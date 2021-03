Leipzig

Auch wenn die Impfkampagne im Freistaat insgesamt schleppend verläuft – inzwischen werden Termine für Menschen aus der zweithöchsten Priorisierungsstufe angeboten. Das bedeutet: Personen zwischen 18 bis 64 Jahre können mit dem Impfstoff AstraZeneca geimpft werden.

Nach der Änderung der Impfverordnung des Bundes zählen in die zweite Gruppe auch Personen, die in Kitas, Kindertagespflege, Grund- und Förderschulen tätig sind. Ebenso können Risikopatienten in der Priorisierung zwei nun auf einen baldigen Impftermin hoffen. Eine LVZ-Leserin fragt sich in diesem Zusammenhang: „Wie bekomme ich eigentlich einen Nachweis, dass ich Risikopatientin bin?“

Die Antwort ist denkbar einfach: Ihr Hausarzt oder ihre Hausärztin kann Ihnen einen entsprechenden Nachweis ausstellen. Das ärztliche Attest müssen Sie dann bei ihrem Termin im Impfzentrum vorlegen.

Wer zur Risikogruppe zählt, regelt die Corona-Impfverordnung

Bei welchen Krankheitsbildern eine priorisierte Impfung erfolgt, regelt die Corona-Impfverordung des Bundesgesundheitsministeriums. Paragraf drei listet unter den „Schutzimpfungen mit hoher Priorität“ Personen, bei denen ein hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Coronavirus-Infektion besteht.

Dazu gehören etwa Menschen mit Autoimmun- und Herzerkrankungen oder rheumatologischen Erkrankungen. Aber auch wer an Asthma, Diabetes oder einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung leidet, hat Anspruch auf eine frühzeitigen Impftermin.

Hinweis der Redaktion Dieser Text ist auf dem Stand der seit dem 15. Februar 2021 gültigen sächsischen Corona-Schutz-Verordnung.

Von Lilly Günthner