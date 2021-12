Corona-Folgen in Sachsen: Wie lange halten Hoteliers noch durch?

Leipzig/Oberwiesenthal

Als am 22. November, der Teil-Lockdown in Sachsen in Kraft trat, traf es den Tourismus im Freistaat besonders hart. Seitdem gelten drastische Einschränkungen für die Branche – das Vermieten von Ferienwohnungen ist untersagt. Hotels und Pensionen dürfen nur noch Geschäftsreisende mit 3G aufnehmen. Auch die am Freitag in Dresden vorgestellte neue Corona-Schutzverordnung bringt keine Entspannung. Der Teil-Lockdown wird bis 9. Januar 2022 verlängert. Für die auf Weihnachtsurlauber und Wintersportler geeichten Regionen im Erzgebirge und Vogtland ein Tiefschlag. Zum zweiten Mal in Folge muss das für viele Hoteliers, Pensionsbetreiber und Vermieter von Urlaubswohnungen existenziell wichtige Geschäft über den Jahreswechsel Corona-bedingt ausfallen.

Klepsch: Folgen für Branche lindern

Sachsens Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU) ist der Ernst der Lage klar. „Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die aktuellen Schließungen negative Folgen für die sächsischen Betriebe der Tourismuswirtschaft haben“, sagte die Ministerin der LVZ. Sie wie aber auch darauf hin, dass es keine Alternativen zu den Schließungen gebe. „Natürlich wäre es uns lieber, wenn wir diese Beschränkungen nicht durchführen müssten.“ Klepsch zieht ein nüchternes Fazit: Die Übernachtungen oder Reisen, die nicht stattgefunden haben, werden nicht aufgeholt und nachgeholt werden können. Deshalb gehe es vor allem darum, die Folgen für die Branche zu lindern. Die Ministerin wertete es als positives Zeichen, dass sich Bund und Länder jüngst auf die Verlängerung der Überbrückungshilfen bis März 2022 geeinigt haben. Besonders relevant für die Hotellerie und Gastronomie sei die Abschreibung auf verderbliche Ware und Saisonware.

Dulig: Branche kann auf Hilfe hoffen

Auch Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) verwies gegenüber der LVZ darauf, dass die Branche auf Hilfe hoffen könne. Die Überbrückungshilfe des Bundes, die Unternehmern und Selbstständigen aller Branchen zur Verfügung steht, ist derzeit das beste Mittel der Wahl, um schnell zu helfen“, sagte er. „Die Anträge können sofort gestellt werden, auch anhand von Prognosen.“ Dulig verwies darauf, dass sich Sachsen beim Bund für die Verlängerung bis Frühjahr 2022 stark gemacht habe.

Weißflog: Unternehmer haben Existenzängste

Der politische Verweis auf die Überbrückungshilfen kann den Ärger in den sächsischen Urlaubsregionen aber nur partiell stoppen. Vor allem im Erzgebirge ist der Frust groß. Trotz üppiger Schneefälle wirke Oberwiesenthal wie lahmgelegt und ausgestorben, berichtet Skisprung-Legende Jens Weißflog in einem LVZ-Interview. „Das ist ein trauriges Bild. Die Unternehmer haben wirklich Existenzängste.“

Skisprung-Legende Jens Weißflog (57) betreibt seit 25 Jahren ein Apartmenthotel am Fichtelberg in Oberwiesenthal. Quelle: Gregor Lorenz

Weißflog, der dort seit 25 Jahren ein Apartmenthotel betreibt, musste die meisten seiner 23 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nun schon für den zehnten Monat in Kurzarbeit nach Hause schicken. Die staatlich verordneten Schließungen brächten sowohl für die Beschäftigten als auch für sein Unternehmen hohe Verluste. „Mir scheint, dass die Politik weit von der Praxis weg ist“, kritisierte er. Obwohl es jetzt keine Gäste mehr in dem Kurort gebe, müsse er zum Beispiel sein Restaurant wegen der Schadensminderungspflicht bei staatlichen Corona-Hilfen weiter öffnen. „Zum ersten Mal in 25 Jahren hatten wir gerade zwei Tage lang keinen einzigen Gast bei geöffnetem Restaurant.“

Geschäftsführerin Melanie Duske geht durch den leeren Spa-Bereich des Eldus Ressorts in Oberwiesenthal. Das Hotel mit 120 Appartements am Fichtelberg war bis zum Inkrafttreten des neuen Teil-Lockdowns ausgebucht. Quelle: Jan Woitas/dpa

Dehoga-Vize Ellinger: Schlimmere Folgen als 2020

Das Beherbergungsverbot zu touristischen Zwecken sei ein sächsischer Alleingang ohne wissenschaftliche Grundlage, pflichtet Jens Ellinger, ebenfalls Hotelier in Oberwiesenthal und Vizepräsident vom Dehoga-Landesverband bei. „Wir befürchten, dass die erneute Sperre für die Adventszeit und den Jahreswechsel noch weit schlimmere Folgen haben wird als die im vergangenen Jahr.“ Weihnachten 2020 habe es in Deutschland und den Nachbarländern fast überall Lockdowns gegeben. Diesmal könnten Urlauber in andere Bundesländer, nach Polen, Tschechien oder in die Alpen ausweichen, wenn die Skilifte und Herbergen im sächsischen Bergland weiterhin zu bleiben.

OVG weist Hotelier-Klage zurück

Am Freitagabend machte dann das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Bautzen die letzten Hoffnungen der Branche zunichte. Es habe die Klage eines Hotel- und Gaststättenbetriebes gegen die aktuelle Corona-Schutzverordnung „im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes unanfechtbar“ abgewiesen, teilte das OVG mit. Unklar blieb vorerst, ob es sich dabei um die Klage eines Hoteliers aus Eibenstock handelte, die auch vom Dehoga-Verband unterstütz wurde.

Von André Böhmer und Jens Rometsch