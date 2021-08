Dresden

Offiziell war der Zeitplan bislang klar: Ende September sollten die 30 mobilen Impfteams des Deutschen Roten Kreuzes ihren Dienst in Sachsen einstellen – und vor allem die niedergelassenen Ärzte den Corona-Impfstoff verabreichen. Darauf hatte sich die Landesregierung nach einigem Hin und Her Mitte Juni geeinigt. Doch mittlerweile wird neu diskutiert. Es zeigt sich immer mehr, dass Sachsen nicht auf die Teams verzichten kann.

Bedarf für mobile Teams vorhanden

Allein in den vergangenen Tagen kristallisierte sich heraus, dass der Bedarf für die kleinen Teams möglicherweise größer ist, als die Regierung bislang angenommen hat. Das sächsische Kultusministerium denkt nun offensiv über ein Impfangebot in den Schulen nach. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben Montag zudem entschieden, dass Risikogruppen im Herbst eine dritte Impfdosis als Auffrischung erhalten: also unter anderem die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen.

Und es hat sich sowieso herausgestellt, dass so manche Impfung jenseits der Impfzentren und Hausärzte gut angenommen wird: Ende Juli war beispielsweise der Andrang auf den Impfbus am Rande des Heimspiels von Dynamo Dresden so groß, dass die Aktion erst enden musste, als keine Kanülen mehr vorhanden waren. Knapp 190 Personen wurden insgesamt geimpft.

Konzept für Zeitraum ab Oktober in Arbeit

Das Sozialministerium arbeitet nun an einem Plan für die Zeit ab Oktober. „Darin werden auch mobile Impfteams eine Rolle spielen“, sagt eine Sprecherin auf Anfrage. Dabei nimmt das Ministerium auch die Auffrischungsimpfungen im Herbst in den Blick. Es fragt dafür unter anderem bei den Pflege- und Altenheimen sowie den Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen ab, wie viele Hausärzte Patienten in den jeweiligen Häusern betreuen.

Auf diese Weise will das Ministerium klären, ob die Ärzte ihre Patientinnen und Patienten selbst impfen und ob sie gegebenenfalls bereit wären, auch anderen die Impfung zu verabreichen. Kurzum: Das Ministerium will ermessen, wie groß der Bedarf für die Impfteams im Herbst überhaupt ist.

Kosten bisher nicht abschätzbar

Die Zukunft der mobilen Teams dürfte allerdings auch von den Kosten abhängen. Bereits die Frage, wie lange die Impfzentren betrieben werden sollten, hatte zu einigem Knatsch in den Reihen der schwarz-grün-roten Koalition geführt. Es ging schließlich um Millionenbeträge. Wie viel der Einsatz der Impfteams kosten würde, kann derzeit niemand beantworten.

Bis zu sechs Personen bilden ein Impfteam

Immerhin so viel ist klar: Ein Team besteht nach Auskunft des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) aus einem Impfarzt, zwei medizinisch geschulten Assistenten und zwei bis drei administrativen Helfern. Das DRK leitet den Einsatz, Arzt und medizinisches Personal werden von der Kassenärztlichen Vereinigung gestellt. Auch die Johanniter-Unfall-Hilfe, der Arbeiter-Samariter-Bund, der Malteser Hilfsdienst und das Technisches Hilfswerk sind in den Einsatz der Teams involviert.

Das DRK zeigt sich ansonsten sehr zurückhaltend, wenn es um die Zukunft der Teams geht. Man könne lediglich mitteilen, „dass unser Einsatzauftrag zum 30. September endet“.

Von Kai Kollenberg