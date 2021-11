Leipzig

Sachsens kommerzielle Fitnessstudios dürfen vorerst weiter unter Einsatz des 3G-Modells öffnen - also Genesene, Getestete und Geimpfte trainieren lassen. Das hat das Sozialministerium des Freistaats am Dienstag auf Nachfrage von LVZ.de bekräftigt. Mit Inkrafttreten der neuen Corona-Schutzverordnung am Montag waren bei Besuchern und Betreibern gleichermaßen Unsicherheiten aufgetreten. Einige Sportstätten haben bereits auf das 2G-Model umgestellt und lassen damit nur noch Geimpfte und Genesene rein. Nun ist klar: Gezwungen sind sie dazu aktuell rein rechtlich noch nicht. Der Teufel steckt wie bereits so oft im Detail.

In einer schriftlichen Antwort des Ministeriums heißt es: „Fitnessstudios zählen zu den Einrichtungen nach § 7 Abs. 1 Nr. 4 SächsCoronaSchVO (Sport im Innenbereich)“. Der genannte Paragraph besagt: „Überschreitet die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 35, besteht die Pflicht zur Vorlage eines lmpf-, Genesenen- oder Testnachweises, zur Kontrolle der jeweiligen Nachweise durch den Betreiber oder Veranstalter und zur Kontakterfassung.“ So weit, so eindeutig.

Nicht per se private Zusammenkunft

Die zusätzlichen Regeln aus § 8 (2), welcher die Kontaktbeschränkungen bei der aktuell gültigen Vorwarnstufe bestimmt, seien hingegen für die Betreiber der Fitnessstudios nicht heranzuziehen. Sonst nämlich müssten diese dafür Sorge tragen, dass sich gleichzeitig nicht mehr als zehn Personen, die weder genesen noch geimpft sind, in ihren Räumlichkeiten aufhalten.

Dass Fitnessstudios, aber auch andere sportliche Einrichtungen wie mietbare Indoor-Fußballhallen oder Kletterhallen nicht an diese Regel halten müssen, begründet das SMS mit den Hygienekonzepten, die für eine Öffnung jener Sportstätten notwendig ist. Darin sei stets auch eine Kapazitätsgrenze festgelegt, die Besuchern die Einhaltung der Mindestabstände grundsätzlich ermöglicht.

Außerdem sei bei diesen Sportstätten im Gegensatz zu Vereinsveranstaltungen wie einem Fußballspiel im Amateurbereich nicht per se von einer privaten Zusammenkunft auszugehen, wo prinzipiell die Zehn-Personen-Regel gilt.

Die Gruppe haftet

Gleichwohl sind auch im Fitnessstudio oder auch in einer mietbaren Fußballhalle private Zusammenkünfte nicht nur vorstellbar, sondern auch Realität. Die Verantwortung zur Einhaltung der Kontaktbeschränkungen liegt dabei jedoch bei den Besuchern.

Verabreden sie sich als Gruppe zum gemeinsamen Trainieren, Klettern oder Kicken, müssen sie dafür Sorge tragen, dass nicht mehr zehn als Personen, die weder geimpft noch genesen sind, dabei sind. Sollten sie dagegen verstoßen haftet die Gruppe und eben nicht der Betreiber der Halle oder des Studios.

Von Anton Zirk