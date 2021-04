Collm-Klinik Oschatz: Chefarzt unter Deutschlands Top-Medizinern

Oschatz

Rheumageplagte Frauen und Männer aus der Region Oschatz befinden sich bei ihm in den besten Händen. Der Chefarzt der Orthopädie an der Collm-Klinik, Dr. Roger Scholz, gehört in seinem Fachgebiet Rheumatologie deutschlandweit zu den führenden Medizinern. Ab dem 13. April kann der 57-Jährige das „Focus Top-Mediziner-Siegel“ tragen.

Liste von Deutschlands Top-Medizinern

Das Magazin „Focus-Gesundheit“ präsentiert einmal pro Jahr in Zusammenarbeit mit dem Rechercheinstitut MINQ eine Liste von Deutschlands Top-Medizinern. Im Auswahlverfahren werden andere Ärzte, Selbsthilfegruppen und Patientenverbände befragt. Die Zahl der wissenschaftlichen Publikationen spielt genau so eine Rolle wie die bisher erworbenen Zertifikate.

Hauptarbeitsgebiet ist orthopädische Rheumatologie

Dr. Roger Scholz ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und hat sich auf orthopädische Rheumatologie und die spezielle orthopädische Chirurgie spezialisiert. „Mein Hauptarbeitsgebiet ist die orthopädische Rheumatologie“, sagt Scholz. Dabei stehe sowohl die konservative als auch die operative Behandlung rheumatischer Erkrankungen an Gelenken, an der Wirbelsäule und an Sehnen im Mittelpunkt. Zur konservativen Behandlung zählen zum Beispiel die Physio- und Ergotherapie, verschiedene orthopädietechnische Versorgungen (Bandagen, Einlagen, Schienen) Gelenkpunktionen und eine spezifische Therapie mit Medikamenten. „In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Zahl der medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten stark erhöht, so dass eine viel effektivere Behandlung als früher möglich ist“, sagt der Chefarzt. Etwa ein Prozent der Bevölkerung in Deutschland kämpft mit Rheumaerkrankung.

Gelenke von Entzündungen befreit

Bei den Operationen werden zum Beispiel Gelenke von Entzündungen befreit, meist Schleimhäute entfernt. „Wenn die Gelenke durch das Rheuma trotzdem kaputt gegangen sind, werden Endoprothesen eingesetzt oder Gelenkversteifungen vorgenommen“, beschreibt der Mediziner das Spektrum. Neben den häufig eingesetzten Hüft- und Knieendoprothesen ist er besonders auf Endoprothesen für Ellenbogen und Sprunggelenke spezialisiert. Sein Credo: „Wir betrachten den Rheumakranken als Ganzen.“ Pro Woche werden nach seinen Angaben drei bis fünf Patienten in Oschatz mir rheumatischer Grunderkrankung operiert. Außerdem bietet Scholz an zwei Tagen pro Woche Sprechstunden an. „Die sind gut mit Rheumapatienten gefüllt.“

Dr. Roger Scholz hat zwei Kinder und wohnt in Markkleeberg. Nach seinem Medizinstudium in Leipzig arbeitete er an der dortigen Uniklinik. Seit Oktober 2013 ist er als Chefarzt in Oschatz tätig.

Patienten mittlerweile aus Sachsen und darüber hinaus

„Es ist eine Anerkennung seiner höchsten fachlichen Qualifikation und Expertise als Orthopäde, Unfallchirurg und Rheumatologe. Seine Patienten kommen mittlerweile aus Sachsen und darüber hinaus“, wertet Stefan Härtel als Geschäftsführer der Collm-Klinik das Focus-Siegel für Dr. Roger Scholz. Damit werde der Beweis angetreten, so Härtel, dass Spitzenmedizin keinesfalls nur an universitären Kliniken möglich sei. „Wir freuen uns mit ihm über diese Anerkennung.“

Von Frank Hörügel