Leipzig

Gemäß dem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) sind Auffrischungsimpfungen gegen Corona in Sachsen künftig grundsätzlich möglich. Doch was heißt das konkret? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Was ist eine Booster-Impfung, von der jetzt überall die Rede ist?

Booster-Impfungen sind nichts anderes als Auffrischungsimpfungen.

Vierte Welle wird kommen

Warum ist sie notwendig?

In Deutschland nimmt die vierte Welle der Coronavirus-Pandemie allmählich Fahrt auf. Dazu kommt das saisonal steigende Risiko auch für andere Atemwegsinfektionen wie Grippe. Bei bestimmten Personengruppen kann es außerdem passieren, dass nach vollständiger Corona-Schutzimpfung die Wirkung nach einer Weile nachlässt. Besonders betroffen sind Hochbetagte und Pflegebedürftige. Darum ist die Auffrischung notwendig.

Warum trifft es nun wieder zuerst die Alten und Kranken?

Ein Grund ist, dass sie in aller Regel und nach den seinerzeit herrschenden Impfpriorisierungs-Richtlinien zuerst geimpft wurden, so dass die Impfung bei Ihnen auch am längsten zurückliegt.

Ab wann sind solche Wiederaufrischungsimpfungen möglich?

Der Startschuss dafür fällt in Sachsen am Freitag (3. September).

Impfungen ab 70 und für Schwerkranke

Was wird bei der Auffrischung geimpft?

Die Booster-Impfung wird mit einem mRNA Impfstoff entweder von Biontech/Pfizer oder von Moderna durchgeführt. Das Immunsystem kann bei verschiedenen Impfstoffen auf unterschiedliche Art eine Abwehr gegen das Virus aufbauen und damit eine höhere Schutzwirkung erzielen.

Werden nur Ältere geimpft?

Nein. Die Sächsische Impfkommission (SiKo) empfiehlt Booster-Impfungen für Personen, die das 70. Lebensjahr vollendet haben. Weitere Gründe können aber sein: eine Adipositas ab einem Body-Maß-Index von 30 oder höher, ein ungenügend eingestellter Diabetes mellitus, eine fortgeschrittene Niereninsuffizienz oder eine Nierenersatztherapie, eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, schwere systemische Autoimmunerkrankungen, eine schwere atopische Dermatitis, Immundefizienz-Syndrome, eine kontinuierliche medikamentöse Immunsuppression, Tumorerkrankungen sowie Organ- oder Stammzellentransplantationen. Bei Unsicherheiten hilft die vorherige Rücksprache mit einem Arzt.

Impfen ohne Termin im Impfzentrum

Wer von dieser Gruppe soll sich in Impfzentren oder bei mobilen Impfteams impfen lassen und wer beim Hausarzt?

Alle Personen, die das 70. Lebensjahr vollendet haben und deren Grundimmunisierung (im Regelfall also die Zweitimpfung) sechs Monate zurückliegt, können das Impfzentrum oder mobile Teams nutzen. Alle anderen betroffenen Personen und Personengruppen sollten sich an einen Haus- oder Facharzt wenden.

Braucht man im Impfzentrum einen Termin?

Nein. Man kann einfach so hingehen.

Impfen bis zum letzten Impftag

Kann es sein, dass man dort auch abgelehnt wird?

In Ausnahmefällen, ja. Die letzte Entscheidung über die Impfung treffen die impfende Ärztin oder der impfende Arzt.

Aber die Impfzentren sollten doch eigentlich schließen?

Die Impfzentren schließen alle bis Ende September. Bis zum letzten Impftag werden dort aber sowohl Erst-, Zweit- oder auch Booster-Impfungen vorgenommen. Eine Übersicht, wann welches Impfzentrum schließt, finden Sie hier.

Wie erfahre ich denn, wann ein mobiles Impfteam vor Ort ist?

Vor-Ort-Impfaktionen der mobilen Teams sind immer aktuell mit 14-tägigem Vorlauf auf der DRK-Homepage zu finden.

Nachimpfung bei Vektor-Impfstoffen ab Oktober

Wie erhalten Pflegebedürftige ihre Impfung?

Für Einrichtungen der vollstationären Dauerpflege, die auf eine Vor-Ort-Impfung angewiesen sind, ist geplant, dass die Vermittlung von niedergelassenen Ärzten durch die Kassenärztliche Vereinigung unterstützt wird.

Was ist mit Geimpften, die Vektorimpfstoffe wie Astrazeneca erhalten haben?

Auch Personen, die ausschließlich mit Vektorimpfstoffen (Astrazeneca, Johnson & Johnson) vollständig geimpft sind, können laut Sozialministerium unabhängig von Alter oder Vorerkrankungen eine Auffrischungsimpfung erhalten, wenn die Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Dies wird aber erst im Oktober relevant, wenn die Impfzentren bereits geschlossen sind. Die Betroffenen müssen sich dann an ihre Hausärztin oder ihren Hausarzt wenden. Ein Nachweis über die durchgeführten Erst- und Zweitimpfungen ist in jedem Fall erforderlich.

Ist die saisonale Grippe-Impfung damit erledigt?

Nein. Die Grippe-Impfung kann aber nach Absprache mit dem Hausarzt oder der Hausärztin parallel zur Auffrischungsimpfung an einem Termin durchgeführt werden. Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen geht sogar davon aus, dass es künftig nur noch eine gemeinsame Impfung gegen Covid-19 und die saisonale Grippe geben wird.

Von Roland Herold