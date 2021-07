Leipzig

Häusliche Quarantäne kann in verschiedenen Fällen angeordnet werden. Nicht nur bei Kontakt zu einer Corona-positiven Person, sondern auch bei der Rückkehr aus dem Urlaub kann es erforderlich werden, sich zu Hause zu isolieren. Wer aus einem Risiko- oder Hochinzidenzgebiet einreist, muss sich für zehn Tage in häusliche Quarantäne begeben. Die Einreise aus einem Virusvariantengebiet zieht sogar 14 Tage in den eigenen vier Wänden nach sich. Ein negativer Corona-Test sowie ein Impf- oder Genesenen-Nachweis können die Quarantäne in manchen Fällen aber verkürzen.

Doch welche Kontaktbeschränkungen gelten eigentlich während der Quarantäne-Zeit? Darf ich, wenn ich ohne Symptome nach einer Reise zu Hause bleiben muss, Besuch von Freundinnen und Freunden empfangen, die bereits vollständig geimpft sind?

Grundsätzlich darf kein Besuch empfangen werden

Diese Frage beantwortet das Sächsische Sozialministerium (SMS) mit einem klaren Nein. „Gemäß § 4 Abs. 1 der Corona-Einreiseverordnung des Bundes ist es den absonderungspflichtigen Personen während der Zeit der Quarantäne grundsätzlich nicht erlaubt, Besuch von Personen zu empfangen, welche nicht dem eigenen Hausstand angehören. Dies gilt auch für Besucher, die vollständig geimpft sind“, so das SMS auf Anfrage.

Wie das Bundesgesundheitsministerium betont, diene diese Maßnahme dem Schutz der eigenen Familie, der Nachbarschaft und dem näheren Umfeld. Wer gegen die Quarantäneregeln verstößt, muss übrigens mit einem Bußgeld rechnen. Haus oder Wohnung während der Quarantäne zu verlassen oder Besuch zu empfangen kann also teuer werden.

Von LVZ/lg