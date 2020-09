Corona-Fall in Rositz: Regelschule bleibt vorerst geschlossen

Altenburg

Zum ersten Mal in diesem Schuljahr muss im Altenburger Land wieder eine Schule wegen der Corona-Pandemie geschlossen werden. Ein Schüler der Rositzer Regelschule habe sich mit dem Virus infiziert, teilte das Landratsamt mit. Er befinde sich nun in häuslicher Quarantäne, es gehe ihm derzeit gesundheitlich gut.

Die Infektion hat weitreichende Auswirkungen auf den Schulbetrieb am Rositzer Insobeum. Das Gesundheitsamt wies sofort Vorsorgemaßnahmen an. Unmittelbar nach Bekanntwerden des positiven Testergebnisses seien alle 24 Schülerinnen und Schüler der betroffenen Klasse 9b nach Hause geschickt und ebenfalls unter Quarantäne gestellt worden, heißt es aus dem Landratsamt. Auch 18 Lehrer und Betreuer müssen vorerst zu Hause bleiben.

Für alle Schüler der 9b und die 18 Pädagogen wurden Corona-Tests angeordnet, die am Mittwoch am Abstrichpunkt am Klinikum Altenburger Land durchgeführt werden sollen.

Präsenzunterricht gestoppt

Die gesamte Regelschule bleibt für wenigstens zwei Tage geschlossen, am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche findet kein Präsenzunterricht statt. Nur wenn die am Mittwoch stattfindenden Tests allesamt negativ sind, kann der Schulbetrieb voraussichtlich ab Freitag wieder aufgenommen werden, stellt die Schulleitung in Aussicht.

Die Schüler sollen nun zunächst am heimischen Schreibtisch arbeiten. Die Klassenlehrer stellen über die Klassenteams in der Schulcloud Wochenpläne ein, die Fachlehrer ergänzen dazu ihre Aufgaben für den jeweiligen Tag, skizziert die Schulleitung das aktuelle Prozedere.

Die Klasse 9b werde noch bis mindestens 8. Oktober zu Hause bleiben müssen. Für die im selben Gebäude untergebrachte Grundschule laufe der normale Unterrichtsbetrieb hingegen weiter. „Ob weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Virus an der Rositzer Schule erforderlich werden, wird das Gesundheitsamt entscheiden, wenn die Testergebnisse vorliegen“, teilte eine Sprecherin des Landratsamtes mit.

Von Kay Würker