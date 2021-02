Dresden

Vor dem Hintergrund einer sich neu aufbauenden Corona-Welle wird Sachsen seine Impfkapazitäten umfangreich ausbauen. Das gaben Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) und Staatskanzleichef Oliver Schenk (CDU) am Dienstag in Dresden bekannt. „Wir haben jetzt leider wieder steigende Werte“, sagte Schenk. Vor allem das Vogtland sei besonders davon betroffen.

Die Landesregierung rechne mittlerweile damit, dass die hochansteckende britische Mutationsvariante des Virus ab Mitte März die dominierende Variante der Krankheit sein wird. Steuere man jetzt nicht wirksam dagegen, müsse mit einer Verdopplung der Infektionen pro Woche gerechnet werden.

Kapazitäten werden verdreifacht

Das sächsische Regierungskabinett gab deshalb am Dienstag zunächst weitere 60 Millionen Euro frei. Über weitere Mittel soll mit Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU) verhandelt werden. Mit dem Geld kann die Kapazität der bestehenden Impfzentren bis Mai/Juni mehr als verdreifacht werden. Statt wie bisher 13.000 Impfungen am Tag könnten dann 40.000 Impfungen möglich sein. Dazu ist eine Verdoppelung der derzeit vorhandenen Impfstrecken von 26 auf 52 vorgesehen und eine Ausweitung der Öffnungszeiten auf 7 bis 20 Uhr.

„Wir sind in Sachsen gut vorbereitet“, versicherte Köpping. Sie wies gleichzeitig Kritik zurück, wonach der Freistaat auf die Situation in den Impfzentren zu spät reagiert habe. Erst seit 10. Februar sei durch den Bund klar gestellt worden, wie viele Impfdosen zu erwarten sind. Sie räumte ein, dass es in einzelnen Impfzentren zu Verzögerungen gekommen sei, weil insbesondere ältere Menschen eine längere Zeit als ursprünglich veranschlagt brauchten. Sachsens DRK-Chef Rüdiger Unger wies zudem auf eine aktuelle Panne der Software hin, die von der Kassenärztlichen Vereinigung zur Verfügung gestellt worden war. Dies habe am Dienstag in Dresden die Abläufe erheblich durcheinander gebracht.

Lehrer werden bereits ab Donnerstag geimpft

„Ich verstehe alle Ungeduld. Wir sind auch unzufrieden“, sagte der DRK-Chef. Man stehe aber vor einer gewaltigen Herausforderung. So seien allein am Montag 44.000 Gespräche im Callcenter eingegangen. Dabei konnten rund 12.700 Termine vermittelt werden. Immerhin sei es geschafft worden, die Verlustquote beim Impfstoff auf 0,5 Prozent zu drücken. Laut Köpping liege die Impfquote in Sachsen mittlerweile bei 4,2 Prozent und damit über dem Bundesdurchschnitt (4,1). Von den 680 Pflegeheimen sei nur in 30 aus Quarantäne-Gründen noch keine Erstimpfung erfolgt.

Nachdem Grund- und Förderschullehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher am Montag in die Prioritätsklasse 2 hochgestuft worden waren, soll deren Impfung mit dem Wirkstoff Astrazeneca, der nur für unter 65-Jährige geeignet ist, bereits am Donnerstag in Sachsen beginnen können. „Wir nehmen dabei niemanden den Impfstoff weg“, stellte Köpping klar.

Modellversuch in 40 Hausarztpraxen

DRK-Chef Unger wies daraufhin, dass die Personengruppe außerdem unter anderem Polizisten im Außeneinsatz und andere Berufsgruppen umfasse. Sie benötigten für die Impfung unbedingt eine ärztliche Bescheinigung. Details will das Gesundheitsministerium am Mittwoch bekannt geben. Das DRK muss nun seine Software umstellen, um das neue Buchungsportal einzurichten.

Neben den mobilen Impfzentren soll in 40 Hausarztpraxen so früh wie möglich ein Modellversuch für das Impfen gestartet werden, kündigte Köpping an. Aufgeteilt werden sollen die Praxen etwa gleichmäßig in den Bereichen Leipzig, Dresden und Chemnitz. Welche Mediziner die Impfungen vornehmen, stehe bereits fest, hieß es auf LVZ-Nachfrage aus Dresden. Weitere Details nannte Köpping noch nicht.

„Öffnungsmöglichkeiten nicht sehr groß“

Die Ministerpräsidenten der Länder wollen Mitte kommender Woche mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) beraten. Dabei soll es auch um einen Öffnungsplan gehen, für den Sachsen gegenwärtig einen eigenen Vorschlag vorbereitet. Schenk dämpfte allerdings die Erwartungen bereits im Vorfeld. Vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen seien die „Möglichkeiten für Öffnungen nicht sehr groß“.

Von Roland Herold