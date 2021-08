Leipzig

Die Sachsen haben im ersten Quartal dieses Jahres so viel Geld auf die hohe Kante gepackt wie noch nie. „Die Sparquote hat einen neuen Rekordwert erreicht“, sagt Ralf-Joachim Götz, Chefvolkswirt der Deutschen Vermögensberatung AG, die im Freistaat eine halbe Million Kunden und 1100 hauptberufliche Berater hat. Bundesweit kletterte die Quote, die sonst bei rund 10 Prozent liegt, auf 23 Prozent. In Sachsen dürfte Berechnungen zufolge der Wert von 7 auf 20 Prozent gestiegen sein, was fast einer Verdreifachung entspricht. „Laut einer Befragung hat jeder zweite Sachse in der Coronazeit mehr gespart als vorher“, sagt Götz.

9,6 Milliarden Euro an Kundeneinlagen bei der Sparkasse

Harald Langenfeld, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Leipzig, bestätigt diese Entwicklung, die bereits im vorigen Jahr begonnen hat. „Wir verzeichnen so viele Kundeneinlagen wie nie.“ Gerade im Pandemiejahr 2020 hätten die Kundinnen und Kunden deutlich mehr Ersparnisse gebildet. Nach Langenfelds Angaben erhöhte sich im vorigen Jahr der Einlagenbestand bei seinem Institut um knapp eine Milliarde Euro auf 9,6 Milliarden Euro. Auch Markus Wägner, der für die Deutsche Bank das Privatkundengeschäft in Ostdeutschland verantwortet, registriert erheblich gestiegene Geldzuflüsse.

Grund: Kaum Möglichkeiten zum Geldausgeben

Als wesentlicher Grund für das höhere Sparverhalten nennt Wägner die Corona-Pandemie. Die mit ihr verbundenen Beschränkungen „haben den privaten Konsum gebremst“, beim Reisen wie beim Einkaufen oder dem Besuch von kulturellen Veranstaltungen und Restaurants. Zudem dürften vor allem zu Beginn der Pandemie „ein verstärktes Vorsicht-Sparen hinzugekommen sein, vor allem mit Blick auf drohende Einkommensverluste“. Es habe eben „mangelnde Möglichkeiten des Geldausgebens gegeben“, pflichtet Langenfeld dem bei.

Steigendes Interesse an Wertpapieren

Beliebt sind bei der Sparkasse weiterhin kurzfristige Geldanlagen. „Aber wir haben ein deutliches Interesse für Wertpapiere und Fondsprodukte erlebt“, so Langenfeld. Die Kunden hätten erkannt, dass klassische Formen wie das Sparbuch oder das Tagesgeldkonto heute kaum eine Lösung zum Vermögensaufbau darstellten, da es höchstens minimale Zinsen gibt. Auch Wägner berichtet von einem kräftigen Zuwachs bei Wertpapier-Sparplänen in Investmentfonds, die längerfristig ausgerichtet sind. „Offensichtlich haben viele Sparer die Zeit Zuhause auch genutzt, um sich Gedanken über Auswege aus dem anhaltenden Niedrigzinsumfeld zu machen und dabei das Aktiensparen entdeckt.“ Grade bei jüngeren Menschen in Sachsen sei „Lust auf die Börse“ entstanden, sagt Götz.

Und das sei grundsätzlich lukrativ, meint der Volkswirt. Wer vor zehn Jahren 10 000 Euro Aktienfond angelegt habe, der verfüge heute im Schnitt über ein Guthaben von 21 700 Euro. Zum Vergleich: Bei Immobilien habe es ein Plus auf 19 000 Euro gegeben, bei Gold auf 14 500 Euro. Generell spielten nachhaltige Geldanlagen eine immer größere Rolle. „Das wird zunehmend populärer“, sagt der Sparkassen-Chef. Von einer anziehenden Nachfrage spricht auch Wägner. Götz ergänzt, dass laut einer Umfrage für 42,5 Prozent der Sachsen Nachhaltigkeit bei der Geldanlage wichtig sei.

Experten: Lust am Sparen sinkt wieder

Die Finanzexperten gehen allerdings davon aus, dass die Sparquote in absehbarer Zeit wieder sinken wird. „Die sich wieder bietenden Möglichkeiten gehen mit steigenden Ausgaben einher“, sagt Wägner. Auch Langenfeld erwartet, dass durch die Lockerungen einiges nachgeholt wird und die Ausgaben beispielsweise für Freizeitgestaltung, Feierlichkeiten, Reisen und Konsum wieder steigen werden. Allerdings: Die Konsumlust bleibt gebremst. Nach einer Aufhellung im Juni bleibt der GfK-Konsumklimaindex im August leicht im Minus. Die Konsumforscher machen dafür die wieder steigenden Corona-Zahlen und die zunehmende Inflation verantwortlich.

Die Forscher beurteilen die künftige finanzielle Lage der Verbraucher jedoch wesentlich besser als zuletzt, das Barometer dazu kletterte auf den höchsten Wert seit Februar 2020 und damit noch vor Ausbruch der Corona-Krise. „Eine Reihe von Beschäftigten werden die Kurzarbeit verlassen und verbessern damit ihre Einkommensposition“, hieß es.

Von Ulrich Milde