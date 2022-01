Condor verbindet ab April Leipzig/Halle mit Athen

Leipzig

Condor baut sein Angebot ab Leipzig/Halle aus. Der Ferienflieger verbindet ab 18. April dieses Jahres den mitteldeutschen Flughafen mit Athen. Bis Ende Oktober wird die griechische Hauptstadt – jeweils montags und donnerstags – angeflogen.

Zum Einsatz kommt ein Airbus A321, der bis zu 220 Passagieren Platz bietet. „Wir freuen uns, dass wir mit Athen ein neues Ziel für unsere Kunden ab Leipzig anbieten können“, sagt Condor-Chef Ralf Teckentrup. „Mit der neuen Verbindung und der Aufstockung unserer Flugkapazitäten bieten wir unseren Gästen für den Sommer ein vielfältiges Flugprogramm – und bauen unsere enge Partnerschaft mit dem Flughafen Leipzig/Halle weiter aus.“

Ab Athen geht es zu 28 weiteren Zielen

Mit dem Ziel Athen bekämen Reisende aus Mitteldeutschland „nicht nur eine spannende Metropole für Städtetrips ins Angebot, sondern auch attraktive Umsteigemöglichkeiten zu vielen griechischen Inseln“, sagt Götz Ahmelmann, Chef der Mitteldeutschen Flughafen AG, zu der die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden gehören. Von 28 Zielen ist die Rede.

Teckentrup: „Wir erweitern damit nicht nur unser Streckennetz, sondern bieten Gästen auch die Möglichkeit, die Vielfältigkeit des Landes für sich zu entdecken.“

Von Leipzig/Halle gehen die Flieger nach Athen montags und donnerstags immer 5.30 Uhr. Die Flugdauer beträgt zwei Stunden und 50 Minuten. Zurück geht es jeweils ab 10.15 Uhr.

Condor bietet die meisten Ferienflüge ab Leipzig an

Mit bis zu 41 wöchentlichen Abflügen zu zwölf Zielen sei Condor die Nummer eins unter den Ferienfluggesellschaften am Flughafen in Schkeuditz, sagt Ahmelmann. Neben Athen fliegt Condor auch zu den griechischen Inseln Kreta (Heraklion), Korfu, Kos und Rhodos. Ziele sind ferner Funchal auf Madeira sowie Fuerteventura, Teneriffa und Las Palmas auf den Kanarischen Inseln. Mit Condor geht es ab Leipzig/Halle auch nach Mallorca, in die türkische Baderegion Antalya und nach Ägypten, wo Hurghada angeflogen wird.

Er freue sich, so Ahmelmann, dass Condor als „unser wichtigster Partner im touristischen Verkehr weiter am Standort Leipzig/Halle wächst und sein Angebot ausbaut“.

Von Andreas Dunte