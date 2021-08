Dresden

Sachsen bereitet sich auf die vierte Corona-Welle vor: Bei den Bund-Länder-Verhandlungen wurden am Dienstag neue Schutzmaßnahmen beschlossen. So wird die sächsische Testpflicht für Innenräume ab einer Inzidenz von 35 bundesweit übernommen. Außerdem müssen Ungeimpfte ab 11. Oktober für Schnelltests zahlen. Hier ein Überblick, was auf Sachsen zukommt.

Lockdown

Ein weiterer Lockdown soll mit allen Mitteln verhindert werden. „Ziel ist, gut aus dem Sommer und danach durch den Herbst und Winter zu kommen – also ohne größere Einschränkungen“, sagte Sachsens Staatskanzleichef Oliver Schenk (CDU) nach den Verhandlungen. Das heißt: Es soll möglichst keine Schulschließungen geben, genauso sollen Läden, Restaurants und Kultureinrichtungen – unter etwaigen Auflagen – geöffnet bleiben.

Inzidenz

Lang und breit war im Vorfeld der Bund-Länder-Beratungen darüber gestritten worden, ob es neue Indikatoren zur Einschätzung der Pandemie braucht. Am Ende blieb es nach der Schalte beim Status Quo: Entscheidend ist erst einmal weiterhin der Inzidenzwert. Er habe aber den Eindruck, dass sich die Diskussionen dahin bewege, dass auch Einweisungen von Corona-Patienten in Krankenhäuser künftig eine Rolle spielen werden, sagte Schenk. In Sachsen gibt es bereits diesen Faktor als eine „Notbremse“: Sind 1300 Betten auf Normalstationen und 420 Intensivbetten durch Corona-Patienten belegt, werden Freiheiten zurückgenommen. „Man guckt darauf, was wir an dieser Stelle gemacht haben“, so Schenk mit Blick auf die Debatte zwischen Bund und Ländern. Es gilt als wahrscheinlich, dass der Freistaat seine aktuelle, bis zum 25. August geltende Schutzverordnung zunächst verlängert – um sich weiter mit den Bundesländern abzustimmen.

Impfen

Fest steht: Sachsen hinkt im Bundesvergleich beim Impfen weit hinterher – und die Zahlen gehen immer weiter zurück. Aktuell werden täglich nur noch rund 10.000 Menschen im Freistaat geimpft, das ist ein Drittel der Marke aus Spitzenzeiten. Damit bewegt sich Sachsen auf dem Niveau aus dem Februar, als Impfstoffe noch Mangelware gewesen sind. Allerdings soll es keine Impfpflicht geben: „Das brauchen wir nicht – wir setzen auf Überzeugung“, sagte Schenk. So wird es neben dem neuen Anreiz-System des DRK ab diesem Wochenende auch spezielle Familienimpftage geben: Das Angebot gilt – ohne Termin – samstags von 9 bis 12 Uhr sowie sonntags von 15 bis 18 Uhr in allen sächsischen Impfzentren. Nach den Sommerferien soll in auch in den Schulen geimpft werden. „Die entscheidende Waffe im Kampf gegen Corona ist und bleibt das Impfen“, sagt Sachsens Staatskanzleichef.

Sonderurlaub

Zwei Tage Sonderurlaub für jeden geimpften Beschäftigten im öffentlichen Dienst hatte Innenminister Roland Wöller (CDU) in der vergangenen Woche gefordert. Die Landesregierung hat sich bisher aber noch nicht dazu geäußert, ob dieser Vorschlag auch umgesetzt wird. Staatskanzleichef Schenk nannte die Idee „einen Beitrag zur Debatte, wie wir die Impfquote nach oben kriegen“. Die Staatssekretäre und das Kabinett würden nun darüber beraten. Bis Ende August wird eine Entscheidung fallen. In der Verwaltung, so ist zu hören, wartet man darauf gespannt. Wöller soll einige mit seinem Vorschlag regelrecht überrascht haben.

Testen

Ab 11. Oktober müssen Ungeimpfte für Corona-Schnelltests zahlen – ein negatives Ergebnis wird oberhalb des Inzidenzwertes 35 die Einlassbedingung für alles, was in drinnen stattfindet. Das betrifft Restaurants und Einzelhändler genauso wie körpernahe Dienstleistungen oder Kulturveranstaltungen. „Wir werden wieder frühzeitig mit dem Testen beginnen“, kündigte Schenk an. Damit wird bundesweit nachgeholt, was in Sachsen bereits gilt: Die aktuelle Schutzverordnung sieht genau diesen Grenzwert für Verschärfungen vor. Schüler brauchen in Sachsen auch nach den Sommerferien einen Negativ-Nachweis beziehungsweise einen in der Schule durchgeführten Selbsttest, wenn sie am Präsenzunterricht teilnehmen wollen.

Freiheiten

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte sich zwar explizit dafür ausgesprochen, dass bei steigenden Infektionszahlen beispielsweise der Konzertbesuch nur noch für Geimpfte und Genese möglich sein sollte – durchsetzen könnte sich diese Position aber nicht. Auch weiterhin sollen sich ungeimpfte Personen bei gestiegenen Inzidenzen den Zutritt zu Restaurants, Konzerte oder zum Fußballspiel im Stadion „freitesten“ können. Bei Sportgroßveranstaltungen werden laut den Beschlüssen aber nur 50 Prozent der Zuschauer-Kapazitäten – und höchstens 25.000 Personen – zugelassen. „Das ist, glaube ich, eine Zahl, mit der die großen Stadien im Freistaat Sachsen gut zurechtkommen können“, sagte Schenk.

Von Andreas Debski und Kai Kollenberg