Warum gibt es ausgerechnet in Sachsen so viele Impfskeptiker, wo doch hier zu DDR-Zeiten die Impfpflicht herrschte? Diese Frage stellen sich derzeit viele. Aber besteht da überhaupt ein Zusammenhang?

Die Spurensuche beginnt mit einem Rückblick. An Schlangen beim Impfen kann ich mich noch gut erinnern. Da war ich noch Schülerin. Jede Klasse marschierte geschlossen zum Impfen. In der DDR geboren und aufgewachsen gehörte das Impfen für mich zu den notwendigen Übeln. Kein Kind lässt sich gern eine Spritze verpassen. Dennoch habe ich Impfverweigerer nicht erlebt, höchstens Angsthasen. Tut das weh? Werde ich „Aua“ schreien und mich vor den anderen blamieren? Auch meine Kinder habe ich regelmäßig vor Infektionen schützen lassen: Erst in der Mütterberatung, als sie ganz klein waren, danach beim Kinderarzt in der Sprechstunde, in der Krippe, im Kindergarten und später in der Schule. Immer wenn es nach dem Impfkalender Zeit wurde. Sie sollten ja möglichst keine schlimmen Krankheiten bekommen. Geimpft wurde gegen Tuberkulose, Masern, Diphtherie, Keuchhusten, Wundstarrkrampf und Kinderlähmung, ähnlich wie in Westdeutschland. Nur war es hier Pflicht und dort eine Empfehlung.

Seite in einen DDR-Impfausweis. Quelle: privat

Als Impfarzt immer mittwochs in der Kita

Einer der Impfärzte von damals ist Prof. Dr. Michael Borte, Mitglied der Sächsischen Impfkommission (Siko). Er wurde als junger Kinderarzt am Leipziger Universitätsklinikum von 1984 bis zur Wende immer mittwochnachmittags freigestellt, um eine Kinderkrippe zu betreuen. „Dazu gehörte, die Kinder zu untersuchen, wenn die Erzieherin etwa sagte, eines habe Fieber oder Ausschlag. Auch das Impfen war meine Aufgabe. Auf Elternabenden habe ich über die anstehenden Impfungen gesprochen, alle Fragen beantwortet. Und ich muss sagen: Die Resonanz war immer positiv“, erinnert sich der 67-Jährige, der heute das Immundefektzentrum des Leipziger Klinikums St. Georg leitet.

Impfen war eine Selbstverständlichkeit

„Das Impfen gehörte zum Leben dazu. Es war eine Selbstverständlichkeit“, blickt Borte zurück. Aber er verweist auch darauf, dass vor jeder Impfung von Kindern zu DDR-Zeiten eine Einverständniserklärung der Eltern vorliegen musste. Fehlte diese, wurde das Kind nicht geimpft. Wie oft kam das vor? „Nicht sehr häufig“, sagt der erfahrene Impfarzt. Musste er das weitermelden? Nein, wenn keine Erklärung vorlag, habe er das Kind nicht geimpft. „Wir hatten ja generell eine Durchimpfungsrate von über 90 Prozent. Das reichte für die Herdenimmunität, also auch für die, die sich nicht impfen lassen konnten oder wollten“, erklärt er. Die Nebenwirkungen von Impfungen seien auch zu DDR-Zeiten erfasst und untersucht worden, weiß er aus Erfahrung, auch wenn sie in der Öffentlichkeit nie so breit diskutiert wurden wie heute. Er erinnert sich, dass es bei einem sogenannten „Vollkeimvakzin“ gegen Keuchhusten zum Teil heftige Reaktionen gab. Dieser Impfstoff sei dann deutlich verbessert worden.

Professor Michael Borte, Direktor des Immundefektzentrums am Klinikum St. Georg und Mitglied der Sächsischen Impfkommission. Quelle: André Kempner

Im vereinigten Deutschland gibt es nur die Masern-Impfpflicht

Als Beispiel für eine erfolgreiche Impfung nennt Borte die Einführung der Schluckimpfung gegen Kinderlähmung in der DDR 1960; ein Jahr später gab es nur noch vier Fälle. In Westdeutschland, wo die Impfung erst 1962 eingeführt wurde, erkrankten 1961 noch fast 4700 Kinder daran.

Nach der Wiedervereinigung wurde nur in einem Fall eine Impfpflicht eingeführt: Das war erst im Jahr 2020 die gegen Masern für alle nach 1970 geborenen Bürger, die in einer Gemeinschaftseinrichtung arbeiten oder dort betreut werden. „Wenn ich bedenke, dass es zwischen 1989 und 2018 genau 57 Masern-Tote gab und wir dennoch eine bundesweite Impfpflicht eingeführt haben… Heute haben wir inzwischen fast 100 000 an oder mit Covid-19 Verstorbene. Da spricht doch vieles auch für eine Impfpflicht in dieser Pandemie“, resümiert der Medizin-Professor.

Zu früh gegen eine Corona-Impfpflicht festgelegt

Warum sich in Sachsen mehr als in anderen Bundesländern der Corona-Impfung verweigern, lässt Borte fast verzweifeln. „Da ist das Solidaritätsgefühl verloren gegangen“, sagt er. Die Politik habe sich viel zu früh festgelegt, dass es keine Impfpflicht gegen Corona geben werde. Allen voran Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Er versteht auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nicht, der „ausgerechnet jetzt, wo die Infektionszahlen dramatisch ansteigen“ die epidemische Lage nationaler Tragweite für beendet erklären will. „Das Hin und Her in der Politik schafft Misstrauen und verunsichert die Bürger“, sagt Borte.

Leipziger Impfskeptiker sieht keinen Zusammenhang zur DDR

Holen wir jetzt die in der DDR fehlende Debatte über Nutzen und Schaden des Impfens, über die Wirksamkeit und die Nebenwirkungen von Impfstoffen nach? „Die heutige Impfskepsis gegenüber den Corona-Vakzinen hat nichts zu tun mit der DDR“, sagt Matthias E., der zur Wende elf Jahre war und in Leipzig aufwuchs. Die Sachsen seien gegenüber allem, was von der Regierung komme, egal ob Bund oder Land, besonders skeptisch, findet der 43-jährige studierte Informatiker. Aus gutem Grund meint er: So hätte die Politik seinerzeit versprochen, die Finanzkrise koste nichts, was nicht stimme. Auch die Flüchtlingskrise ließe sich gut bewältigen, weil vor allem Fachkräfte kämen, was ebenfalls nicht stimme. Und die Klimakrise ließe sich angeblich kostenneutral bewältigen, was er bezweifle. Auch in der Pandemie habe es viel Verwirrung von Seiten der Politik gegeben.

Als Ungeimpfter für alles verantwortlich gemacht

So habe Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) vor etwa anderthalb Jahren gesagt, dass es absurd und bösartig sei zu behaupten, „dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen, ihre Grundrechte verlieren“. Das werde aus seiner Sicht nun durch die 2G-Regelung zumindest infrage gestellt. „Daher gibt es hier ein gesundes Misstrauen“, meint der Leipziger. Er lasse sich nicht impfen, weil er von der Wirkung der Corona-Impfstoffe nicht überzeugt sei. „Ich halte mich an alle Hygieneregeln, aber ich werde als Ungeimpfter für alles verantwortlich gemacht“, ärgert er sich. Er räumt aber auch ein, dass bei den Sachsen in puncto Impfen vielleicht auch eine gewisse Bockigkeit dazukäme nach dem Motto: „Jetzt erst recht nicht!“

„Corona ist doch nichts anderes als eine Grippe“

Sandra P., die auch in der DDR aufwuchs und gegen alle üblichen Krankheiten geimpft wurde, sieht die Corona-Impfung ebenfalls kritisch. „Ich habe mich nur impfen lassen, damit ich in der Kita keinen Stress bekomme, wenn ich meine Kinder bringe und abhole und damit ich mit der Familie in den Urlaub fahren kann“, sagt die 42-Jährige. „Corona ist doch nichts anderes als eine Grippe“, meint sie. Der Grund: Sie kenne niemanden, der schwer an Corona erkrankt sei.

Impfnachweis wie ein Freifahrtschein – das ist trügerisch

Deutlich weniger skeptisch ist da Johanna G. aus Dresden. Die 35-Jährige hat sich doppelt impfen lassen, um an mehreren Schulen im Freizeitbereich arbeiten zu können und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Sie betrachtet das als „versteckte Impfpflicht“. Sorgen bereitet ihr allerdings, dass der Impfnachweis nun wie ein „Freifahrtschein“ angesehen werde. „Das ist trügerisch, denn man kann ja trotzdem noch das Virus übertragen.“

Die Spurensuche endet im Leipziger Moritzhof, einem Einkaufszentrum im Stadtteil Lößnig. Hier ist wieder eine Schlange, und zwar vor dem mobilen Impfzentrum, das von 9 bis 16 Uhr geöffnet hat. An diesem Montag kommt für alle noch Wartenden eine Enttäuschung. „Der Impfstoff ist alle“, verkündet der Arzt des mobilen Impfteams genau 15.30 Uhr. Die Schlange löst sich mürrisch auf. Betrübte Gesichter. „Wir haben ohne Pause durchgearbeitet und 240 Leute geimpft“, erklärt der 39-jährige Unfallchirurg aus Markkleeberg, der – zusammen mit Krankenschwestern und den Kollegen vom Roten Kreuz – für das Impfteam arbeitet. Die letzte Dosis Biontech bekam der 84-jährige Peter W., den seine Angehörigen im Rollstuhl zum Boostern gebracht haben. Sie standen seit 13.50 Uhr an.

Kein Pflaster auf die Impfstelle, damit es der Partner nicht sieht

Die meisten kämen wegen der Auffrischungsimpfungen, erzählt der Arzt. Aber auch Erst- und Zweitimpfungen seien gefragt. „Die 2G-Regel in Sachsen oder Druck vom Arbeitgeber sind Gründe dafür“, erklärt er. Auf die Frage, wie die Erfahrungen mit Impfskeptikern seien, erzählt Schwester Paula von der verzweifelten Tochter eines Impfgegners, die zu ihnen kam. Der Vater habe ihr gedroht: „Du bist nicht mehr meine Tochter, wenn du dich impfen lässt.“ Eine Frau hätte kein Pflaster auf der Einstichstelle gewünscht, damit der Mann daheim nicht sieht, dass sie beim Impfen war. Dramatische Ausandersetzungen um einen kleinen Pieks bis tief in die Familien hinein.

