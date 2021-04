Dresden

Sachsens Landesregierung hat am Dienstag finanzielle Unterstützungen für drei besonders von den Corona-Beschränkungen betroffene Branchen auf den Weg gebracht. Insgesamt sollen neun Millionen Euro investiert werden. Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) stellte im Nachgang an die Kabinettssitzung in Dresden die Eckpfeiler der beschlossenen Corona-Förderrichtlinien vor:

So soll vor allem die Tourismus-Branche profitieren. Für die wissenschaftliche Begleitung und Finanzierung von Modellprojekten werden zwei Millionen Euro bereitgestellt. Auch Maßnahmen zum Erhalt von touristischen Angeboten sollen laut Klepsch förderfähig sein. Dazu gehöre auch „die Entwicklung und Umsetzung von Konzepten, die zur Wiederaufnahme touristischer Einrichtungen erforderlich sind“, so die Kulturministerin.

Tourismus schwer betroffen

„Noch immer sind Kultur und Tourismus am härtesten von den Einschränkungen der Corona-Krise betroffen. Ich bin deshalb sehr froh, dass wir finanzielle Mittel für die Einrichtungen und Betroffenen zur Verfügung stellen, die durch die Corona-Maßnahmen weiter mit großen Einschränkungen konfrontiert sind“, sagte Klepsch.

Neben der Tourismusbranche werden Anbieter von außerschulischem Musik- und Tanzunterricht gefördert. „Es muss sehr viel Unterricht ausfallen. Da sind sowohl für die Anbieter als auch für die Lehrkräfte hohe Einnahmeausfälle entstanden“, konstatierte Klepsch. Rund zwei Millionen Euro seien nun vorgesehen, um die wichtigen Strukturen der musischen Bildung in Sachsen zu erhalten, wie es schon mit einer Förderrichtlinie im Jahr 2020 gelungen sei. Als Nachbesserung zum Vorjahr sollen nun auch Tanzpädagoginnen und Tanzpädagogen einbezogenen werden.

Die dritte am Dienstag von der Landesregierung beschlossene Förderrichtlinie betrifft Tierparks und Zoologischen Gärten. „Auch diese Einrichtungen sind und waren durch die Corona-Schutzmaßnahmen mit großen Einschränkungen konfrontiert“, so Klepsch. Insgesamt sollen fünf Millionen Euro bereitgestellt werden, um finanzielle Engpässe zu überbrücken. Ausfälle zwischen dem 1. Januar und 31. Mai 2021 könnten demnach ausgeglichen werden.

Die Kulturministerin wies darauf hin, dass das Vorhaben noch durch den Haushalts- und Finanzausschuss des sächsischen Landtags bestätigt werden muss.

Von Anton Zirk