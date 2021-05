Corona-Hotspot Erzgebirge: Darum ist die Lage in der Region noch kritisch

Annaberg-Buchholz

Sachsens Corona-Inzidenzen sind im Sinkflug. Fast überall. Das größte Sorgenkind im Freistaat bleibt aber der Erzgebirgskreis. Während die meisten anderen Regionen sich zunehmend von den Beschränkungen nach Infektionsschutzgesetz verabschieden können, sind in der Region an der tschechischen Grenze bisher noch nicht einmal Schulöffnungen wieder in Aussicht. Warum ist das so? Wieso gehört das Erzgebirge noch immer zu Deutschlands Corona-Hotspots?

Im Landkreis leben etwa 330.000 Menschen – damit gehört die Region nach den beiden kreisfreien Städten Leipzig und Dresden zu den einwohnerstärksten und am dichtesten besiedelten im Freistaat. In den vergangenen sieben Tagen wurden laut Sozialministerium 726 Neuinfektionen aus dem Landratsamt in Annaberg-Buchholz nach Dresden gemeldet. Das sind mehr als doppelt so viele, wie zum gleichen Zeitpunkt aus der Metropole Leipzig (313) kamen. Und auch im Vergleich mit dem ähnlich großen Landkreis Zwickau (348) ist die Lage im Erzgebirge deutlich kritischer.

Sozialministerium: Problemgebiet Grenzregion

Im sächsischen Sozialministerium führt man die Situation einerseits auf die Grenzlage der Region zurück. „Gerade in den tschechischen Landkreisen, die an Sachsen angrenzen, gab es zwischenzeitlich sehr hohe Inzidenzen wie kaum irgendwo in Europa. In den Grenzgebieten gibt es auch viele Pendler“, so eine Sprecherin. In Tschechien habe sich zudem früh die britische Mutation verbreitet. Weil das Erzgebirge zudem aber vergleichsweise auch dicht besiedelt ist, habe sich das Virus dort gut verbreiten können. „Wenn sich einmal sehr hohe Inzidenzen entwickeln, dauert es, bis sie wieder sinken.“

Das ließ sich über Monate vor allem am benachbarten Vogtlandkreis erkennen – einem der bundesweit am schlimmsten betroffenen Corona-Hotspots in der dritten Welle. Aus Inzidenz-Werten von zwischenzeitlich über 400 (Mitte März) sind in der Region um Plauen inzwischen knapp 50 geworden. „Strukturell lassen sich zwischen Vogtland und Erzgebirge keine wesentlichen Unterschiede feststellen. Mögliche Faktoren sind Unterschiede im Grenzverkehr, bei dem die Kontrollen ja wieder aufgehoben wurden sowie unterschiedliche Kontaktstrukturen im ländlichen Bereich“, sagt Epidemiologe Markus Scholz von der Uni Leipzig.

Geringe Impfbereitschaft im Erzgebirge

Zu den entscheidenden Faktoren, warum beide Regionen am sächsischen Südende inzwischen quasi die entgegengesetzten Pole der Corona-Lage in Sachsen bilden, dürfte aber das Verteilen des Impfstoffs gehören – beziehungsweise auch die Bereitschaft, sich damit schützen zu lassen. Im einstigen Hotspot Vogtland hat der Freistaat schon früh angefangen, ohne Priorisierung bei Hausärzten auch alle Menschen zu immunisieren, die dies wollten. Diese Option gab es im Erzgebirge lange Zeit nicht.

Abgesehen davon haben sich aber auch 82.000 der insgesamt 224.000 Vogtländerinnen und Vogtländer – das sind 36 Prozent – im regionalen Impfzentrum von Treuen gegen das Virus schützen lassen. Manche mögen auch aus anderen Regionen angereist sein, aber diese Option gab es auch in Annaberg-Buchholz im Erzgebirge. Dort wurden bisher 44.000 Bürgerinnen und Bürger geimpft – das sind nur 13 Prozent der Einwohnerzahl des Erzgebirges. Im Schnitt haben sich in Sachsen bisher etwa 21 Prozent der Menschen in einem der 13 regionalen Impfzentrum immunisieren lassen.

Kernland des Corona-Widerstands

Im Sozialministerium will man nun gegensteuern: „Um die Inzidenz zu drücken, sind im Rahmen der Zusatzaktion im Erzgebirge drei zusätzliche mobile Impfteams im Einsatz, dazu kommen verlängerte Öffnungszeiten im Impfzentrum und zusätzlicher Impfstoff“, so eine Sprecherin. Letztlich helfen mobile Teams und längere Verfügbarkeit aber nur, wenn es auch die Bereitschaft dazu besteht. Denn generell sind es häufig eben auch Bilder aus dem Erzgebirge, die beim Thema Corona-Proteste zu sehen sind – zuletzt auch gewaltsame Übergriffe in Zwönitz. Das Erzgebirge gilt neben Stuttgart als Kernregion des Widerstands gegen die Schutzmaßnahmen.

Landrat Frank Vogel (CDU) wandte sich am Mittwoch zusammen mit dem Lößnitzer Bürgermeister Alexander Troll (CDU) noch einmal mit einem eindringlichen Appell an alle Bürgerinnen und Bürger. „Wir wollen weder Panik schüren, noch Unruhe erzeugen. [...] Allerdings wird der Coronavirus weiterhin unter uns bleiben. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns jetzt und zukünftig an die bekannten Hygieneregeln halten. Und es wird zunehmend wichtiger, dass wir durch regelmäßiges Testen und Impfen ein Stück dieser Normalität zurückgewinnen können“, so die beiden Behördenchefs.

Von Matthias Puppe