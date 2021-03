Leipzig

Ob Gastronomie, Handel oder Friseurhandwerk: In vielen Branchen schickten Unternehmen ihre Belegschaften während des Lockdowns in Kurzarbeit. Manche Arbeitnehmer wunderten sich danach beim Blick auf den Lohnzettel, dass in diesen Monaten nicht nur ihr Verdienst zusammengeschmolzen war, sondern das Urlaubskonto gleich mit. Ihr Arbeitgeber hatte ihnen anteilige Urlaubstage für die Zeit der Kurzarbeit einfach gestrichen. Ist das rechtens?

Handwerkskammer empfiehlt „einvernehmliche Lösung“

So eindeutig lässt sich die Frage nicht beantworten. „Kurzarbeit kann sich auf die Zahl der Urlaubstage auswirken“, heißt es bei der Leipziger Handwerkskammer. Der Europäische Gerichtshof hat in einem Urteil vom 8. November 2012 festgestellt, dass Urlaubsansprüche nur dann entstehen, wenn Arbeitnehmer auch tatsächlich eine Arbeitsleistung erbringen (Az.: C-229/11, C-230/11). Demnach wäre eine anteilige Kürzung möglich. Ein Monat Kurzarbeit Null würde den Urlaubsanspruch für ein Jahr demnach um ein Zwölftel verringern. Ob sich diese Auffassung im nationalen Recht durchsetzen kann, bleibt abzuwarten. Denn noch gebe es keine Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes dazu. So bleibe vorerst unklar, ob nach deutschem Recht eine Kürzung zulässig ist – und wenn ja, in welchem Umfang – und in welcher Form sie erfolgen müsste, ob dazu eine Änderungsvereinbarung erforderlich wird, eine einseitige Erklärung ausreicht oder die Kürzung gar automatisch eintritt.

Die Kammer empfiehlt ihren Betrieben daher, bis zur abschließenden rechtlichen Klärung „auf eine einvernehmliche Regelung“ mit den Beschäftigten hinzuwirken. Zudem sei es sinnvoll, Regelungen zur Kurzarbeit im Arbeitsvertrag zu verankern.

Urlaub reduziert Dauer der Kurzarbeit

Die Rechtsexperten der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in Leipzig weisen noch auf einen weiteren Umstand hin. Urlaubsansprüche seien zur Vermeidung von Kurzarbeit einzusetzen (§ 96 Sozialgesetzbuch 3). Das heißt: Bevor die Kurzarbeit beginnt, müsste der Urlaub erst mal weggenommen werden. Eine Festlegung, die man bei Verdi kritisch sieht: „Arbeitsrechtlich ist diese Vorschrift höchst problematisch, da gemäß Bundesurlaubsgesetz die Urlaubswünsche des Arbeitnehmers zu berücksichtigen sind.“ Denn der Arbeitgeber dürfe keinen Zwangsurlaub anordnen. Selbst Betriebsferien könnten „nicht ohne Weiteres einseitig eingeführt werden“, sie bedürften zumindest längerer Ankündigungsfristen.

Natürlich könnten Arbeitnehmer freiwillig Urlaub zur Reduzierung der Dauer ihrer Kurzarbeit nutzen. Dann, so heben die Verdi-Juristen hervor, behielten sie jedoch ihren ungekürzten Urlaubsentgeltanspruch und der Lohn dürfte ihnen für diese Zeit nicht gekürzt werden. Die finanzielle Belastung für den Arbeitgeber sei daher größer als bei der Kurzarbeit.

