Leipzig

Wie ist die Corona-Lage am Uniklinikum Leipzig (UKL)? Wie viele Patienten können noch aufgenommen werden, und was hat das für Auswirkungen für andere Behandlungen? Das Universitätsklinikum Leipzig erweitert seine Kapazitäten für die Behandlung von COVID-19-Patienten. Dafür wird die Zahl der Operationen um über 30 Prozent verringert. Die UKL-Vorstände Professor Christoph Josten und Dr. Robert Jacob im Interview.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie ist die aktuelle Corona-Situation am Uniklinikum?

Josten: Es gibt einen deutlichen Anstieg. Mit Stand vom 9. November behandeln wir 44 Patienten mit einer Corona-Infektion. Davon befinden sich 18 auf der Intensivstation (ITS) und 26 auf der Normalstation. Damit sind wir auf einem Stand wie Ende November 2020 und zählen zu den am stärksten belasteten Unikliniken Deutschlands.

Erste Kliniken in Sachsen hissen wegen Überlastung bereits die weiße Fahne. Herr Professor Josten – Sie koordinieren das Krankenhaus-Cluster Leipzig mit 17 Häusern in der Stadt sowie den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen. Wie ist die Lage? Müssen bald wieder Patienten in andere Bundesländer verlegt werden?

Josten: Das Leipziger Cluster hat bisher niemanden verlegt und sogar zusätzliche Patienten aus Süd- und Westsachsen aufgenommen. In der Chemnitzer Region ist die Belegungssituation wieder deutlich angespannter. Wenn der Zuwachs dort, aber auch in unserem Cluster so bleibt, werden Verlegungen sehr wahrscheinlich, wobei die Krankenhausbelegungen auch in den Nachbarbundesländern Thüringen und Bayern schon sehr hoch sind.

Bild aus dem Mai dieses Jahres: Ein Covid-Patient wird von der Intensivstation des Uniklinikums Leipzig (UKL) zu einer Untersuchung gefahren. Der Transport von Covid-Patienten ist sehr aufwändig – wie auch die gesamte Pflege. „Für 15 neue Betten auf der Corona-Normalstation müssen wir mindestens 30 andere Betten schließen“, sagt Professor Christoph Josten, Medizinischer UKL-Vorstand. Quelle: Nora Börding

Jacob: Viel hängt davon ab, wie es mit den Erst- und Zweitimpfungen sowie den Boosterungen für die Älteren weitergeht. Wenn wir da in den nächsten Wochen gut vorankommen, haben wir die Chance, das Geschehen zu dämpfen.

Wie geht es den Leuten, die auf der ITS behandelt werden?

Josten: Sie sind sehr krank, einige werden mit der künstlichen Lunge behandelt.

Es gibt gerade viele Debatten um Patienten, die trotz Impfung im Krankenhaus landen.

Josten: Auf der Intensivstation sind 75 Prozent ungeimpft, auf der Normalstation sind zurzeit 65 Prozent geimpft. Aber: Die allermeisten Geimpften, die sich mit einer Infektion auf der ITS befinden, haben eine schwere Begleit- oder ganz andere Grunderkrankung. Mit Blick auf die relativ hohe Quote Geimpfter auf der Normalstation ist festzuhalten: Die einen haben entweder ebenfalls andere erhebliche Erkrankungen. Und die anderen sind zwar positiv getestet, aber nicht an Covid erkrankt, und liegen nicht wegen Corona bei uns im Klinikum. Sie zählen aber für die Statistik. Die Impfung bleibt der beste Schutz. Wer doch erkrankt, hat einen deutlich milderen Verlauf. Und die Ansteckungsgefahr für andere wird erheblich reduziert.

Jacob: Dass es jetzt so viele Impfdurchbrüche gibt, liegt auch daran, dass die vielen Ungeimpften das Virus immer wieder in die Bevölkerung tragen. Mit einer Impfquote von 95 Prozent wäre die Pandemie schon zusammengebrochen.

Wie viele Covid-Patienten können Sie noch aufnehmen?

Josten: Grundsätzlich können wir unsere Kapazität noch ausdehnen, aber nur, wenn wir medizinisches Personal aus anderen Stationen/Ambulanzen herausnehmen und in den Covid-Bereichen konzentrieren. Wir erweitern jetzt die für Corona zuständige ITS von 56 auf 69 Plätze. Diese Station kümmert sich normalerweise primär um die Versorgung nach operativen Eingriffen. Operationen können deshalb in dieser Phase nur in wesentlich geringerem Maße stattfinden.

Das UKL hat seine Leistungen um 30 Prozent reduziert. Planbare OPs werden verschoben, Ambulanz-Sprechstunden fallen aus. Wie reagieren die Betroffenen?

Josten: Die meisten verständnisvoll, aber ein bestimmter Anteil auch mit wenig Verständnis, manche Reaktionen sind sehr heftig. Das frustriert unsere Mitarbeiter. Uns tut das sehr leid, vor allem, weil manche Eingriffe zum wiederholten Male verschoben wurden. Wir müssen leider unsere personellen und logistischen Kapazitäten in einem sehr großen Maß zusammenziehen, um sowohl die weiterhin in großer Zahl eingelieferten Notfälle und als auch den zunehmenden Anteil von Corona-Patienten zu versorgen. Zudem ist der Personalbedarf bei Covid-Patienten im Schnitt wesentlich höher: Für 15 neue Betten auf der Covid-Normalstation müssen wir mindestens 30 andere Betten schließen. Mit einer höheren Impfquote wären wir jetzt sehr wahrscheinlich nicht wieder in dieser Lage.

Haben Sie Personal auf der Intensivstation verloren? Es gibt ja in Sachsen 300 betreibbare ITS-Betten weniger als vor einem Jahr – vor allem wegen fehlenden Personals …

Josten: Dass Intensiv-Pflegekräfte bei uns den Beruf aufgegeben haben, konnten wir nicht beobachten. Allerdings gab es Umsetzungswünsche sowohl aus dem Intensivbereich heraus als auch dort hinein.

Jacob: Personal ist dennoch knapper als vor einem Jahr. Zum einen, weil wir keinen Lockdown haben, die Menschen mobiler sind und es dadurch wieder mehr Notfälle gibt. Zum anderen sind ohne Lockdown auch unsere Mitarbeiter wieder mehr von Erkältungskrankheiten betroffen.

„Dass es jetzt so viele Impfdurchbrüche gibt liegt auch daran, dass die vielen Ungeimpften das Virus immer wieder in die Bevölkerung tragen“: Dr. Robert Jacob, Kaufmännischer Vorstand am UKL. Quelle: Dirk Knofe

Ist die Krankenquote auch gestiegen, weil manche einfach nicht mehr können?

Jacob: Es gibt schon Mitarbeiter, die Belastungsanzeigen gestellt haben oder für längere Zeit ausfallen. Der Krankenstand ist in den Covid-Bereichen nicht höher als in anderen Bereichen. Er ist aber höher als in den letzten Wellen.

Wie schätzen Sie die Motivation ein?

Josten: Das Personal ist motiviert, auch in den kritischen Bereichen. Wenn Mitarbeiter zusätzlich in die Covid-Bereiche gehen, weil wir dort aufstocken müssen, dann tun sie das freiwillig. Das funktioniert nach wie vor. Es erfordert aber sehr viel Engagement, wenn man sich bewusst für einen Bereich entscheidet, in dem Menschen liegen, die sich bewusst nicht haben impfen lassen und die sehr pflegeintensiv sind. In der zweiten und dritten Welle stand über allem das Motto „Wir packen das“. Jetzt haben wir 18 Monate Corona. Das erschöpft und ermüdet. Und wir fragen uns: Was kommt noch auf uns zu? Wie lange dauert das alles? Unsicherheit ist nie ein guter Motivator. Das alles saugt die Mitarbeiter aus und trägt möglicherweise auch zu einem etwas höheren Krankenstand bei.

Jacob: Ein Großteil derjenigen, die sich im letzten Jahr freiwillig für die Corona-ITS gemeldet haben, ist dort geblieben – der Teamspirit stimmt.

Sie wollen die Besucherregeln wieder verschärfen?

Josten: Ja, unser Ziel ist eine einheitliche Regelung im Klinikcluster, wenigstens aber für die Leipziger Häuser. Wir wollen für das UKL nicht wieder einen kompletten Stopp, wohl aber eine restriktivere Regelung. Kinder und Eltern sollen sich besuchen dürfen, es gibt weiter einen Zugang zu Schwerstkranken.

Rechnet bei einer weiteren Steigerung der Patientenzahlen mit Verlegungen in andere Bundesländer: Professor Christoph Josten, Medizinischer Vorstand am UKL. Quelle: Dirk Knofe

Was muss neben möglichst vielen Impfungen noch passieren?

Josten: Ein Lockdown würde uns medizinisch helfen, aber wir fordern ihn nicht, denn er bringt Kollateralschäden mit sich.

Jacob: Trotzdem sollte sich jeder überlegen, zu welcher Party er geht.

Sie rufen zum freiwilligen Lockdown auf.

Josten: Ja. Es hilft weiterhin, die sozialen Kontakte auf das familiär Notwendige zu beschränken, Abstand zu halten, Maske zu tragen und – ganz wichtig – sich impfen zu lassen, durch Grundimmunisierung oder Boosterung.

Von Björn Meine