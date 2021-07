Dresden

Sachsen ist wieder Schlusslicht: Sowohl bei den Erst- als auch bei den Zweitimpfungen hinkt der Freistaat deutlich hinterher. Dabei hatte es in Sachsen schon einmal deutlich besser ausgesehen. Die LVZ hat sich auf die Suche nach möglichen Ursachen gemacht.

Impfskeptiker in Ostsachsen und Erzgebirge

Grund 1: Die Anzahl der Impfverweigerer. Die Impfung ist nicht bei jedem im Freistaat populär. Knapp ein Fünftel der Sächsinnen und Sachsen will sich nicht impfen lassen, wie eine Studie des Mercator Forums Migration und Demokratie herausgefunden hat. 1008 Sachsen wurden im Mai befragt. 21 Prozent der Befragten gaben dabei an, dass sie sich „eher nicht“ (neun Prozent) beziehungsweise auf „gar keinen Fall“ (zwölf Prozent) einen Corona-Impfstoff verabreichen lassen wollen. Vor allem in Ostsachsen verortet die Studie die Skeptiker, auch im Erzgebirge sind sie demnach zuhause.

Deutschlandweit sind die Zahlen günstiger. Das Covid-Monitoring-Projekt der Universität Erfurt geht aktuell davon aus, dass mit den bereits Geimpften und den Impfbereiten eine Impfquote unter Erwachsenen (18 bis 74 Jahren) von 83 Prozent erreichbar ist. In Sachsen ist die Regierung sehr skeptisch, ob derlei Ziele zu erreichen sind.

Überforderte Senioren

Grund 2: Fehler im System. Zu Jahresbeginn war die Impfbereitschaft noch hoch. Doch viele Seniorinnen und Senioren, die sich in der Prioritätengruppe 1 und 2 impfen lassen konnten, verzweifelten am Impfsystem. Sie versuchten telefonisch einen Termin über die Impfhotline zu bekommen, hatten aber wegen der geringen Anzahl an Terminen keinen Erfolg. Anschließend konnten sie sich zudem nicht mehr über das Online-Portal anmelden, kurzfristige Termine konnten sie deshalb per Internet nicht buchen. Andere Rentnerinnen und Rentner waren generell mit den Formalitäten überfordert.

Mittlerweile braucht niemand mehr einen Termin für das Impfzentrum. Wer kommt, wird geimpft. Doch nur knapp 75 Prozent der über 60-Jährigen haben bisher das Impfangebot angenommen. Das könnte dafür sprechen, dass die Frustration oder die Verwirrung über das Anmeldesystem nach wie vor hoch ist.

Sieben Prozent der Sachsen hatten das Virus

Grund 3: Die Anzahl der Genesenen. Die Corona-Pandemie hat Sachsen härter getroffen als andere Bundesländer. Im Winter starben hier etwa 6000 Menschen infolge ihrer Covid-19-Erkrankung. Inzwischen geht es den meisten Überlebenden wieder besser, zumindest rechnerisch gelten bis heute etwa 275 000 Sächsinnen und Sachsen als genesen. Das sind knapp sieben Prozent der Bevölkerung. Zum Vergleich: In den anderen Bundesländern liegt der Anteil der Genesenen zwischen vier und fünf Prozent.

Wer eine Infektion überstanden hat, trägt noch eine Weile Antikörper in sich, die erneute Ansteckungen verhindern können. Insofern ist es denkbar, dass sich deshalb manche Betroffene in Sicherheit wiegen. Allerdings ist bei Genesenen ziemlich unklar, wie stark der Antikörper-Schutz individuell ist – je nachdem, wie ausgeprägt die Krankheitssymptome waren. Die Ständige Impfkommission rät deshalb dazu, sich spätestens sechs Monate nach Genesung ebenfalls mit einer Dosis gegen das gefährliche Virus impfen zu lassen.

Wenige Klicks für Aufklärungsvideos

Grund 4: Kaum sichtbare Kampagne. Vor dem Impfgipfel in der vergangenen Woche hatte die Landesregierung noch über ein Anreiz-System nachgedacht, um Unwillige zu überzeugen. Von Gutscheinen oder Rabattmarken war die Rede. Doch der Impfgipfel kam – und von den Vergünstigungen war keine Rede mehr. Sachsen setzte dagegen unter anderem auf seine Kampagne „Jetzt impfen!“. Die ist bisher in der Öffentlichkeit trotz Anzeigen und Radiospots aber kaum durchgedrungen.

Der sächsische Aufklärungsfilm zur Corona-Impfung wurde beim Video-Portal Youtube nicht einmal 1700 mal aufgerufen. Das Video, in dem Sänger Gunther Emmerlich erklärt, warum er sich impfen lässt hat, ist einen knappen Monat online und hat keine 100 Klicks. Bei Skilangläuferin Katharina Henning sind es knapp über 50. Ist das die „Extra-Wirkung“, die sich Sozialministerin Petra Köpping (SPD) von den Promi-Filmchen versprochen hat?

Impfgefälle bei den Hausarztpraxen

Grund 5: Die Impfungen bei den Hausärzten. Rund 4000 Haus- und Facharztpraxen gibt es in Sachsen, doch nur 2700 verabreichen auch den Corona-Impfstoff. Das ist vor allem deswegen bemerkenswert, weil die Hausärzte perspektivisch die Impfzentren ersetzen sollen. Ein Blick auf neueste Statistik verdeutlicht aber, dass in einigen Regionen nicht so intensiv in den Praxen geimpft wird wie in den anderen.

Mittlerweile wurden zwar rund 756 000 Erst- und knapp 694 000 Zweitimpfungen sachsenweit verabreicht. Doch berücksichtigt man die Bevölkerungsdichte, zeigt sich ein Gefälle. Besonders in Chemnitz wird so wenig in Arztpraxen geimpft wie nirgendwo im Freistaat. Klaus Heckemann, Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen, sieht die Schuld aber nicht bei den Ärzten: „Die Ärzte verfügen über ausreichend Impfstoff, aber es fehlen die Impflinge.“

Von Kai Kollenberg und Matthias Puppe