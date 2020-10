Corona-Ausbruch in der JVA Torgau

Dresden

In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Torgau ( Landkreis Nordsachsen) ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Entsprechende Informationen der LVZ bestätigte Sachsens Justizministerin Katja Meier (Grüne) am Freitagabend. „In der Tat ist es so, dass vier Gefangene Corona infiziert sind.“ Die Suche nach den konkreten Ursachen laufe aber noch.

Die vier von Covid 19 Betroffenen seien mittlerweile separiert worden. „Selbstverständlich sind alle Bedienstete auf Corona getestet worden“, so die Justizministerin. Das beträfe auch die übrigen Gefangenen.

Anzeige

Bisher kein derartiger Fall

Es sei Usus, neu aufgenommene Gefangene zunächst 14 Tage auf einer Aufnahmestation zu isolieren. „Wir hatten bisher das Glück, dass wir keinen Corona-Fall bei den Gefangenen hatten“, sagte Meier.

Die JVA Torgau befindet sich in der ehemaligen Festungsanlage Fort Zinna und bietet Raum für 370 Gefangene im geschlossenen und 24 Gefangene im offenen Vollzug.

Von Roland Herold