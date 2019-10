Condor plant schon für die Zeit nach der eigenen Rettung: Neue Zypern-Strecke ab Leipzig/Halle

Schkeuditz

Der Ferienflieger Condor trotzt der Pleite des Mutterkonzern Thomas Cook. In Leipzig/Halle will die Airline ihr Angebot nun sogar ausbauen – und kündigt für den kommenden Sommer eine neue Strecke an: Ab April soll es zweimal pro Woche direkt nach Paphos auf Zypern gehen.

„ Zypern ergänzt unseren Flugplan ideal und wir bauen unser Streckennetz rund um das Mittelmeer durch Paphos weiter aus“, sagte Condor-Chef Ralf Teckentrup. Geflogen wird jeden Montag und Freitag mit einem der in Leipzig/Halle stationierten Airbus A321. Der Erstflug ist für den 6. April geplant.

Rettung muss bis Ende März 2020 stehen

Voraussetzung ist allerdings, dass die Thomas-Cook-Tochter bis dahin eine dauerhafte Finanzierung findet. Denn der Notkredit, den der Bund und das Land Hessen der Airline nach der Pleite der britischen Mutter bewilligt hatten, läuft Ende März 2020 aus. Bis dahin muss eine dauerhafte Lösung stehen.

Der vom Gericht eingesetzte Sachwalter, Lucas Flöther aus Halle, hatte sich zuletzt optimistisch gezeigt. Condor werde die Zeit des Notkredits nutzen, um sich „für eine Zukunft ohne Thomas Cook auszurichten und aufzustellen“, sagte er nach der Genehmigung der Beihilfe durch die EU. „Ich bin zuversichtlich, dass am Ende dieses Prozesses ein neuer Partner für Condor gefunden wird, der eine nachhaltige Zukunft der Airline sichert und weiteres Wachstum ermöglicht.“

Vier Airbus A321 in Leipzig /Halle stationiert

Condor ist mit derzeit 63 Flügen pro Woche bereits der wichtigste Ferienflieger am Airport Leipzig/Halle und die zweitwichtigste Airline überhaupt nach der Lufthansa. Erst im März hatte die Airline ihre Präsenz in Schkeuditz aufgestockt und einen vierten Airbus A 321 hier fest stationiert.

Entsprechend erleichtert hatte sich Flughafenchef Götz Ahmelmann gezeigt, als der Rettungskredit bewilligt wurde. „Wir hoffen jetzt, dass schnellstmöglich eine tragfähige Lösung gefunden wird, um den Fortbestand dieses Traditionsunternehmens zu sichern.“

Von Frank Johannsen