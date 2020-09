Der Corona-Ausbruch in einem Geflügelschlachtbetrieb Mockrehna hat zu einem sprunghaften Anstieg der Infektionszahlen im Landkreis Nordsachsen geführt. In Mockrehna ist das Thema Gesprächsstoff Nummer eins. Ob es Grund zur Beunruhigung gibt und wie die Stimmung in der Gemeinde ist, dazu äußerte sich Bürgermeister Peter Klepel.