Wie wirksam die Omikron-Impfstoffe sind, werden die klinischen Tests am Menschen zeigen. Hersteller wie Biontech/Pfizer und Moderna haben bereits diese Studienphase erreicht und sammeln nun entsprechende Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten zu ihren Variantenvakzinen. Bis erste Ergebnisse vorliegen, dürften noch einige Wochen vergehen.

Daten aus den Tierversuchen waren eher ernüchternd gewesen.Ein Forscherteam um den Immunologen Matthew Gagne vom US-amerikanischen National Institute of Allergy and Infectious Diseases hatte beispielsweise den Omikron-Impfstoff von Moderna an acht Rhesusaffen getestet. Alle Tiere hatten bereits zwei Dosen des Originalimpfstoffs erhalten und waren nun entweder mit demselben oder mit dem an Omikron angepassten Vakzin ein drittes Mal geimpft worden. In beiden Fällen entwickelten die Affen eine breite Antikörperreaktion, die auch gegen Omikron effektiv war. Gleichzeitig kam es zu einem Anstieg der B-Gedächtniszellen, die wichtig sind, um im Körper ein immunologisches Gedächtnis aufzubauen.

Omikron-Impfstoffe: Anzahl der Versuchstiere war sehr gering

„Ein Omikron-Boost im Vergleich zu einem Boost mit dem aktuellen mRNA-1273-Impfstoff (Originalimpfstoff von Moderna, Anm. d. Red.) bietet möglicherweise keine größere Immunität oder Schutz“, schlussfolgerten die Forschenden. Ihre Ergebnisse sind Anfang Februar auf dem Preprint-Server BioRxiv erschienen, das heißt, sie müssen noch von unabhängigen Expertinnen und Experten überprüft werden. Bei der Interpretation der Studie muss berücksichtigt werden, dass die Anzahl der Versuchstiere sehr gering gewesen ist. Ebenso wurden die Immunreaktionen nur über einen kurzen Zeitraum von vier Wochen nach der dritten Impfdosis untersucht.

Schutz gegen andere Virusvarianten fiel geringer aus

Ähnliche Ergebnisse lieferte Anfang Februar eine Preprint-Studie, bei der Mäuse zum Einsatz kamen. Demnach bot eine Auffrischungsimpfung mit dem Omikron-Impfstoff von Moderna bei den Nagetieren keinen größeren Nutzen als ein Booster mit dem Originalimpfstoff. Zudem zeigte sich, dass „naive“ Mäuse, die also zuvor nicht geimpft waren, jede Menge wirksamer Antikörper produzierten, wenn sie zwei Dosen des Omikron-Vakzins zur Grundimmunisierung erhielten. Allerdings fiel dann der Schutz gegen andere Virusvarianten wie Beta oder Delta geringer aus. Auch diese Befunde müssen noch überprüft werden.

Von RND/lb