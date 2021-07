Dresden/Leipzig

Impfen, Impfen, Impfen – so heißt nicht nur in Sachsen die Strategie gegen Pandemie und Virus-Variationen. Im Freistaat sind die Probleme beim Verteilen des Corona-Schutzes aber größer als anderswo, obwohl inzwischen auch hier ausreichend Dosen vorhanden wären. Ganze acht Prozent hängt Sachsen aktuell bei der Zahl der Geimpften hinter dem Bundesschnitt zurück, ist auch bei der Zweitimpfung längst nicht mehr Spitze. Was tun? Eine Debatte über zusätzliche Impfanreize ist bereits in vollem Gange. Darunter mischen sich auch Forderungen nach Sanktionen für alle, die Termine ausfallen lassen.

So brachte zuletzt der Berliner Chef des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) eine Strafe von 30 Euro für das „Impfschwänzen“ ins Spiel und erhielt dafür Unterstützung von Bundespolitikern. Kai Kranich, Sprecher des DRK-Landesverbandes Sachsen, lässt solche Forderungen an sich abprallen. „Ich unterstelle den Menschen keine böse Absicht, wenn sie Termine ausfallen lassen.“ Gut möglich, dass sie nicht zum Termin erscheinen, weil es auf anderem Weg einfach schneller oder unkomplizierter den vollen Schutz gibt. „Insofern wollen wir einfach noch besser werden, um alle Menschen erreichen zu können“, so Kranich am Montag gegenüber der LVZ.

DRK-Sachsen plant Bonusprogramm für Geimpfte

Das heißt konkret: Der für alle Impfzentren verantwortliche Sozialverband will künftig noch mobiler vor Ort bei den Interessenten Präsenz zeigen. Parallel dazu sollen auch Hotline und Online-Portal verbessert – und das Stornieren von Terminen vereinfacht werden. „Darüber hinaus arbeiten wir auch an einem eigenen Bonusprogramm für Geimpfte“, sagt Kranich. In den kommenden Tagen sollen dazu Gespräche mit Dienstleistern geführt werden. Denkbar seien beispielsweise Rabatte auf bestimmte Produkte nach durchgeführter Impfung.

Klaus Heckemann, Chef der Kassenärztlichen Vereinigung in Sachsen (KVS), hält Sanktionen generell für nicht praktikabel. „Als Arzt könnte man lediglich sagen: Du bekommst das nächste Mal keinen Termin mehr. Wer für abgesagte Impfungen tatsächlich eine Rechnung ausstellen möchte, müsste dann bei der Klage nachweisen, dass in dieser Zeit keine andere Tätigkeit möglich war. Das wird aber nix“, sagte Sachsens oberster Praxisarzt. Abgesehen davon seien Sanktionen mittlerweile auch gar nicht mehr erforderlich: „Es gibt einfach nicht mehr genug Impfwillige im Land“, so Heckemann.

KVS-Chef: Preiswerte Dampferfahrt mit Impfangebot

Der KVS-Chef geht davon aus, dass sich die Zahl der Menschen mit Corona-Schutz bis zum Herbst kaum noch erhöhen wird, demnächst nur noch Zweitimpfungen durchgeführt werden „Ich kann mir natürlich ein paar Impfanreize vorstellen – vielleicht nicht gleich den 170 Euro Einkaufsgutschein wie in Griechenland. Aber vielleicht eine Sonderfahrt mit dem Elbdampfer von Dresden nach Pillnitz und zurück. Die kostet dann statt 25 Euro vielleicht nur zehn Euro und eine Impfung ist gleich mit dabei“, schlägt er vor. Heckemann weiß aber auch: „Damit schaffen wir auch nur 500 Leute zusätzlich.“

Sachsens Sozialministerium hat bisher weder ein Bonus-System noch andere zusätzliche Anreize auf dem Zettel. „Unser Ziel ist es, möglichst viele flexible und niedrigschwellige Impfangebote zu unterbreiten, um Menschen dort abzuholen, wo sie sind. Dazu zählt zum Beispiel das Impfen im Station in Aue, was gut angenommen wurde“, so eine Sprecherin. Ähnliche Aktionen sollen auch anderswo folgen. Schon jetzt gebe es in Impfzentren die Möglichkeit, sich ohne Termin schützen zu lassen.

Sachsen setzt auf Werbung und Aufklärung

Darüber investiert der Freistaat vor allem in Werbung: In Supermärkten hängen bereits Impfplakate, in Arztpraxen gebe es Infomaterial. „Ein Aufklärungsfilm läuft im Internet, auf den sozialen Kanälen, in Behörden, Rathäusern, in Arztpraxen, im Sachsen-Fernsehen und in ersten Unternehmen.“ Dazu gebe es Motivationsvideos mit fünf Prominenten – weitere Protagonisten sollen demnächst folgen – Aufklärungsfilme mit dem Chemnitzer Tropenmediziner Thomas Grünewald, Radiospots und nicht zuletzt Online-Foren mit Sozialministerin Petra Köpping (SPD), so die Behördensprecherin weiter.

Von Strafen und Sanktionen für abgesagte Termine, wie in Berlin gefordert, hält man auch im Dresdner Ministerium nichts. „Wir setzen auf Anreize statt auf Strafen. Wie am Wochenende in Leipzig bei einem mobilen Impfteam, das auf die Straße gelaufen ist und Menschen angesprochen hat, weil es noch drei Impfdosen übrig hatte. Das hat auch funktioniert.“

In anderen Ländern sind Impfanreize dagegen längst Alltag. In den USA gibt es für den Stich in den Oberarm nicht nur Einkaufsgutscheine, Freibier, Donuts oder Stadion-Eintrittskarten. Am Sonntag gewann ein Mann aus Baltimore (Maryland) satte 400.000 Dollar in einer Lotterie – das Los war Teil seines Corona-Schutzes. Im weitläufigen Australien werden für Impfmuffel monatelange Freiflüge angeboten, in Israel warten Ärzte in angesagten Bars, um beim Cocktail-Trinken unkompliziert Impfungen durchzuführen.

Studie: Jede(r) Fünfte lehnt in Sachsen Corona-Impfung ab

Bei einer repräsentativen Umfrage der Technischen Universität Dresden hatten zuletzt 73 Prozent der Menschen in Sachsen signalisiert, dass sie sich generell gegen Corona impfen lassen wollen oder dies bereits getan haben. Der Prozentsatz derer, für die eine Impfung eher nicht in Frage kommt, liegt in im Freistaat angeblich bei 21 Prozent. Dabei ist der Anteil der kategorischen Impfgegner hier mit zwölf Prozent deutlich höher als bundesweit (5 %).

Am größten ist die sächsische Impfskepsis laut Ergebnisse in Ostsachsen – speziell in den Landkreisen Bautzen (31 Prozent) und Görlitz (30 Prozent). Die wenigsten Impfgegner gibt es demnach unter den Bewohnerinnen und Bewohnern im Landkreis Leipzig (13 %).

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Matthias Puppe