Leipzig

Abertausende Eltern überlegen gegenwärtig, ob sie ihre Kinder gegen Corona impfen lassen. Am 1. Dezember haben die praktischen Voraussetzungen dafür einen großen Schritt nach vorn getan. Hier folgen Fragen und Antworten zum aktuellen Stand.

Ist das Impfen für Fünf- bis Elfjährige schon erlaubt?

Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat vergangene Woche grünes Licht für die Zulassung des Covid-19-Impfstoffs von BioNTech/Pfizer für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren gegeben. Die finale Entscheidung der Europäischen Kommission wird in Kürze erwartet, gilt als Formsache. Dennoch ist die Verwendung erst nach dem Votum der Kommission rechtlich zulässig. Von einer Verdünnung des Vakzins für die Erwachsenen und Jugendlichen ab zwölf Jahren (es hat eine dreimal höhere Dosierung) raten alle Fachleute dringend ab.

Was ändert sich durch die Empfehlung der Siko?

Die Sächsische Impfkommission (Siko) empfiehlt seit dem 1. Dezember den Einsatz des Kinderimpfstoffes von Biontech für Fünf- bis Elfjährige – allerdings nur, wenn sie selbst einer Risikogruppe angehören oder Kontakt zu Risikopatienten haben. Allen anderen Gleichaltrigen solle diese Impfung „auf keinen Fall verwehrt werden“, wenn die Eltern und das Kind dies wollen. Durch diese Erklärung der Siko übernimmt in Sachsen ab sofort der Staat die Haftung für eventuelle Impfschäden, die Ärzte werden von der Haftung freigestellt. Das bedeutet in der Praxis grünes Licht für alle Eltern, die ihre Kinder in dieser Altersgruppe immunisieren wollen.

Ab wann steht der Kinderimpfstoff zur Verfügung?

Laut den jüngsten Ankündigungen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) will Biontech den Start der Auslieferungen um eine Woche vorziehen auf den 13. Dezember. Bei Lieferapotheken für die Leipziger Arztpraxen hieß es aber noch am Mittwoch, realistisch sei eine Verfügbarkeit erst im Januar 2022. Zudem enthielten die Fläschchen jeweils zehn Impfdosen, die zeitnah zu nutzen sind. Kinderarztpraxen müssten also die Verwendung erst entsprechend koordinieren, damit keine Dosis verschwendet wird.

Für welche Minderjährigen ist der Piks ein Muss?

Für kein Kind. Es gilt bislang keine Impfpflicht gegen Corona in Deutschland. Unter anderem Gunther Gosch, Chef der Ärztekammer Sachsen-Anhalt, warnte am Mittwoch vor gesellschaftlichem oder politischem Druck auf die Eltern. „Kinder zeigen auch weiterhin nur sehr selten schwere Krankheitsverläufe und übertragen das Virus an Erwachsene deutlich geringer als erwartet“, sagte er. Laut Henriette Rudolph von der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie liegt das Risiko, dass ein Kind ohne Vorerkrankungen nach einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt werden muss, derzeit bei 1 : 10.000. Grundsätzlich würden mehr Beschwerden auftreten, je älter der Nachwuchs ist. Gleichwohl raten viele renommierte Ärzte und Virologen – ebenso wie die Siko – zur Schutzimpfung zumindest bei Kindern aus Risikogruppen.

Welche Befunde gehören zu den Risikogruppen?

Wie auch bei Erwachsenen sind Kinder mit unter anderem Herzerkrankungen, Bluthochdruck, chronischen Lungen- Leber- oder Nierenerkrankungen, Krebs oder einem geschwächten Immunsystem, Diabetes mellitus oder Asthma erhöhten Risiken bei einer Corona-Infektion ausgesetzt. Die Betroffenen sollten nach Absprache und Aufklärung durch die behandelnden Ärzte oder Kinderärzte möglichst zuerst geimpft werden, erklärte Professor Michael Borte vom Leipziger Klinikum St. Georg, der Mitglied der Siko ist. Die ausdrückliche Empfehlung dieser Kommission gilt auch für Kinder, die mit ungeimpften Erwachsenen aus den gleichen Risikogruppen zusammenleben. Ebenso wiesen generell hoch betagte Senioren, die nicht geimpft sind, ein großes Risiko für schwere Corona-Krankheitsverläufe auf.

Was ist über Nebenwirkungen bekannt?

In den USA und Israel wird der Kinderimpfstoff von Biontech schon seit Wochen eingesetzt. Bei hunderttausenden Anwendungen in diesen Ländern seien bisher „nirgendwo rote Flaggen bezüglich der seltenen Nebenwirkungen zu erkennen“ gewesen, sagte Borte. Das Vakzin sei sehr gut verträglich und schütze laut der Zulassungsstudie zu mehr als 90 Prozent vor einer Ansteckung, damit also auch vor einer Weitergabe der Viren.

Typische Impf-Begleiterscheinungen wie Schmerzen an der Einstichstelle, Fieber, Kopfschmerzen oder Müdigkeit seien bei den Probanden der Kinder-Studie deutlich seltener aufgetreten als zuvor bei den 12- bis 16-Jährigen, so Infektiologin Henriette Rudolph. Von den mehr als zwei Millionen Kindern unter zwölf Jahren, die bereits in den USA geimpft wurden, seien keine schwerwiegenden Nebenwirkungen bekannt. Die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel für eine Herzmuskelentzündung liege für Jugendliche mit Corona noch immer 16 Mal höher als für Jugendliche mit einer Impfung. Für die Fünf- bis Elfjährigen sei dieses Risiko bei einer Impfung „wahrscheinlich sehr sehr gering, aber ganz ausschließen kann man es im Moment noch nicht“.

Von Jens Rometsch