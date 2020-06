Viele Betten standen leer in Leipziger Kliniken während der Corona-Krise. Jetzt kommen die Patienten nur zögerlich. Obwohl Sachsen staatliche Ausgleichszahlungen des Bundes in dreistelliger Millionenhöhe schon weitergereicht hat, rutschen die Krankenhäuser tief in die roten Zahlen. Uniklinikum, St.Georg und St.Elisabeth geben Auskunft.