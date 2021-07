Leipzig

Nach gut vier Monaten Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern gibt es jetzt auch für die Commerzbank in Sachsen Klarheit über das künftige Filialnetz im Freistaat. Wie die Commerzbank Leipzig am Dienstag mitteilte, bleiben die Filialen an 29 sächsischen Standorten bestehen, insgesamt 17 werden geschlossen. „Uns geht es um ein zukunftsfähiges und ein komplett neues Filialnetz, das sich an den Bedürfnissen unserer Kunden ausrichtet“, sagte Rolf Bendicks, Niederlassungsleiter für Privat- und Unternehmerkunden in Leipzig. Daher soll die Kunden-Betreuung über die Beratungscenter in den Filialen, die bleiben, noch ausgebaut werden.

Sieben von 13 Standorten in Leipzig und Region bleiben

Laut Bendicks werde sich die Neuausrichtung der Commerzbank auch auf das Filialnetz der Niederlassung Leipzig auswirken. So wird das Geldinstitut zwar weiterhin an sieben Standorten in Leipzig (Thomaskirchhof, Karl-Liebknecht-Straße, Landsberger Straße, Lindenauer Markt) und der Region (Döbeln, Delitzsch und Eilenburg) mit Beratern und Beraterinnen vor Ort arbeiten. Auch im thüringischen Altenburg werde es mit einem Standort weitergehen. Die Commerzbank-Filialen im Leipziger Hauptbahnhof, in Torgau, Oschatz, Borna, Rochlitz und Mittweida werden dagegen geschlossen. „Eine individuelle Kundenkommunikation mit Informationen zum konkreten Standort startet, sobald der Zeitplan und Details zur Schließung der einzelnen Filialen feststehen“, sagte Bendicks.

Corona-Erkenntnis: Digitale Beratung funktioniert

Hintergrund der Filialnetz-Straffungen in Sachsen ist wie im gesamten Bundesgebiet die immer stärkere Nutzung von digitalen Bankgeschäften durch die Kunden. Die klassische Filiale verliere für tägliche Bankgeschäfte immer mehr an Bedeutung, das Smartphone werde zum wichtigsten Kontaktkanal, so Bendicks. „Wir haben während der Pandemie festgestellt, dass Beratung ohne Filiale gut funktioniert und für den Kunden schnell, einfach und bequem ist.“ Vor allem der Wunsch nach Wohneigentum stehe bei vielen im Vordergrund. Deshalb werde die Kunden-Strategie künftig aus einem Mix aus digitaler Beratung und persönlichem Gespräch bestehen.

Keine betriebsbedingten Kündigungen

Laut Plan sollen die ersten Filialen bundesweit bereits ab Oktober 2021 schließen, die restlichen folgen 2022. Für betroffene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind keine betriebsbedingte Kündigungen vorgesehen. Über Altersteilzeit oder Wechsel in andere Filialen soll der Abbau sozial verträglich abgefedert werden.

Von André Böhmer