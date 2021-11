Corona-Ausbrüche an über 200 Schulen - zieht Sachsen die Weihnachtsferien vor?

Leipzig

Die Zusage der Sächsischen Staatsregierung, Schulen flächendeckend offen halten zu wollen, wird zunehmend von der rasanten Coronavirus-Ausbreitung konterkariert. Wie die LVZ aus dem Kultusministerium in Dresden erfahren hat, waren am Dienstagmorgen sachsenweit 130 Schulen teilweise und 93 Einrichtungen vollständig geschlossen. Insgesamt verzeichneten also mindestens 223 Schulen Corona-Ausbrüche, am Montag waren es noch 160 Bildungseinrichtungen. In Sachsen gibt es laut Kultusministerium 1400 öffentliche Schulen, somit sind knapp 16 Prozent von Schließungen betroffen.

Der aktuellen Schul- und Kita-Verordnung des Freistaats zufolge hat das Kultusministerium die Möglichkeit, befristete und örtlich begrenzte Schulschließungen zu verhängen, sollte mehr als eine Person, die in den Präsenzbetrieb involviert ist, mit Corona infiziert sein. Auch die Einführung eines eingeschränkten Regelbetriebs ist demnach möglich. Eltern können ihre Kinder zudem vom Präsenzunterricht abmelden. Die Schulpflicht wurde erneut ausgesetzt.

Bei einer vollständigen Schließung handelt es sich allerdings um die Ultima Ratio: So kann das Ministerium auch einzelne Klassen nach Hause schicken – die Rede ist dann von einer teilweisen Schließung. Sobald es sich aber um ein diffuses Infektionsgeschehen handelt, also mehrere Klassen betroffen sind, wird in der Regel der gesamten Schule der Riegel vorgeschoben.

Köpping schließt flächendeckende Schulschließungen weiter aus

Angesprochen auf die hohen Ansteckungszahlen an Schulen und Kitas schloss Sozialministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag erneute Schulschließungen aus. „Eine flächendeckende Schulschließung wollen wir nicht“, sagte sie und wies darauf hin: „In dem neuen Infektionsschutzgesetz gibt es gar keine Möglichkeit, flächendeckend Schulen zu schließen.“ Die Novelle des Gesetzes tritt am Mittwoch in Kraft, den Ländern wird dabei ein aktualisierter Maßnahmenkatalog zur Pandemiebekämpfung eingeräumt. Von generellen Schulschließungen ist keine Rede mehr.

Brandenburg verlängert Schulferien – zieht Sachsen nach?

Für Diskussionen sorgt nun aber das Vorgehen der Staatsregierung in Brandenburg: Das Land hat angekündigt, die Weihnachtsferien auf den 20. Dezember vorziehen zu wollen. Kultusminister Christian Piwarz (CDU) äußerte sich auf LVZ-Anfrage zunächst verhalten. „Angesichts der extrem hohen Infektionszahlen sollte man derzeit keine Maßnahmen ausschließen, die versprechen, das Infektionsgeschehen einzudämmen – so lange es nicht zu Lasten der Kinder geht“, sagte er. „Aber die Erfahrung aus dem vergangenen Jahr hat uns gezeigt, dass die Verlängerung der Weihnachtsferien nichts gebracht hatte, außer verärgerte Eltern, die aus beruflichen Gründen Probleme mit der Betreuung ihre Kinder hatten.“ Dabei sind Eltern schon jetzt auf sich allein gestellt, sollte das Kind nicht mehr in der Schule unterrichtet werden. So gibt es nach wie vor keine Notbetreuung.

An Dresdens Schulen grassiert das Coronavirus derzeit besonders stark. Hat das Ministerium am Dienstag in Leipzig für eine weitere Schule eine Schließung angeordnet, kamen in der Landeshauptstadt binnen eines Tages 19 weitere Einrichtungen hinzu. In Dresden scheint das Infektionsgeschehen derzeit außer Kontrolle, das Gesundheitsamt berichtete der LVZ, die Kontaktnachverfolgung nicht mehr gewährleisten zu können.

Acht Schulen in Leipzig betroffen

Von solchen Zuständen bleibt Leipzig noch verschont. Für insgesamt acht Schulen hat das Ministerium von Christian Piwarz eine partielle oder komplette Einstellung des Präsenzunterrichts dekretiert. Besonders betroffen ist die Regenbogengrundschule der Stadt Leipzig: Laut Ministerium wurden seit dem 6. November insgesamt 34 Schülerinnen und Schüler mittels PCR-Nachweis positiv auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 getestet. Der Präsenzbetrieb wurde daher mindestens bis zum 26. November eingestellt.

GEW fordert weitergehende Maßnahmen

Der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Sachsen gehen diese Maßnahmen nicht weit genug. Alle seien sich zwar einig, dass man die Schulen und Kitas so lange wie möglich verlässlich geöffnet lassen solle, sagte die Landesvorsitzende Uschi Kruse. „Ich habe aber meine Zweifel, inwieweit man die Präsenzschule aufrechterhalten kann.“ Bei dem derzeitigen Infektionsgeschehen wisse sie nicht, wie Schulschließungen vermeidbar sein sollten. Kruse forderte vor dem Hintergrund CO2-Ampeln für die Klassenzimmer und Luftfilter. Auch die Kapazitäten für den Schulverkehr müssten ausgebaut werden.

Von Florian Reinke, Kai Kollenberg und André Böhmer