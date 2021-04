Leipzig

Schon Mitte Juni könnte es losgehen: Der deutsche Impfstoffhersteller Biontech und sein US-Partner Pfizer wollen in Kürze die Zulassung ihres Vakzins für Kinder ab zwölf Jahren in der EU beantragen. „Wir haben die Studiendaten für die 12- bis 15-Jährigen in den USA für die bedingte Zulassung eingereicht, in Europa sind wir in den letzten Zügen vor der Einreichung“, zitierte das Nachrichtenmagazin Spiegel am Donnerstag Biontech-Chef Ugur Şahin. Die Prüfung eines Zulassungsantrags für Corona-Impfstoffe bei der EMA dauert in der Regel wenige Wochen. 

In Sachsen sind die Reaktionen auf den Biontech-Vorstoß positiv. „Wir stehen bereit“, sagte Melanie Ahaus vom sächsischen Landesverband der Kinder- und Jugendärzte. Laut der Leipziger Fachärztin ist Impfen das „täglich Brot“ der Praxen für Kinder und Jugendliche, die entsprechende Infrastruktur sei bereits vorhanden. Ein Nachteil am Serum von Biontech ist zwar die Lagerung bei minus 70 Grad. Allerdings hätten Hausarztpraxen die gleichen Probleme. Gelieferte und aufgetaute Dosen müssten auch dort innerhalb von sechs Tagen verbraucht werden.

Details noch unklar

Ob sich Menschen ab zwölf Jahren bei einer Zulassung des Serums auch in sächsischen Impfzentren behandeln lassen können, steht noch nicht fest. Wenn das Anliegen konkreter werde, würden die Details im Rahmen der Gesundheitsministerkonferenz abgestimmt, teilte das Sozialministerium Sachsen auf LVZ-Anfrage mit.

Momentan sind den Angaben des Ministeriums zufolge bei einer angenommenen Impffähigkeit ab 16 Jahren etwa rund 3,5 der insgesamt 4,1 Millionen Sächsinnen und Sachsen impffähig. Noch unklar sei, wie viele Menschen bei einer Zulassung für jüngere Altersgruppen hinzukämen. Ende 2019 lebten gut 200.000 Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren im Freistaat. Laut Ministerium steht aber noch nicht fest, ob alle Kinder ab zwölf Jahren automatisch sofort zum Kreis der Impfberechtigten gehören werden.

„Zulassung wäre ein starkes Signal“

„Die Zulassung wäre ein starkes Signal“, begrüßte Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) die Pläne. „Es wäre schön, wenn wir Jugendlichen ab Sommer ein Impfangebot machen könnten.“ Diese Gruppe mache keinen ganz kleinen Teil der Bevölkerung aus. „Je mehr da geimpft würden, umso eher schaffen wir es, dass wir alle Blocker sind“, so der Kultusminister. Allerdings hänge das natürlich von der wissenschaftlichen Grundlage und Zulassung ab. Piwarz unterstützte damit den Vorstoß des Leiters der Sächsischen Impfkommission, Thomas Grünewald, der sich zusätzlich für das Impfen der Eltern ausgesprochen hatte.

Impfstoff für Kinder Für Kinder und Jugendliche müssen Pharmazeutika generell gesondert angepasst werden, da ihr Organismus nicht nach dem Prinzip „kleine Erwachsene“ funktioniert. Deshalb sind eigene Studien auch vor einer Impfstoff-Zulassung nötig. Bislang ist in Deutschland kein Corona-Impfstoff für Kinder unter 16 Jahren zugelassen. Auch das Mittel von Biontech/Pfizer darf in der EU und in den USA erst Menschen ab 16 Jahren verabreicht werden. Sollte der Antrag in den nächsten Tagen bei der europäischen Zulassungsbehörde EMA eingehen und die Prüfung etwa vier bis sechs Wochen dauern, könnte die Zulassung im günstigen Fall Anfang bis Mitte Juni erfolgen. Biontech und Pfizer hatten kürzlich mitgeteilt, dass eine klinische Studie in der Altersgruppe von 12 bis 15 Jahren in den USA eine Wirksamkeit von 100 Prozent gezeigt habe. Parallel dazu läuft die klinische Studie von Biontech und Pfizer zur Wirkung und Sicherheit ihres Corona-Impfstoffs bei Kindern zwischen sechs Monaten bis einschließlich elf Jahren weiter. Biontech gehe davon aus, dass belastbare Daten daraus bis September verfügbar sein werden, sagte eine Unternehmenssprecherin der dpa.

Auch dabei könnten die Kinder- und Jugendarztpraxen eine Rolle spielen. „Wir dürfen auch die Eltern impfen, das könnte den Zugang zur Impfung für einige erleichtern“, sagte die Leipziger Ärztin Ahaus. Außerdem würden die Medizinerinnen und Mediziner ihre jungen Patienten gut kennen. „Wir wissen, wer unter chronischen Erkrankungen leidet, wer als erstes an der Reihe ist.“ Sollte ausreichend Impfstoff zur Verfügung stehen, seien die Praxen vorbereitet.

Von Josephine Heinze