Dresden

Nach zuletzt Erzgebirge, Landkreis Görlitz und Stadt Chemnitz haben am Dienstag auch die Landkreise Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Zwickau jeweils den Grenzwert von wöchentlich 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern überschritten. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Sächsischen Sozialministeriums (SMS) hervor. Während in der Region um Zwickau bereits seit vergangener Woche verschärfte Hygiene-Regeln gelten, wurde in der Sächsischen Schweiz nun am Dienstag nachgelegt – allerdings vorerst noch moderat.

Allein in der Stadt Freital summierten sich laut Pirnaer Landratsamt in den vergangenen Tagen 85 positive Infektionsfälle. In der Kreisstadt am Rand von Dresden sind offenbar gleich mehrere Seniorenheime von Virus-Ausbrüchen betroffen. Die Behörden nahmen diese eher lokal begrenzten Hotspots zum Anlass, vorerst aber noch nicht mit dem ganzen Maßnahmen-Katalog zu reagieren. Wie ein Sprecher des Landratsamtes sagte, sei ein besonders betroffenes Freitaler Seniorenheim aus der eigenen Inzidenz-Berechnung herausgenommen worden. Daher gelte derzeit noch die Allgemeinverfügung für Überschreiten des Grenzwertes von 35.

Landrat Geisler : Maske tragen hat sich als wirkungsvoll erwiesen

Landrat Michael Geisler ( CDU) wandte sich am Dienstag trotzdem mit mahnenden Worten an die Bürger: „Die Atempause, die uns über die Sommermonate ein wenig Kraft schöpfen ließ, scheint vorbei zu sein“, so Geisler. Es gelte nun einen neuen Lockdown mit globalen Schulschließungen zu verhindern. „Umso wichtiger ist unser Zusammenhalt auf Abstand. Auch wenn Maske tragen dazugehört und sich viele noch immer nicht daran gewöhnt haben, hat sich diese Maßnahme dennoch als wirkungsvoll bei der Eindämmung des Virus erwiesen“, so der Landrat weiter. Wann der Landkreis zur Normalität zurückkehren könne, sei noch ungewiss.

Wie die Sächsische Zeitung am Dienstag berichtet, seien inzwischen Bundeswehrsoldaten in mehreren Freitaler Pflegeheimen als Helfer tätig. In einer Seniorenunterkunft in Freital-Pesterwitz seien 33 Bewohner und zehn Mitarbeiter von Infektionen betroffen. Die Soldaten aus einer Kompanie der Panzergrenadiere Frankenberg ( Mittelsachsen) helfen nun unter anderem bei der Organisation der Mittagsversorgung in den Heimen aus.

Erzgebirge weiter mit vielen Fällen

Im Landkreis Zwickau werden die meisten Fälle aus den Städten Meerane und Werdau gemeldet. Dort verteilt sich das Infektionsgeschehen aber auch über den gesamten Landkreis. Die generell in Sachsen am stärksten von Neuinfektionen betroffene Region bleibt derweil das Erzgebirge. Dort wurden laut Sozialministerium am Dienstag noch einmal 43 Neuinfektionen registriert – und somit 500 innerhalb der vergangen sieben Tage. Die Inzident liegt für den Landkreis inzwischen bei wöchentlich knapp 150 Fällen je 100.000 Einwohnern.

Außer in der Region rings um Leipzig und in der Messestadt selbst zeigte die Corona-Ampel am Dienstag überall in Sachsen mindestens auf den ersten Grenzwert 35. Und dass, obwohl aus vier Regionen gar keine neuen Zahlen ans Dresdner Sozialministerium gemeldet wurden – darunter aus der Landeshauptstadt selbst, aus Chemnitz, sowie aus den zuletzt ebenfalls von vielen Neuinfektionen betroffenen Landkreisen Bautzen und Mittelsachsen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist wichtigster Indikator dafür, ab wann eine Nachverfolgung der Virusverbreitung durch die Gesundheitsämter kaum mehr möglich ist. Wie es zuletzt beispielsweise aus dem Gesundheitsamt Leipzig hieß, kommen auf jeden einzelnen Infizierten noch zehn bis 20 Kontaktpersonen, die ebenfalls identifiziert und kontaktiert werden müssen.

Von Matthias Puppe