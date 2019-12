Content statt Pizza: Tausende Teilnehmer beim Hackerkongress 36C3 in Leipzig

Leipzig

Nein, noch wird der Mensch gebraucht. Das zeigt sich auch zum Auftakt beim 36. Jahrestreffen der internationalen Hackerszene am Freitag in Leipzig. Sabine Wieluch (genannt „Bleeptrack“) und Sebastian Morr (“Blinry“) eröffnen den Chaos Communications Congress (36C3) dieses Mal ohne Manuskript, dafür mit künstlicher Intelligenz. Sie lassen sich ihre Rede live auf der Bühne von einem Computerprogramm generieren – mit „durchwachsenem Erfolg“, wie Morr bald zugeben muss.

Nach Standardfloskeln mit Willkommensgrüßen spuckt der Rechner ein Versprechen auf kostenlose Pizza für alle Teilnehmer aus. Jubel brandet auf, für einen Moment fühlt sich die gigantische Vortragsarena in Messehalle 4 – von denen es auf dem Gelände vier gibt – wie ein Fußballstadion an. Doch zu früh gefreut, keine Pizza. Dafür verspricht Sabine Wieluch sehr viel Input, rund 120 Vorträge stehen auf dem viertägigen Programm des 36C3. Und in deren Mittelpunkt geht es immer auch um den Menschen. Nach Jahren mit Debatten über Sicherheitslücken und Datenkraken hat der Hackerkongress nun vor allem auch den gefährdeten Planeten ins Blickfeld genommen. „Resource Exhaustion“ (Erschöpfte Ressourcen) heißt das diesjährige Motto.

Forderung nach effizienter Software

Schuld an der zunehmenden Knappheit sind auch Programmierer, sagt Marina Köhn vom Umweltbundesamt. Zusammen mit Professorin Eva Kern ( Hochschule Trier) spricht sie vor voll besetzten Reihen über klimaschädliche Software. Alle zwei Jahre verdoppele sich das mobile Datenaufkommen, immer mehr Rechenzentren müssten dafür betrieben werden. Mit jedem Update werden Apps aufwendiger – häufig ohne Sinn. „Muss denn eine Textverarbeitung auch Bilder bearbeiten können?“, fragt Kern. Bei jedem Start verbrauche auch Ungenutztes wichtige Ressourcen. Zusammen mit Marina Köhn tritt Kern für effizientere Software ein – und erntet Kopfnicken im Auditorium.

Was ist der Chaos Communication Congress? Der Chaos Communication Congress (3C) ist ein internationales Treffen der freien Computer- und Hackerszene, das vom Verein Chaos Computer Club initiiert wird. Es findet seit 1984 alljährlich zwischen Weihnachten und Neujahr statt und wuchs von anfänglich ein paar Hundert auf inzwischen mehr als 17.000 Teilnehmer (2018). Nach Platzproblemen am Ursprungsort in Hamburg wird der Kongress seit 2017 auf der Neuen Messe in Leipzig ausgerichtet. Zum Programm gehören Hunderte Workshops, Vorträge von Experten, Ausstellungen, Präsentationen und vor allem die Möglichkeit, sich virtuell und persönlich über aktuelle Entwicklungen der Netzwelt auszutauschen. Die aktuell 36. Ausgabe steht unter dem Motto „Resource Exhaustion“ (Erschöpfung der Ressourcen).

Auch am Infostand von André geht es um Apps und Betriebssysteme. Als Teil der Free Software Foundation Europe (FSFE) setzt sich der Berliner für den freien Zugang zum Quellcode aller angebotenen Programme ein. „Wir wollen, dass die Leute die volle Kontrolle über die Geräte bekommen, die sie nutzen“, sagt er und empfiehlt für nun Grübelnde das freie Betriebssystem F-Droid – ohne Werbung, ohne Spyware, ohne Tracking und auch ohne Google-Account.

In der großen, farbenfrohen Ausstellungshalle nebenan hat Rin ihren Stand aufgebaut. Zwischen unzähligen spinnenartigen Tischkonstruktionen, an denen virtuelle und reale Netzwerke gebildet werden, bietet sie 3D-Drucker zur freien Verfügung an. Jeder Besucher könne dort etwas herstellen lassen, sagt sie. „Wir kommen jedes Jahr aber vor allem deshalb her, weil es wie ein großes Familientreffen ist.“

Hotelzimmer für Anreisende zu teuer

Das manche Besucher die 36C3 in Leipzig eher als Festival denn als Messe wahrnehmen, liegt vielleicht auch daran, dass sie wie Rin in einem Bus nächtigen. „Unser Campingplatz war innerhalb weniger Stunden ausgebucht“, heißt es auf Nachfrage im Orgabüro. Der Grund: Für viele der ehrenamtlichen Helfer, aber auch für so manchen Messe-Gast sind die Hotelpreise in Leipzig inzwischen unerschwinglich. Von einer Verdreifachung gegenüber dem ersten CCC-Jahr an der Pleiße ist die Rede. „Die Leipziger Hotelbranche muss verstehen, dass wir keine Pharmamesse sind“, sagt André. Er übernachtet bei Freunden im nahen Thüringen – inklusive täglichem Hin- und Rückweg.

Marina aus dem französischen Dijon, die in der Messehalle 2 an interaktive Soundcollagen arbeitet, hat dagegen mehr Glück – sie hat Freunde in Leipzig, die ihr in den vier Messetagen Unterschlupf bieten. Auf Nachfrage am Stand der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH (LTM) gibt es zwar eine Bestätigung, dass trotz 17.000 Teilnehmern beim 36C3 noch jede Menge Hotelbetten zu haben sind. Von einem Aufschlag gegenüber den normalen Preisen könne aber keine Rede sein.

Der 36. Chaos Communications Congress findet noch bis zum Montag auf der Neuen Messe in Leipzig statt. Besucher sind willkommen. Am Samstag haben Kinder und Jugendliche samt Begleitperson beim „Junghackertag“ freien Eintritt.

Von Matthias Puppe