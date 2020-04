Corona-Beschlüsse: Was in Sachsen nach dem 20. April anders wird

Dresden

Unterrichtseinstieg für Schulabgänger, wiedereröffnete Baumärkte und zugängliche Buchläden – die Corona-Einschränkungen im Freistaat werden nach dem 20. April erstmals gelockert. Gleichzeitig gelten die Kontaktbeschränkungen aber vorerst bis zum 3. Mai weiter. Das gab die Landesregierung am späten Mittwochabend in Dresden bekannt. Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) sagte: „Die bisher in Sachsen geltende strenge Ausgangsbeschränkung wird zum Montag aufgehoben.“ Stattdessen gelte künftig eine Kontaktbeschränkung, sagte er.

Damit könne neben den Menschen aus dem eigenen Haushalt auch Kontakt zu einer anderen Person aufgenommen werden. Kretschmer lobte das bisher verantwortungsbewussten Verhalten der Bürger. Diese mache diese vorsichtigen Schritte möglich. Der Regierungschef appellierte, die erreichten Erfolge nicht zu gefährden. „Wir haben es geschafft, dass die Zahl der Infektionen nicht weiter gestiegen ist“ so Kretschmer.

Maskentragen empfohlen

Das Tragen von Masken oder Mund-Nase-Bedeckungen wird ausdrücklich empfohlen. Eine generelle Maskenpflicht soll es aber nicht geben. Gültig bleibt das Verbot von Ansammlungen von Menschen. Auch Veranstaltungen bleiben untersagt. Dies gilt auch für Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften sowie die Zusammenkünfte in Vereinen. Auch die Schließung von Hotels und Gastronomie bleibt in Kraft.

Museen und Bibliotheken dürfen öffnen

Dagegen können Museen, Gedenkstätten, Bibliotheken, Archive und Botanische Gärten wieder öffnen. Weiterhin geöffnet sind Geschäfte für den täglichen Bedarf wie etwa der Lebensmittelhandel, Getränkemärkte, Hofläden, mobile Verkaufsstände unter freiem Himmel oder in Markthallen für Lebensmittel, selbsterzeugte Gartenbau- und Baumschulerzeugnisse. Öffnen dürfen auch für die Grundversorgung notwendige Geschäfte wie zum Beispiel Banken, Sparkassen, Geldautomaten, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Buch- und Zeitungsläden, Filialen des Brief- und Versandhandels, Reinigungen, Waschsalons, Ladengeschäfte von Handwerksbetrieben, Möbelhäuser, Telekommunikationsanbieter, Tankstellen, Autohäuser, Fahrradläden, Kfz- und Fahrradwerkstätten sowie einschlägige Ersatzteilverkaufsstellen, selbstproduzierende Baumschulen sowie Gartenbaubetriebe, Tierbedarf und der Großhandel. Dazu zählt auch die Wiedereröffnung von Baumärkten.

Die Erlaubnis zur Öffnung betrifft Ladengeschäfte des Einzelhandels jeder Art bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmeter. Abhol- und Bringedienste sowie Paketzustellungen sind erlaubt. Bestehen bleiben dagegen die strengen Besuchsverbote von Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, ambulant betreuten Wohngemeinschaften und Wohngruppen mit Menschen mit Behinderungen zum Schutz von besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen.

Schulen vorerst für Personal geöffnet

Für die Schüler aller Abschlussklassen an den Gymnasien, Berufsbildenden Schulen, Oberschulen und Förderschulen werden die Schulen nach den Osterferien wieder öffnen. Ein regulärer Unterricht findet aber nicht statt. Im Vordergrund stehen die Vorbereitungen auf die Abschlussprüfungen. Die Schulen werden ab dem 20. April vorerst ausschließlich für das Personal geöffnet, welches zur Vorbereitung der Schüler auf die Prüfungen notwendig ist. Erst ab dem 22. April beginnt dann die eigentliche Prüfungsvorbereitung für die Schülerinnen und Schüler.

Auch die Abiturprüfungen finden wie geplant statt. Konsultationen sind hier schon ab dem 20. April möglich. Die Abiturprüfungen in Sachsen starten nach den Osterferien am 22. April mit den schriftlichen Prüfungen in Evangelischer und Katholischer Religion. Es folgen die Prüfungen zum Graecum (23. April) und in Physik (24. April). Alle weiteren konkreten Informationen erhalten die Schüler in den kommenden Tagen von ihren Schulen. „Dass die diesjährigen Abiturprüfungen nicht nur für die Schüler, sondern auch die Lehrer eine besondere Herausforderung darstellen, ist uns bewusst“, so Kultusminister Christian Piwarz ( CDU).

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW) begrüßte die Aussicht auf Lockerungen. Dass Bund und Länder die Notwendigkeit eines zeitlichen Vorlaufs betonen, einen Hygieneplan für jede Einrichtung verlangen und auch die Schülerbeförderung berücksichtigen, zeige den richtigen Weg, hieß es.

Hilfsprogramm wird ausgeweitet

Das Kabinett beschloss außerdem eine Richtlinie zur Ausweitung des Programms „ Sachsen hilft sofort“ auf größere mittelständische Unternehmen. Die Bearbeitung startet am Freitag. Dann stellt die SAB in ihrem Förderportal den elektronischen Förderantrag auch online. Unternehmen, die bis zu 100 Mitarbeiter beschäftigen und mehr als eine Million Euro Jahresumsatz erzielen, können Darlehen bis zu 100.000 Euro beantragen.

Laut Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) ist die Erweiterung ebenfalls zinsfrei und nachrangig, muss in den ersten drei Jahren nicht getilgt werden. Anschließend haben die Darlehensnehmer sieben Jahre Zeit, das Geld zurückzuzahlen. Neu sei, dass derjenige, der nach drei Jahren die Summe bereits zurückgezahlt hat, einen Bonus von zehn Prozent auf den von ihm aufgenommenen Betrag erhält.

Kritik von AfD und FDP

Damit werden die seit Mitte März geltenden Einschränkungen erstmals gelockert. Vorausgegangen war am Nachmittag eine Telefonkonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder auf der Einvernehmen erzielt wurde. Kritik kam von der FDP. Der sächsische Bundestagsabgeordnete Torsten Herbst sagte, die Verlängerung wesentlicher Auflagen per einfacher Rechtsverordnung sei rechtlich fragwürdig und sachlich teilweise widersprüchlich. Für die AfD forderte der Bautzner Landtagsabgeordnete Frank Peschel: „Wir müssen die Einschränkungen für die Bürger und den wirtschaftliche Stillstand beenden.“

Wie das Gesundheitsministerium bekanntgab, sind bisher 87 Menschen in Sachsen an der Virusinfektion gestorben, 13 mehr als am Vortrag. Bei 4028 Einwohnern des Freistaates konnte bisher das Virus nachgewiesen werden. Damit stieg die Zahl der Infizierten binnen 24 Stunden um 113. Allerdings sind auch 2200 der Infizierten mittlerweile wieder gesund.

