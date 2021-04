Dresden

Ab sofort können sich noch mehr Menschen in Sachsen impfen lassen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Frage: Was ist neu beim Impfen und ab wann gilt die Regelung?

Antwort: In Sachsen können sich nun auch alle Menschen impfen lassen, die der Priorisierungsgruppe 3 der Impfverordnung angehören. Beim Hausarzt geht das ab sofort. In den Impfzentren können ab Mittwoch, 18 Uhr, Termine für frühestens Donnerstag gebucht werden.

Priorisierungsgruppe 3 wird geöffnet

Frage: Wer zählt zu dieser Priorisierungsgruppe 3?

Antwort: Unter anderem Menschen, die im Lebensmitteleinzelhandel und in der Kinder- und Jugendhilfe tätig oder Mitglieder von Verfassungsorganen sind. Auch Personen, die in besonders relevanter Position in Einrichtungen und Unternehmen der Kritischen Infrastruktur tätig sind. Dazu zählt beispielsweise Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Darüber hinaus bekommen nun auch weitere Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen – zum Beispiel Asthma oder Herzinsuffizienz – ein Impfangebot. Die gesamte Auflistung aller Berechtigten der dritten Priorisierungsgruppe ist hier zu finden.

Frage: Wie weist man denn nach, dass man zu dieser Gruppe zählt?

Antwort: Zum Nachweis der Impfberechtigung ist eine Bescheinigung des Arbeitgebers beziehungsweise ein ärztliches Attest notwendig. Personen, die den Priorisierungsgruppen 1 und 2 angehören, können sich auch weiterhin gleichberechtigt zu einer Impfung anmelden.

Astrazeneca in Hausarztpraxen ohne Einschränkung

Frage: Stimmt es, dass sich jeder, der möchte, mit Astrazeneca impfen lassen kann?

Antwort: Im Prinzip ja, aber nur in den Hausarztpraxen, weil dort zuvor eine ausführliche Beratung stattfinden kann. Um mehr Menschen eine Impfung mit diesem Vakzin zu ermöglichen, ist in Arztpraxen ab sofort die Priorisierung für diesen Impfstoff komplett aufgehoben. Das bedeutet konkret, dass sich auch Menschen unter 60 Jahre für eine Impfung mit diesem Impfstoff entscheiden können – selbst wenn sie keiner Priorisierungsgruppe angehören.

Frage: Welchen Impfstoff impfen die Impfzentren?

Antwort: In allen Impfzentren werden allen Altersgruppen die Vakzine von Biontech und Moderna angeboten. Erstimpfungstermine mit Astrazeneca gibt es aufgrund geringerer Liefermengen und aus logistischen Gründen nur in den Impfzentren Dresden, Leipzig und Chemnitz. Menschen ab 60 Jahre bekommen auch weiterhin bevorzugt Astrazeneca angeboten. Ist dieser im Impfzentrum nicht verfügbar, kommt ein anderer Impfstoff zum Einsatz.

Impfzentren bis 30. Juni in Betrieb

Frage: Werden die Impfzentren irgendwann überflüssig?

Antwort: Ja, sie sind nur noch bis zum 30. Juni in Betrieb. Immer mehr sollen die Haus- und Fachärzte, Betriebsärzte und Ärzte in Medizinischen Versorgungszentren einbezogen werden. Bisher sind es 1800, im Sommer sollen es dann rund 4000 sein.

Frage: Betrifft das auch die Mobilen Impfteams?

Antwort: Nein, die rund 30 Mobilen Impfteams sollen beibehalten werden.

Ab Mai weitere Öffnungen

Frage: Kann es passieren, dass ich mich in einem ländlichen Impfzentrum impfen lasse und zum Zweittermin existiert es gar nicht mehr?

Antwort: Nein, deshalb wird dort vor allem auf Impfstoffe von Biontech umgestellt, um die Fristen des Zweittermins zu verkürzen.

Frage: Wird es weitere Öffnungen geben?

Antwort: Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) rechnet fest ab Mai damit, wenn weiterer Impfstoff angeliefert wurde.

Schneller geht es per Internet

Frage: Wird die Hotline noch immer mit Anrufen überhäuft?

Antwort: Leider, ja. Die Zahl der Anrufe bei der Hotline bleibt hoch. Die Termine in den Impfzentren können bevorzugt online unter https://sachsen.impfterminvergabe.de/ oder telefonisch unter 0800 0899089 gebucht werden. Um sicherzustellen, dass prioritär Berechtigte auch zügig zu einem Impftermin kommen, appelliert Köpping an Familien, Freunde, Verwandte, aber auch Nachbarschaftsinitiativen, ehrenamtliche Alltagsbegleiter und Kommunen, gerade älteren Menschen bei der Buchung per Internet zu helfen. Das Internetportal ist die schnellste Möglichkeit, einen Impftermin zu buchen.

Frage: Was passiert nun genau ab 1. Juli?

Antwort: Darüber wird das sächsische Regierungskabinett wahrscheinlich am kommenden Dienstag – nach der Ministerpräsidentenrunde mit der Kanzlerin – entscheiden.

Von Roland Herold