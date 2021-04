Leipzig

In der Messestadt wird seit einigen Wochen verstärkt getestet. Alle Leipzigerinnen und Leipziger können sich im Corona-Testzentrum im Neuen Rathaus und an vielen anderen Stellen in der Stadt einmal wöchentlich kostenlos auf Corona testen lassen.

Die Schnelltests bieten nicht nur im Privaten größere Sicherheit, sondern sind in einigen Lebensbereichen mitunter zur Pflicht geworden. Etwa besteht beim Besuch eines Kosmetikstudios oder bei anderen körpernahen Dienstleistungen nicht nur für die dort Beschäftigten, sondern auch für die Kundinnen und Kunden, seit 1. April eine Testpflicht in Sachsen. Vom 6. April an wird auch die inzidenzunabhängige Öffnung von Geschäften (Click & Meet) und der Besuch in Museen mit einem Negativtest erlaubt.

Schnelltest trotz Impfung?

In diesem Zusammenhang fragte eine bereits geimpfte LVZ-Leserin: „Ich habe bereits zwei Impfungen gegen das Coronavirus erhalten. Muss ich einen negativen Schnelltest vorweisen, wenn ich in ein Kosmetikstudio möchte oder reicht der Impfnachweis aus?“

Der Gedanke liegt nahe: Wer geimpft ist, kann kein Corona mehr bekommen und könnte doch eigentlich von der Testpflicht befreit werden. Doch ganz so einfach ist es nicht. „Der Nachweis einer Impfung ersetzt nach bisheriger Verordnungslage nicht das tagesaktuelle negative Testergebnis“, teilte das Sächsische Sozialministerium (SMS) auf LVZ-Anfrage mit.

Weiterverbreitung des Virus kann nicht ausgeschlossen werden

Gemäß § 5 Absatz 4b der aktuellen sächsischen Corona-Schutzverordnung ist ein Test immer Voraussetzung, um die Angebote von körpernahen Dienstleistern in Anspruch zu nehmen. „Für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen nach Absatz 4a Satz 1 ist ein tagesaktueller negativer Schnell- oder Selbsttest der Kundin oder des Kunden notwendig“, heißt es hier entsprechend.

Der Grund für diese Regelung: Es kann nicht sicher ausgeschlossen werden, dass geimpfte Personen nicht doch noch das Virus weiterverbreiten können, heißt es seitens des Sozialministeriums. Die Testpflicht gilt also – vorerst – auch für bereits Geimpfte. So weit der aktuelle Stand.

Allerdings hat das Robert-Koch-Institut nach einem Bericht der „Bild am Sonntag“ Erkenntnisse darüber, dass die Gefahr der Weitergabe des Virus bei vollständig geimpften Personen sehr gering ist. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält daher neue Freiheiten für Geimpfte für möglich. „Wer geimpft ist, kann ohne weiteren Test ins Geschäft oder zum Friseur“, sagte Spahn dem Blatt. Zudem müssten vollständig Geimpfte auch nicht mehr in Quarantäne. Spahn will darüber nun mit den Ländern sprechen und entsprechende Konzepte erarbeiten. Ziel sei es, die Regeln „in den nächsten Wochen“ umzusetzen.

