ich habe keine Lust, dass meine Enkel irgendwann Waffen putzen müssen.“

Mit seiner außergewöhnlichen Wahlkampfstrategie ist der ehemalige Colditzer Bürgermeister bereits mehr als 3000 Leuten auf YouTube aufgefallen. Quelle: LVZ-Screenshot

Respekt habe er nach dem Dreh vor allem gegenüber allen Filmschaffenden: „Es war verdammt schwer, die Zeilen zu kürzen, alle Mitwirkenden am Set zu versammeln – und dann musste ja auch noch das Wetter mitspielen.“ Als alles im Kasten war und bevor der Clip bei YouTube eingestellt werden konnte, ging es ans Schneiden: „Als Bürgermeister wurde ich bereits einige Male interviewt. Da blieben von einer Stunde Rohmaterial mitunter nur ein paar Sekunden übrig. So ähnlich war es auch beim Rap.“

Von Haig Latchinian