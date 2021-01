Dresden/Leipzig

In Sachsen haben am Montag die Corona-Impfzentren ihre Arbeit aufgenommen. Termine können über ein am Vormittag gestartetes Buchungsportal vereinbart werden. Weil der Impfstoff knapp ist, werden in den 13 Zentren zunächst nur Menschen geimpft, die aufgrund ihres Alters oder ihres Berufes einem Risiko ausgesetzt sind. Das sind zunächst ausschließlich über 80-Jährige sowie Personal aus Pflegeheimen und Krankenhäusern. In die Gruppe der höchsten Priorität fallen in Sachsen etwa 457.000 Menschen.

Impftermin-Buchung online möglich

Die Terminvergabe in den 13 sächsischen Impfzentren ist im Online-Portal ab 14 Uhr freigeschaltet, teilte das Ministerium am Morgen mit. Die ersten vereinbarten Termine finden laut Gesundheitsministerium ab dem 18. Januar statt. Die Anmeldung auf der Webseite besteht aus zwei Schritten: Nach einer Registrierung mit persönlichen Daten kann ein Wunschtermin im Impfzentrum ausgewählt werden. Eine telefonische Anmeldung soll im Laufe der Woche über eine eigene Hotline ermöglicht werden.

Das Terminvergabe-Portal ist zu erreichen unter: https://sachsen.impfterminvergabe.de

Pro Tag können in den Zentren sachsenweit perspektivisch bis zu 13.000 Menschen geimpft werden. Mindestens zwei Impfstrecken pro Zentrum sind vorbereitet. Die größten Objekte können aber nach Bedarf auf bis zu zehn Strecken erweitert werden. Die Impfzentren sind täglich geöffnet, von Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen 9 bis 17 Uhr. Das Leipziger Impfzentrum befindet sich auf der Neuen Messe. Hier können pro Tag bis zu 1000 Menschen geimpft werden.

Ministerium: Impfstoff-Nachschub ist gesichert

Mit der Lieferung von 34.125 Impfdosen am Freitag und der am 18. Januar erwarteten Lieferung von ebenso vielen weiteren Impfdosen stehe so viel Impfstoff zur Verfügung, dass nun ein „kontinuierlicher und effizienter Betrieb der Impfzentren ohne Unterbrechung“ gesichert sei, hieß es aus dem Ministerium. Bereits seit Ende vergangenen Jahres impfen mobile Teams Bewohner und Personal in Pflegeeinrichtungen. Auch Klinikpersonal wird geimpft.

Am Samstag hatte ein Impfzentrum im vogtländischen Treuen vorzeitig seine Arbeit aufgenommen. Mitarbeiter des Rettungsdienstes und der ambulanten Pflege wurden gegen das Coronavirus geimpft, wie der Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes in Sachsen, Kai Kranich, sagte. Die Impfdosen waren ursprünglich für vier Pflegeheime vorgesehen, die aufgrund von Corona-Infektionen aber kurzfristig unter Quarantäne gestellt worden waren.

In Sachsen traten am Montag mit der neuen Corona-Schutzverordnung auch strengere Regeln in Kraft. Der Lockdown wird bis zum 7. Februar verlängert, Schulen und Kitas bleiben zum Großteil geschlossen. Lediglich Abschlussklassen sollen ab 18. Januar mit dem Präsenzunterricht starten. Zudem darf sich ab Montag ein Haushalt nur noch mit einer weiteren Person treffen. Ausnahme: Die abwechselnde Beaufsichtigung von Kindern unter 14 Jahren ist erlaubt. Die Kinder dürfen aber höchstens aus zwei Haushalten kommen.

Sachsen bleibt Corona-Hotspot

Sachsen bleibt mit Blick auf die Inzidenz bundesweit negativer Spitzenreiter. Im Freistaat ist die Zahl der Corona-Infektionen am Montag auf über 155.000 angestiegen. Alleine von Sonntag auf Montag wurden 1107 neue Fälle registriert, insgesamt schlagen für den Freistaat seit Beginn der Pandemie 155.627 Corona-Infektionen zu Buche, wie aus den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) hervorgeht. Der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt demnach bei 359,8, am Vortag lag die Inzidenz bei 358.

Deutschlandweit liegt der Wert derzeit bei 166,6. Insgesamt 4130 Menschen sind bislang in Sachsen mit oder an dem Coronavirus gestorben, 66 Sterbefälle kamen von Sonntag auf Montag hinzu. Seit Tagen hat der Landkreis Meißen laut RKI den landesweit und bundesweit höchsten Inzidenzwert, er lag am Montagmorgen bei 546,9. Ohnehin liegen fünf der zehn Landkreise mit den bundesweit höchsten Inzidenzzahlen in Sachsen.

Von Robert Nößler (mit dpa)