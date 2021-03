Corona-Ansteckungen in Sachsen und Thüringen bundesweit am höchsten

Dresden/Erfurt

Die Ansteckungen mit dem Coronavirus nehmen in Sachsen weiter kräftig zu. Laut Robert Koch-Institut (RKI) meldeten die Gesundheitsämter auch am Sonntag wieder mehr als 1000 neue Fälle. Die Sieben-Tages-Inzidenz kletterte auf 145,2 nach 133,8 am Sonnabend. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen es pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche gab.

Von den 13 Regionen in Sachsen liegen nur noch die beiden Großstädte Dresden (92,7) und Leipzig (74,7) unter der Grenze von 100. Die Zahl der Corona-Todesfälle stieg landweit um 22 auf 8220 seit Pandemiebeginn.

Corona-Hotspot in Sachsen bleibt das Vogtland, wo die Inzidenz auf 376,1 kletterte. Ab Montag sollen dort rund 110 Hausärzte die Bevölkerung impfen. Die Impfreihenfolge wurde in der Region aufgehoben. Jeder ab 18 soll sich dort impfen lassen können.

Thüringen hält weiter Negativrekord

Noch kritischer als in Sachsen ist die Lage bundesweit nur in Thüringen. Das Robert Koch-Institut registrierte hier rund 208 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Damit war die Sieben-Tage-Inzidenz wieder mit deutlichem Abstand zu anderen Bundesländern in Thüringen am höchsten. Am Tag zuvor hatte sie noch 201 betragen. Auch bundesweit überschritt die Inzidenz am Sonntag die 100er-Marke. Das RKI bezifferte sie auf 103,9.

In einigen Landkreisen Thüringens blieb die Situation mit Blick auf den Kennwert besonders angespannt: darunter der Landkreis Greiz (566), der Saale-Orla-Kreis (398), der Wartburgkreis (349) und der Landkreis Schmalkalden-Meiningen (325). Diese Kreise sollen nach Beratungen von Bund und Ländern jeweils 7500 Impfdosen zusätzlich aus einem Sonderkontingent der Europäischen Union bekommen.

Seit Beginn der Pandemie sind in Thüringen 3194 Menschen gestorben, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wurde.

Protest gegen Schul- und Kita-Schließungen

Aus Protest gegen die erneuten Schulschließungen in einigen Landkreisen haben Eltern am Sonnabend Kinderschuhe vor zahlreichen Rathäusern abgelegt. Zu der Aktion war über die sozialen Medien aufgerufen worden. Unter anderem wurden Kinderschuhe vor den Rathäusern in Zwickau, Zwönitz, Stollberg, Aue-Bad Schlema und Limbach-Oberfrohna abgelegt.

In den Landkreisen Zwickau, Nordsachsen, Erzgebirge und Meißen müssen am Montag die Schulen und Kitas wegen zu hoher Corona-Inzidenzwerte wieder schließen. In den Regionen wurde die 100er-Grenze an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen überschritten. Die Corona-Schutzverordnung lasse dann keinen Spielraum mehr, hatte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) erklärt.

Illegale Demonstration in Aue

In Aue-Bad Schlema im Erzgebirgskreis ist eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen von der Polizei aufgelöst worden. Zu der Veranstaltung, die für 350 Teilnehmer angemeldet war, stießen am Samstagnachmittag noch rund 500 weitere Menschen, wie die Polizei mitteilte. Viele von ihnen hielten sich nicht an die Abstandsregeln und trugen keinen Mund-Nasen-Schutz. Auch nach der Auflösung der Demonstration durch die Beamten blieben die Teilnehmer im Bereich des Marktes. Trotz mehrerer Ansprachen durch die Polizei zogen sie anschließend durch die Innenstadt und teilten sich in zwei Gruppen auf. Erst nach zwei Stunden lösten sie sich schließlich auf.Gegen den 19 Jahre alten Leiter der Versammlung wurden Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz und die Corona-Schutzverordnung eingeleitet. Gegen weitere Teilnehmer wird wegen des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ermittelt. Die Polizei schätzte die Anzahl der Menschen auf zwischenzeitlich rund 1000. Die Beamten waren mit 165 Einsatzkräften vor Ort.

Der Auer Oberbürgermeister Heinrich Kohl (CDU) erklärte, dass die Kommunen für die Proteste der falsche Adressat seien, weil die Entscheidung in Dresden falle. Kommunalpolitiker aus dem Erzgebirge hatten schon in der vergangenen Woche die Landesregierung gebeten, Schulen und Kitas trotz steigender Infektionszahlen vor den Osterferien nicht mehr zu schließen.

Von wim/dpa