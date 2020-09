Dresden

Vor der für das Wochenende in Leipzig angekündigten Großdemonstration linker Gruppen haben Innenminister Roland Wöller ( CDU) und Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar klar gemacht, dass die Versammlungsfreiheit nicht begrenzt wird. Störer und Randalierer aber müssten mit Konsequenzen rechnen. Das Gewaltmonopol bleibe in den Händen des Staates.

Wöller sagte mit Blick auf die vergangenen Tage in Leipzig, die Gewalt habe eine neue Dimension angenommen und nehme nicht nur Sachbeschädigungen, sondern auch Verletzungen von Menschen in Kauf. Für die Demo rechne man derzeit mit einer Teilnehmerzahl im mittleren dreistelligen Bereich. Allerdings sprächen Erkenntnisse im Vorfeld auch dafür, dass es in Berlin zeitgleich eine Konzentration linker Kräfte geben könne.

„Gewalt nach Einbruch der Dunkelheit möglich“

Laut Kretzschmar geht die Polizei von Auseinandersetzungen insbesondere nach dem Einbruch der Dunkelheit aus. Man werde flächendeckend präsent sein. Gleichzeitig warnte der Landespolizeipräsident: „Wo Gewalt ist, haben friedliche Connewitzer nichts zu suchen.“ Leipzigs Polizeipräsident Torsten Schultze will nach eigenen Angaben trotz der Erfahrungen der vergangenen Tage und eines „Problems mit linksextremistischer Gewalt“ in der Stadt weiter auf Kommunikation zwischen den verhärteten Fronten setzen.

Laut Wöller habe sich die Zahl der Linksextremisten in Leipzig seit Beginn der 1990er-Jahre kontinuierlich auf nunmehr rund 250 erhöht. Protest sei zwar legitim, aber er müsse friedlich sein, sagte der Innenminister. „Es gibt keinen guten Extremismus“, so Wöller. Der bisherige Weg in Leipzig mit dem Problem umzugehen, habe nicht den gewünschten Erfolg gezeitigt. Nun müssten neue Wege eingeschlagen werden. Er verwies darauf, dass beispielsweise die Anzahl der Ermittler in der Ende vergangenen Jahres gegründeten SoKo Linx des Landeskriminalamtes verdoppelt worden sei.

Sachsen will härtere Strafen für Angriffe auf Polizisten

Wöller kündigte an, dass sich Sachsen im Bundesrat außerdem dafür einsetzen werde, die Mindeststrafe für Angriffe auf Polizeibeamte von drei auf sechs Monate zu erhöhen. Notfalls werde der Freistaat dies als Initiative einbringen.

Laut Kretzschmar wurden als Folge der Auseinandersetzungen der vergangenen Tage 20 Polizeibeamte verletzt und zahlreiche Fahrzeuge beschädigt. Insgesamt seien 38 Ermittlungsverfahren gegen 52 Tatverdächtige eingeleitet worden.

