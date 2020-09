Corona-Ausbruch im sächsischen Vogtland – Landrat verschärft Maßnahmen

Dresden

Nach einem Covid-19-Ausbruch zu Wochenbeginn in einigen Teilen des sächsischen Vogtlandes hat das zuständige Landratsamt in Plauen am Dienstag reagiert und eine regional begrenzte Allgemeinverfügung erlassen. Darin werden für die Kommunen Adorf, Bad Elster, Marneunkirchen verschäfte Schutzmaßnahmen angeordnet – die unter anderem auch wieder Kontaktverbote im öffentlichen Raum beinhalten. Zudem wurden private Feiern mit mehr als 25 Personen und Großveranstaltungen untersagt.

Innerhalb der vergangenen sieben Tage waren aus dem Vogtlandkreis im Südwesten Sachsens insgesamt 96 neue Corona-Fälle an das Dresdner Sozialministerium gemeldet worden. Allein am Dienstag stieg die Zahl der aktiv Infizierten in der Region um weitere 43 Personen an. Die für mögliche Lockdown-Maßnahmen ausschlaggebende sogenannte 7-Tage-Inszidenz beträgt im Landkreis inzwischen 42,6. Das bedeutet, innerhalb von sieben Tagen gab es pro 100.000 Einwohner im Vogtland mehr als 42 Neuinfektionen.

Andere Teile Sachsens bisher weniger stark betroffen

Aus anderen Teilen Sachsens werden inzwischen zwar auch wieder regelmäßig neue Corona-Fälle gemeldet. Grenzwerte sind dort bisher aber nicht erreicht. Im Erzgebirge liegt die 7-Tage-Inszidenz beispielsweise noch knapp bei 20. Im Sommer hatte die sächsische Landesregierung mit den Landkreisen vereinbart, bei einer Überschreitung von 35 neuen Fällen pro Woche auf 100.000 Einwohner regional wieder schärfere Infektionsschutzmaßnahmen zu ergreifen.

Wie ein Sprecher des Plauener Landratsamtes am Dienstag gegenüber der LVZ erklärte, resultierten die stark angestiegenen Fallzahlen in der Region vor allem aus Schulen und der Altenpflege. Bereits in der vergangenen Woche waren Grundschule, Gymnasium, Kindertageseinrichtung und Pflegeheim in Marneunkirchen geschlossen und zahlreiche Betroffene unter Quarantäne gestellt worden.

Bundesweit gibt es derzeit eine Handvoll Landkreise, die ähnlich wie das sächsische Vogtland mit regionalen Ausbrüchen kämpfen. Im niedersächsischen Cloppenburg stiegt die 7-Tage-Inszidenz am Dienstag auf 56,1, in Hamm ( Nordrhein-Westfalen) auf 64,8. Unter Deutschlands Großstädten ist bisher München ( Bayern) mit am Dienstag 49,6 neuen Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen am stärksten betroffen.

