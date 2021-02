leipzig

Nachdem Russland im Sommer letzten Jahres mit einem Impfstoff vorpreschte, der zu diesem Zeitpunkt gängigen internationalen Entwicklungsstandards nicht gerecht wurde, war die Skepsis groß. Mittlerweile wird das Vakzin millionenfach vorbestellt und in die ganze Welt exportiert.

Angesichts des schleppenden Impfablaufs hierzulande, so schreibt ein LVZ-Leser, könnte man diese Möglichkeit doch nutzen. Er fragt: „Warum verwendet Deutschland nicht den russischen Impfstoff Sputnik V?“

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Keine europäische Zulassung für russischen Impfstoff

Die EU-Kommission und die europäischen Mitgliedstaaten haben sich darauf geeinigt, eine zentralisierte Impfstrategie zu verfolgen. Das bedeutet konkret, dass sie auf die Empfehlungen der Europäischen Arzneimittelagentur bauen. Die haben bislang drei Impfstoffe gegen Covid-19 zugelassen.

Der russische Impfstoff Sputnik V gehört schlichtweg nicht dazu. Eine Zulassung in Deutschland ist deshalb ausgeschlossen – zumindest bislang.

Drei weitere Verträge bei Zulassung geschlossen

Am 21. Dezember hat die EU-Kommission grünes Licht für den Impfstoff von Biontech/Pfizer gegeben. Darauf folgten am 6. Januar Moderna und am 29. Januar AstraZeneca.

Insgesamt drei Verträge über einen Ankauf bei Zulassung sind zudem bereits geschlossen und zwar mit den Pharmaunternehmen Sanofi-GSK, Johnson&Johnson und CureVac. Johnson&Johnson hat die Zulassung für den Impfstoff mittlerweile beantragt, CureVac befindet sich in der dritten und damit letzten Testphase (Stand: 24. Februar 2021).

Studie belegt: Wirksamkeit von mehr als 90 Prozent

Sputnik V zählt zu den vektorbasierten Impfstoffen und funktioniert deshalb nach dem gleichen Prinzip wie das Vakzin von AstraZeneca. Eine aktuelle Studie der medizinischen Fachzeitschrift „The Lancet“ hat inzwischen die mangelnde Datenlage bei Impfstart aufgearbeitet und attestiert Sputnik V eine Wirksamkeit von mehr als 90 Prozent.

Haben auch Sie eine Frage zur Corona-Schutzverordnung in Sachsen? Dann schreiben Sie uns eine Mail an corona@lvz.de.

Hinweis der Redaktion Dieser Text ist auf dem Stand der seit dem 15. Februar 2021 gültigen sächsischen Corona-Schutz-Verordnung.

Von Lisa Schliep