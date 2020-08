Mockrehna

Sonnabendvormittag in Mockrehna: Obwohl am Tag zuvor bekannt wurde, dass 25 Mitarbeiter der Gräfendorfer Geflügelfirma nach einem Test der gesamten Belegschaft mit Covid-19 infiziert sind, scheint das Leben in Mockrehna ganz normal weiter zu gehen. Oder fast besser.

Schließlich ist Schulanfang und in der Grundschule, die sich neben einem der örtlichen Einkaufszentren befindet. Aufgeregt eilen Familien mit ihren Erstklässlern vom Parkplatz zur Schule, während andere bereits von der Einschulungsfeier samt Zuckertüte den Weg zurück nehmen.

Zwischendrin sind wenige Frauen und Männer, die noch schnell etwas für das Wochenende einkaufen wollen. Doch deren Zahl hält sich für Beobachter in Grenzen. Ob das im Zusammenhang mit den Corona-Infizierten im Ort liegt? Haben die Bürger womöglich Angst, dass sich auch Einwohner infiziert haben könnten?

Keine Angst, aber Sorge

Eine Frau – ihr Name ist der Redaktion bekannt – aus dem benachbarten Doberschütz hat keine Angst. „Wir wissen doch alle durch die vergangenen Wochen, wie wir damit umzugehen haben und wie man sich selbst schützen kann“, erklärt die in der Altenpflege tätige 50-Jährige und setzt sich ihre Maske auf, bevor sie sich den Einkaufswagen greift.

Peggy Breme (37) arbeitet in einer Brüterei. Sie ist mit ihrem Sohn unterwegs. Beide tragen Maske und sind ebenso mit Desinfektionsspray ausgerüstet. „Angst habe ich nicht, aber ich bin besorgt“, sagt die Wildenhainerin. Vorsichtig seien sie und ihre Familie schon, aber Kinder einsperren, sie zu Hause lassen, dafür sehe sie derzeit keinen Anlass. Wenn am Montag die Schule wieder beginnt, frage sie sich jedoch schon, wie alles weiter gehe –wie sich auch in Mockrehna alles weiter entwickle.

Mit Desinfektionsmittel und Handschuhen gegen das Virus

„Ich will das nicht haben! Ich habe Angst!“, erklärt eine 60-Jährige ohne Umschweife. Die sei gestiegen, seit sie wisse, dass es hier im Ort Infizierte und Erkrankte gibt. Die Mockrehnaerin – auch ihr Name ist der Redaktion bekannt – arbeitet in der Landwirtschaft und leidet an einer chronischen Erkrankung. Das mache sie anfällig. „Ich habe deshalb immer Desinfektionsmittel und Handschuhe dabei. Maske tragen ist für mich jetzt ganz normal geworden“, sagt die Frau und streift sich ihre Handschuhe über, ehe sie zum Einkaufswagen schreitet.

In der Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH in Mockrehna ist die gesamte Belegschaft getestet worden. (Archivbild) Quelle: Nico Fliegner

Keine Angst hat dagegen Andreas Wallborn. Der 49-jährige Kraftfahrer aus Audenhain meint, dass manches viel zu hochgespielt werde. Es gebe viel Schlimmeres im Leben, was man ertragen muss und daran nichts ändern könne. Er nennt Krebserkrankungen. Seine Familie sei mehrfach davon betroffen. Ein bisschen sarkastisch wirkt dann seine Bemerkung, dass für ihn als Berufskraftfahrer die vergangenen Wochen, ja Monate mit Corona auch etwas Gutes gehabt hätten: Auf den Straßen war nicht so viel Verkehr, das Vorankommen sei leichter gewesen.

Drohung gegen Journalisten

Dass durch Corona die Nerven bei manchen Menschen auch blanker zu liegen scheinen, bekommt man als Journalist mehrfach zu spüren. Das Erschreckendste: Drohung mit einer persönlichen Anzeige, weil man vor Ort recherchiert.

Seniorin Inge Trauzettel (74) aus Eilenburg hat keine Angst vor Corona. Sie werde auch weiterhin in Mockrehna einkaufen, wenn sie auf ihrer Datsche im benachbarten Ort ist. Sie schütze sich wie in den vergangenen Wochen üblich mit Maske und Händewaschen.

Lob für Gräfenforder Geflügel

Gelassen bleibt Ute Geus. Die 59-jährige Krankenschwester aus Mockrehna kennt sich aus, wie man sich vor einer Ansteckung schützen kann. Im Beruf wie im Privatleben – Schutzmechanismen gehören bei ihr wie ihrer Familie zum Alltag.

Im Ort an einem abgestellten Auto räumt ein Mann den Kofferraum auf. Er kenne Mitarbeiter persönlich, sagt er. Name und Alter will er nicht nennen, dafür kenne man ihn zu gut. „Ich weiß aber noch nicht, ob jemand davon infiziert ist“, sagt der Mockrehnaer und lobt dabei auch das Unternehmen, das alle Mitarbeiter hat testen lassen.

„Ich hoffe für die Betroffenen, dass es keine schweren Verläufe gibt und keine Neuinfektionen dazu kommen. Einen Ausnahmezustand, falls die Anzahl der Infizierten drastisch steige, wünscht er nicht. Stattdessen appelliert er an alle: „Wenn jeder die Regeln beachtet und auch andere dazu anhält, diese einzuhalten, dann kann man schon etwas erreichen. Umsonst steht Sachsen nicht so gut da wie bisher.“

